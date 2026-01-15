Digg, перезапущенный в марте 2025 года, представил открытую бета-версию сайта и мобильного приложения

Основатели рассчитывают, что ИИ поможет справиться с ботами, улучшить модерацию и повысить вовлечённость пользователей за счёт новых функций. Изображение DiggDigg появился в 2004 году как новостной агрегатор — за год до запуска Reddit. В нулевых сервис считали «домашней страницей всего интернета» и «папочкой новостных соцсетей».В 2010 году Digg провёл редизайн — он спровоцировал «массовый отток» аудитории, на которой сайт всегда и держался. Тогда же из компании основатели Кэвин Роуз и Джей Адельсон. А в 2012-м её распродали по частям: бренд, сайт и технологии передали Betaworks; персонал — The Washington Post Company; комплект патентов — LinkedIn.В марте 2025 года соучредитель Reddit Алексис Оганян и Кевин Роуз выкупили Digg. Тогда же они объявили о перезапуске платформы и начали тестировать её в закрытом режиме.14 января 2026 года Digg запустил открытую бета-версию сайта и мобильного приложения. По аналогии с Reddit, сервис позволяет просматривать ленты с публикациями из разных сообществ и вступать в них, а также публиковать собственные посты, оставлять комментарии и лайки.Роуз и Оганян рассчитывают, что конкурировать с другими соцсетями позволит эффективное использование ИИ, пишет TechCrunch. В частности, нейросети планируют использовать для борьбы с ботами и модерации контента. До этого основатели рассуждали, как ИИ может повысить вовлечённость в сообществах. Например, в группу для любителей научной фантастики можно добавить автоперевод дискуссий на вымышленный клингонский язык из «Звёздного пути» — или дать аудитории создавать игры прямо на сайте с помощью ИИ-агентов.#новости #digg