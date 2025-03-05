Новостной агрегатор Digg выкупили соучредитель Reddit Алексис Оганян и сооснователь самого Digg — «звезду раннего интернета» перезапустят для конкуренции с Reddit

Монетизироваться не собираются, пока не привлекут «десятки миллионов» ежемесячных пользователей.О сделке рассказали сами предприниматели в разговоре с NYT, Bloomberg, The Verge и Inc. Сооснователь Digg Кевин Роуз будет председателем совета директоров. Оганян, вышедший из совета директоров Reddit в 2020 году, — его участником и советником.Гендиректор — продуктовый дизайнер Джастин Меццелл, ранее работавший в Google, запрещённом в России Facebook, Twitter и PayPal. Оганян называет его «высокоэффективным и верным своим принципам» специалистом. Инженеров и дизайнеров в команде — «меньше дюжины».Стоимость активов не раскрыли, но выкупили всё — «от домена до списка рассылки». Часть денег предприниматели вложили сами. Но в сделке также участвовала венчурная фирма Seven Seven Six Оганяна и фонд True Ventures, чьим партнёром выступает Роуз.Оганян, Меццел и Роуз. Источник фото: IncЧто ещё за DiggDigg основали в 2004 году — за год до запуска Reddit. Принцип работы такой: одни пользователи выкладывают интересные, по их мнению, ссылки, а другие лайкают, комментируют и делятся ими в соцсетях. В одной из старых версий была возможность и «закопать» ссылку — поставить дизлайк.Публикации, которые получают больше всего взаимодействий, попадают на главную страницу. Были также топы и разделы: технологии, развлечения, наука и не только. Редакция Digg публиковала в том числе авторские материалы.В нулевых Digg считали «домашней страницей всего интернета» и «папочкой новостных соцсетей». Иногда трафик на сайты с Digg был таким большим, что серверы не выдерживали нагрузку. Из-за этого появился термин «Digg-эффект». Речь шла о «тысячах, а то и десятках тысяч переходов».Команда Digg в нулевых. Источник фото: Роуз Число уникальных пользователей в месяц на пике достигало 40 млн, а ещё в 2006 году выкупить сервис предлагала Google, но позже всё пошло наперекосяк. В 2010 году Digg провёл редизайн — он спровоцировал «массовый отток» аудитории, на которой сайт всегда и держался.Тогда же из компании ушли Роуз и ещё один сооснователь Джей Адельсон. В 2012 году Digg распродали по частям: бренд, сайт и технологии передали Betaworks; персонал — The Washington Post Company; комплект патентов — LinkedIn.В 2018 году Digg перепродали рекламной компании BuySellAds. Роуз и Оганян выкупили активы уже у Money Group. Пока бизнес переходил из рук в руки, другие соцсети не стояли на месте, а Digg «практически умер».Почему Роуз решил войти в одну реку дваждыПоследние десять лет Роуз думал, что ни за что не возьмётся за перезагрузку Digg: он не видел принципиально новых решений для борьбы с дезинформацией, разжиганием ненависти и другими проблемами соцсетей. Всё изменилось с развитием нейросетей, поэтому «сейчас самое подходящее время, чтобы посмотреть на идею свежим взглядом». К Меццеллу он обратился, потому что тот уже давно выступает его «партнёром по мозговому штурму». Оганяна выбрал, поскольку у человека, стоящего за Reddit, наверняка должно быть много идей. В обсуждениях участвовал и сооснователь Twitter Эван Уильямс.Digg попробует привлечь пользователей, скучающих по интернету, в котором было меньше предвзятости. Сравнений с Reddit проект не стесняется, но «уничтожать» конкурента не думает — считает, что «победить» можно и так. Помочь должна свобода действий: Digg не публичная компания, поэтому, вместо того чтобы гнаться за метриками, можно сосредоточиться на «заботе об аудитории».В Digg допускают, что первоначальная реакция на перезапуск будет сдержанной — скорее, «ностальгической». Но планы по развитию амбициозные. По словам The Verge, если всё выгорит, то по функциям получится «усовершенствованный Reddit».Современный интерфейс DiggКогда планируется перезапускПо данным NYT, запуск должен состояться на неделе до 9 марта 2025 года. Сервис разместил форму для почты, куда пришлют ссылку для раннего доступа, как только обновлённый сайт запустят. Некоторые страницы старого сайта всё ещё доступны по прямым ссылкам. Платформа будет ориентирована прежде всего на мобильные устройства и на старте будет работать как «прототип». Развивать его планируют вместе с пользователями — «только от их желаний будет зависеть всё». Команда проекта считает, что Digg и Reddit завоевали особое место в интернете именно потому, что в центре у них — «реальные люди». Стоит их «зафильтровать», и сайт станет «не больше чем просто симпатичной RSS-лентой». Как хотят монетизироваться и поощрять пользователейDigg не планирует «зарабатывать» в ближайшей перспективе. Приоритет — увеличение аудитории. Пока у него 500-700 тысяч человек в месяц. О монетизации подумают, когда показатель достигнет «десятков миллионов». «Типичные» бизнес-модели — например, выручка от рекламы, — Роуза не интересуют. Ему ближе схема, при которой участники сообщества монетизируют свой контент, а платформа берёт комиссию от этих транзакций — как сервис рассылок Substack, который удерживает часть от платных подписок на авторов. Одна из самых сложных задач — придумать, как вознаграждать пользователей за хорошую работу. Digg не показывает число подписчиков, так как не считает это хорошей мотивацией, и не указывает, кто получил больше всего лайков. Но даже если и начнёт с базовых механик, то «продолжит задаваться вопросом: как уважить того, кто оказался проницательным, смешным или вдохновляющим».Что говорят про будущую функциональностьРоуз заранее начал прощупывать почву для перезапуска Digg. Он потратил «тысячи долларов» на таргетированные объявления в Reddit. В них он продвигал опросники для модераторов соцсети, чтобы узнать, с какими трудностями те сталкиваются (ранее они бастовали против решений руководства). Некоторые грядущие функции будут основаны на их отзывах.Секрет успеха, по мнению команды, кроется в нейросетях. С ними можно упростить модерацию. По словам Роуза, основная работа модератора — это рутина: борьба со спамом, анализ нарушений, бессмысленные споры. Digg же хочет, чтобы модераторы стали «директорами по настроению, культуре и сообществу». К тому же человеческий ресурс всё равно не безграничен, добавил Оганян.В Digg также рассчитывают, что ИИ повысит вовлечённость в сообществах. В группу для любителей научной фантастики можно добавить автоперевод дискуссий на вымышленный клингонский язык из «Звёздного пути» — или дать аудитории создавать игры прямо на сайте с помощью ИИ-агентов. В самих сообществах — в идеале — появятся специализированные инструменты. Например, статистика по играм при наведении курсора на имя футболиста в группе про футбол или виджеты с котировками на страницах про финансы.«Окончательное видение» всё ещё в разработке. Но среди целей — выпустить «кучу чумовых и нестандартных функций», которые другие крупные компании захотят скопировать. Это пойдёт на пользу всему интернету. Создавать очередного клона Reddit команде «неинтересно».#новости #digg #reddit