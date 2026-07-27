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Евгения Евсеева
Соцсети

Threads* добавила возможность общаться с Meta* AI в личных сообщениях в соцсети

Задавать вопросы и делиться постами, фотографиями и видео.

Threads* добавила возможность общаться с Meta* AI в личных сообщениях в соцсети
  • В мае 2026 года Meta* начала тестировать ответы Meta* AI в публичной ленте Threads*, но только в пяти странах — Аргентине, Малайзии, Мексике, Саудовской Аравии и Сингапуре.
  • Теперь компания запускает ответы модели в личных сообщениях соцсети, пишет Engadget. Функция доступна по всему миру.
  • По словам Meta*, она решила добавить её, так как пользователи часто нуждаются в «контексте» от нейросети, но не хотят, чтобы разговоры с ней были публичными.
  • C Meta* AI можно делиться постами, фотографиями и видео и задавать нейросети дополнительные вопросы. Аналогичная функция есть в Instagram*, Facebook* и WhatsApp*.

*Meta, которая владеет Facebook, Threads, WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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