Новостной агрегатор Digg выкупили соучредитель Reddit Алексис Оганян и сооснователь самого Digg — «звезду раннего интернета» перезапустят для конкуренции с Reddit

Последние десять лет Роуз думал, что ни за что не возьмётся за перезагрузку Digg: он не видел принципиально новых решений для борьбы с дезинформацией, разжиганием ненависти и другими проблемами соцсетей. Всё изменилось с развитием нейросетей, поэтому «сейчас самое подходящее время, чтобы посмотреть на идею свежим взглядом».

К Меццеллу он обратился, потому что тот уже давно выступает его «партнёром по мозговому штурму». Оганяна выбрал, поскольку у человека, стоящего за Reddit, наверняка должно быть много идей. В обсуждениях участвовал и сооснователь Twitter Эван Уильямс.

Digg попробует привлечь пользователей, скучающих по интернету, в котором было меньше предвзятости. Сравнений с Reddit проект не стесняется, но «уничтожать» конкурента не думает — считает, что «победить» можно и так. Помочь должна свобода действий: Digg не публичная компания, поэтому, вместо того чтобы гнаться за метриками, можно сосредоточиться на «заботе об аудитории».