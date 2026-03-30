Евгения Евсеева
Соцсети

Instagram* начал тестировать подписку Instagram* Plus — она даёт продлить срок публикации «Историй»

И скрывать себя в списке просмотревших «Историю».

Источник здесь и далее — Engadget
  • Начало тестов Meta* подтвердила TechCrunch и Engadget. Компания тестирует подписку в Мексике, Японии и на Филиппинах, предполагают издания на основе скриншотов пользователей.
  • Стоимость зависит от региона: 39 мексиканских песо, 319 йен и 65 филиппинских песо. Это примерно $2,2, $2 и $1,07.
  • Среди платных функций — возможность просматривать «Истории» так, чтобы их автор об этом не узнал, статистика повторных просмотров, неограниченное количество списков аудитории для «Историй» — помимо «Близких друзей».
  • Также можно продлить срок публикации «Истории» — ещё на 24 часа. Пользователи смогут поставить анимированные реакции под «Историей» и искать конкретных пользователей в списке просмотревших её.
Список всех платных функций 
*Meta, которая владеет Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории России.

