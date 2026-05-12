Пока только в Аргентине, Малайзии, Мексике, Саудовской Аравии и Сингапуре.— Это Meta* AI. Спрашивайте его о чём угодно. — Попросите его свалить. Источник: @nameless_alchemistЧтобы вызвать чат-бота Meta* AI, нужно упомянуть его (@meta.ai), рассказали в Threads. Аккаунт должен быть публичным.ИИ-модель генерирует только текст. Когда добавят генерацию и редактирование изображений, неизвестно. Сроков полноценного запуска тоже нет.Аналогичная функция работает в X с марта 2025 года. С весны 2026-го она доступна только подписчикам платных тарифов.Немалая часть комментариев под анонсом в Threads негативная. Пользователи пишут, что устали от ИИ и не просили добавлять нейроответы, недовольны, что не могут заблокировать аккаунт чат-бота, и критикуют его самого.Ну нет. Только не это. Вы не понимаете свою аудиторию? Threads* — сообщество творческих людей. Ваш тупоголовый ИИ никому не сдался. Особенно с учётом, что учили его на том, что украли у нас. ИИ всё портит. Лучше поработайте над алгоритмами дистрибуции контента.@laura.napoli.author Это ж надо — так не понимать и не слышать собственных пользователей. @thru.packПожалуйста, одумайтесь. Все комментарии в X — это теги Grok. Люди перестали общаться.@realdannybВы не X, а Meta* AI — не Grok. Зачем здесь этот бот? Мало того, что ваши нейронки самые тупые, так они ещё и доступны не везде. Сворачивайте эту фигню и запустите нормальные функции.@_tech.trend_Meta* запустила приложение Threads* в июле 2023 года. В августе заработала веб-версия.В январе 2026 года TechCrunch сообщило, что соцсеть обогнала X по количеству ежедневно активных пользователей на мобильных устройствах: 141,5 млн человек против 125 млн.Таня БоброваСоцсети21 янвСоцсеть Threads* от Meta* начнёт показывать рекламу пользователям по всему миру Её тестировали с 2025 года в некоторых странах.Пользователи начнут видеть рекламу на всех рынках на неделе, которая начинается с 26 января 2026 года, сообщила компания в своём блоге. Обновление будет постепенным и может занять несколько месяцев.Как часто будут показывать рекламу, Meta* не уточнила. Она лишь отметила, что пользователи «могут…*Meta, которая владеет Facebook, Threads, WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.