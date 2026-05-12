Полина Лааксо
Соцсети

«Meta* AI, это правда?»: Threads* начала тестировать возможность задавать вопросы чат-боту в публикациях и комментариях

Пока только в Аргентине, Малайзии, Мексике, Саудовской Аравии и Сингапуре.

— Это Meta* AI. Спрашивайте его о чём угодно. — Попросите его свалить. Источник: @nameless_alchemist
  • Чтобы вызвать чат-бота Meta* AI, нужно упомянуть его (@meta.ai), рассказали в Threads. Аккаунт должен быть публичным.
  • ИИ-модель генерирует только текст. Когда добавят генерацию и редактирование изображений, неизвестно. Сроков полноценного запуска тоже нет.
  • Аналогичная функция работает в X с марта 2025 года. С весны 2026-го она доступна только подписчикам платных тарифов.
  • Немалая часть комментариев под анонсом в Threads негативная. Пользователи пишут, что устали от ИИ и не просили добавлять нейроответы, недовольны, что не могут заблокировать аккаунт чат-бота, и критикуют его самого.

Ну нет. Только не это. Вы не понимаете свою аудиторию? Threads* — сообщество творческих людей. Ваш тупоголовый ИИ никому не сдался. Особенно с учётом, что учили его на том, что украли у нас.

ИИ всё портит. Лучше поработайте над алгоритмами дистрибуции контента.

@laura.napoli.author

Это ж надо — так не понимать и не слышать собственных пользователей.

@thru.pack

Пожалуйста, одумайтесь. Все комментарии в X — это теги Grok. Люди перестали общаться.

@realdannyb

Вы не X, а Meta* AI — не Grok. Зачем здесь этот бот? Мало того, что ваши нейронки самые тупые, так они ещё и доступны не везде. Сворачивайте эту фигню и запустите нормальные функции.

@_tech.trend_
  • Meta* запустила приложение Threads* в июле 2023 года. В августе заработала веб-версия.
  • В январе 2026 года TechCrunch сообщило, что соцсеть обогнала X по количеству ежедневно активных пользователей на мобильных устройствах: 141,5 млн человек против 125 млн.
*Meta, которая владеет Facebook, Threads, WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

17 комментариев