Два министра в Европе в ответ на предупреждение Meta о возможном уходе заявили, что «жизнь прекрасна и без Facebook» Статьи редакции
Компания предупредила, что может закрыть Facebook и Instagram в Европе из-за проблем с передачей данных.
- Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что почти четыре года жил без Facebook и Twitter — и «эта жизнь была фантастической», пишет Bloomberg. Политик удалил свои аккаунты в соцсетях в начале 2019 года после того, как его страницы взломали.
- Он также добавил, что если Евросоюз будет действовать сообща, его не напугать подобными заявлениями.
- «Я могу подтвердить, что жизнь хороша и без Facebook, и мы прекрасно обходились и без него», — добавил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.
- В своём финансовом отчёте Meta перечислила риски, которые могут повлиять на её работу. Например, если компания не сможет передавать данные европейских пользователей на сервера в США, ей придётся ограничить работу Facebook и Instagram в Европе.
- Хранение данных европейских пользователей на американских серверах Meta регулируют типовые соглашения — например, Privacy Shield. В июле 2020 года суд Евросоюза признал этот документ недействительным из-за нарушений защиты данных.
- Сейчас США и ЕС работают над новым соглашением. Компании должны использовать другие договоры — например, SCC («Стандартные положения о защите данных»), но из-за этого они ограничены в передаче данных.
Лол, вспомнил тоже самое) хотел написать: не нужон нам феспук ваш
на все времена и страны))
Удалил свой аккаунт в мордокниге года полтора-два назад, до сих пор жив. Кстати после удаления аккаунта твиттер, оказалось что у меня нет соцсетей, зато прекрасно провожу время на форумах или форумоподобных сайтах типа VC, те для таких пользователей как я , структура форумов оказалось жизнеспособной с 90-х.
прекрасно провожу время на форумах или форумоподобных сайтах типа VC
Сменили одну флудильню на другую
Также, как Ютуб (форумы) с Тиктоком (Твиттер)
Если мне не нужны соц. сети, то зачем я буду сравнивать их с форумами?
Я не употребляю алкоголь, не интересуюсь футболом и хоккеем, не хожу на балет и при этом чувствую себя прекрасно. Ну вы знаете что делать... Запрещайте всё это нах!
Мы раздобыли фото министра:
Я против того чтобы душили бизнес и против Фейсбука.
И где логика? Вот я — представитель малого бизнеса. Facebook Ads — самый стабильный и прогнозируемый канал для нас. Душить фейсбук = душить бизнес.
Херушки они уйдут, столько бабла
Поддерживаю, уход Фейсбука и всех его производных, вроде Инсты или Ватсапп, пусть и будет неудобен в моменте, но потенциально даст большую выгоду, чем его же работа и многочисленные нарушения закона со стороны США
Заметьте, это Евросоюз, не Россия!
Как буд-то в других странах министры идиотами не могут быть
Могут, но мы любим ровняться на свободы Европы, а они точно так же приземляют фейсбуки и инстаграммы,
в какой стране ЕС локальный ФСИН сажает на бутылку?
Ну пока до публичных угроз отрезания головы не докатились, как депутаты Госдумы.
Я уверена даже если и закроют, то придумают какую-то технологию для людей, чтобы они пользовались фейсбуком, спрос же есть.
Одноклассники
не был в фейсбуке и до сих пор жив ))
Не понимаю это желание хранить данные в стране. Что политики у них и у нас хотят добиться? Есть же всякие геораспределенные репликации, как по их мнению это должно работать? Такое ощущение, что они сами не понимают нелепость этого требования. И согласие на куки - такая же хуйня.
Из фб удалился года 4 назад, если что.
Много чести фейсбуку.
Просто - Жизнь прекрасна.
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