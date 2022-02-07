Соцсети
Валерия Козлова

Два министра в Европе в ответ на предупреждение Meta о возможном уходе заявили, что «жизнь прекрасна и без Facebook» Статьи редакции

Компания предупредила, что может закрыть Facebook и Instagram в Европе из-за проблем с передачей данных.

  • Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что почти четыре года жил без Facebook и Twitter — и «эта жизнь была фантастической», пишет Bloomberg. Политик удалил свои аккаунты в соцсетях в начале 2019 года после того, как его страницы взломали.
  • Он также добавил, что если Евросоюз будет действовать сообща, его не напугать подобными заявлениями.
  • «Я могу подтвердить, что жизнь хороша и без Facebook, и мы прекрасно обходились и без него», — добавил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.
  • В своём финансовом отчёте Meta перечислила риски, которые могут повлиять на её работу. Например, если компания не сможет передавать данные европейских пользователей на сервера в США, ей придётся ограничить работу Facebook и Instagram в Европе.
  • Хранение данных европейских пользователей на американских серверах Meta регулируют типовые соглашения — например, Privacy Shield. В июле 2020 года суд Евросоюза признал этот документ недействительным из-за нарушений защиты данных.
  • Сейчас США и ЕС работают над новым соглашением. Компании должны использовать другие договоры — например, SCC («Стандартные положения о защите данных»), но из-за этого они ограничены в передаче данных.

#новость #meta #facebook

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Sergey Vasilev
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Евгений Красняк

Лол, вспомнил тоже самое) хотел написать: не нужон нам феспук ваш

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Sergey Vasilev

на все времена и страны))

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Alex Petrov

Удалил свой аккаунт в мордокниге года полтора-два назад, до сих пор жив. Кстати после удаления аккаунта твиттер, оказалось что у меня нет соцсетей, зато прекрасно провожу время на форумах или форумоподобных сайтах типа VC, те для таких пользователей как я , структура форумов оказалось жизнеспособной с 90-х.

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5
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Павел

прекрасно провожу время на форумах или форумоподобных сайтах типа VC
 Сменили одну флудильню на другую

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7
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Кадровый томагавк_два

Как соц. сети сравнимы с форумами?

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Илья Шишкунов

Также, как Ютуб (форумы) с Тиктоком (Твиттер)

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Alex Petrov

Если мне не нужны соц. сети, то зачем я буду сравнивать их с форумами?

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new_comment

Я не употребляю алкоголь, не интересуюсь футболом и хоккеем, не хожу на балет и при этом чувствую себя прекрасно. Ну вы знаете что делать... Запрещайте всё это нах!

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0
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Вася Пражкин

Мы раздобыли фото министра:

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Андрей Верижников

Я против того чтобы душили бизнес и против Фейсбука.

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Evgeniy Sozinov

И где логика? Вот я — представитель малого бизнеса. Facebook Ads — самый стабильный и прогнозируемый канал для нас. Душить фейсбук = душить бизнес.

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Александр Наркутский

Херушки они уйдут, столько бабла

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2
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Илья Шишкунов

Поддерживаю, уход Фейсбука и всех его производных, вроде Инсты или Ватсапп, пусть и будет неудобен в моменте, но потенциально даст большую выгоду, чем его же работа и многочисленные нарушения закона со стороны США

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2
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madkliq

Заметьте, это Евросоюз, не Россия!

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–3
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Mesye Sharl-Maximilyen

Как буд-то в других странах министры идиотами не могут быть

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madkliq

Могут, но мы любим ровняться на свободы Европы, а они точно так же приземляют фейсбуки и инстаграммы,

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true iBegginer

в какой стране ЕС локальный ФСИН сажает на бутылку?

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Сергей Крикунов
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Zzz Zzz

Ну пока до публичных угроз отрезания головы не докатились, как депутаты Госдумы.

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Sofiya Sakhniuk

Я уверена даже если и закроют, то придумают какую-то технологию для людей, чтобы они пользовались фейсбуком, спрос же есть.

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Сергей Крикунов

Одноклассники

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Дмитрий Пупкин

не был в фейсбуке и до сих пор жив ))

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Make Luv

Не понимаю это желание хранить данные в стране. Что политики у них и у нас хотят добиться? Есть же всякие геораспределенные репликации, как по их мнению это должно работать? Такое ощущение, что они сами не понимают нелепость этого требования. И согласие на куки - такая же хуйня.
Из фб удалился года 4 назад, если что.

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Сергей Ермилов

Много чести фейсбуку.
Просто - Жизнь прекрасна.

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