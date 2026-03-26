Reddit запланировал использовать Face ID, Touch ID и ключи доступа для подтверждения «человечности» пользователей и борьбы с ботами и спамом

Подтверждать личность для проверки не потребуется, отметили в компании. Фото ReutersСооснователь и глава платформы Стив Хаффман опубликовал пост, в котором описал проблему вредоносной активности ботов и автоматизированного спама.В последнее время интернет стал другим. Становится всё сложнее понять, с кем — или с чем — ты взаимодействуешь [с человеком или ботом].Стив Хаффман, глава RedditОн также рассказал об изменениях в стратегии модерации, чтобы пользователи лучше понимали, когда разговаривают с реальными человеком, а когда нет.В частности, сервис начнёт запрашивать подтверждение «человечности» у подозрительных аккаунтов. Для этого планируют использовать один из трёх способов: ключи доступа (passkeys), сторонние биометрические системы (например, Face ID, Touch ID или World ID) или «государственные службы идентификации».По словам Хаффмана, проверять аккаунты будут на основании автоматического анализа и жалоб других пользователей, но «большинство профилей» мера не затронет. Он добавил: для проверки не потребуется фактическое подтверждение личности.Многие пользователи раскритиковали предложенные Reddit решения для борьбы с ботами. Они говорят, что не хотят использовать Face ID ради доступа к мемам или политическим дискуссиям.На фоне критики планы Reddit прокомментировал другой сооснователь Алексис Оганян. По его словам, решение продиктовано распространением ботов и «фейкового» спама. При этом он отметил, что «не знает, как объяснить пользователям необходимость сканирования лица для доступа к сервису».