Instagram* начал тестировать подписку Instagram* Plus — она даёт продлить срок публикации «Историй»

И скрывать себя в списке просмотревших «Историю». Источник здесь и далее — EngadgetНачало тестов Meta* подтвердила TechCrunch и Engadget. Компания тестирует подписку в Мексике, Японии и на Филиппинах, предполагают издания на основе скриншотов пользователей.Стоимость зависит от региона: 39 мексиканских песо, 319 йен и 65 филиппинских песо. Это примерно $2,2, $2 и $1,07.Среди платных функций — возможность просматривать «Истории» так, чтобы их автор об этом не узнал, статистика повторных просмотров, неограниченное количество списков аудитории для «Историй» — помимо «Близких друзей».Также можно продлить срок публикации «Истории» — ещё на 24 часа. Пользователи смогут поставить анимированные реакции под «Историей» и искать конкретных пользователей в списке просмотревших её.Список всех платных функций *Meta, которая владеет Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории России. #новости