Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Соцсети

Reddit запланировал использовать Face ID, Touch ID и ключи доступа для подтверждения «человечности» пользователей и борьбы с ботами и спамом

Подтверждать личность для проверки не потребуется, отметили в компании.

Фото Reuters
  • Сооснователь и глава платформы Стив Хаффман опубликовал пост, в котором описал проблему вредоносной активности ботов и автоматизированного спама.

В последнее время интернет стал другим. Становится всё сложнее понять, с кем — или с чем — ты взаимодействуешь [с человеком или ботом].

Стив Хаффман, глава Reddit
  • Он также рассказал об изменениях в стратегии модерации, чтобы пользователи лучше понимали, когда разговаривают с реальными человеком, а когда нет.
  • В частности, сервис начнёт запрашивать подтверждение «человечности» у подозрительных аккаунтов. Для этого планируют использовать один из трёх способов: ключи доступа (passkeys), сторонние биометрические системы (например, Face ID, Touch ID или World ID) или «государственные службы идентификации».
  • По словам Хаффмана, проверять аккаунты будут на основании автоматического анализа и жалоб других пользователей, но «большинство профилей» мера не затронет. Он добавил: для проверки не потребуется фактическое подтверждение личности.

  • Многие пользователи раскритиковали предложенные Reddit решения для борьбы с ботами. Они говорят, что не хотят использовать Face ID ради доступа к мемам или политическим дискуссиям.

  • На фоне критики планы Reddit прокомментировал другой сооснователь Алексис Оганян. По его словам, решение продиктовано распространением ботов и «фейкового» спама. При этом он отметил, что «не знает, как объяснить пользователям необходимость сканирования лица для доступа к сервису».
DTF
Соцсети
Reddit ввёл проверку возраста пользователей из Великобритании для доступа ко «взрослому контенту»

Пользователи из других стран могут по желанию тоже указать дату рождения.

#новости #reddit

2
2
1
1
48 комментариев