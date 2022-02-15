Соцсети
Маша Цепелева

Не работает Discord: пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений и входом в систему Статьи редакции

Сервис работает над устранением сбоя.

По данным, Downdetector, проблемы с доступом к Discord начались около 21:50 мск. На 22:40 количество сообщений об ошибках превысило 6000, в основном они от жителей России и Украины.

Представители сервиса написали в Twitter, что работают над устранением проблем. В компании не пояснили причины сбоя.

Discord @discord
We’re investigating reports of some issues sending messages, logging in, and accessing videos, and are working to resolve this ASAP. More details on our status page:
Мы изучаем сообщения о проблемах с отправкой сообщений, входом в систему и доступом к видео и работаем, чтобы исправить это как можно скорее.
Дополнено в 23:04. Discord сообщил, что устранил проблемы.

#новость #discord

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Михаил Желтухин

@Маша Цепелева опечатка в заголовке

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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Миша спат. Ой, опечатка : Спиша мат. Блин... Маша спит! Вот!

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Михаил Желтухин

завидую

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Оля Добровольская

"в основном они от жителей России и Украины"

Ну вот, зашла пошутить про DDoS Украины, а за меня уже пошутили.

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Иван Тычоблин

Сообщение удалено

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Denis

Дописались на расте своем, мамкины оптимизаторы

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Олег Матвеенко

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Илья Шишкунов

Welcome to the club, Buddy
https://vc.ru/flood/354641-discord-upal

Discord упал — Офтоп на vc.ru
#discord
vc.ru
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Ксения Фролова

Действительно так. Пользуюсь приложением давно, в последнее время столкнулась с проблемой. Думаю, это может быть из-за перегрузки платформы.

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fakebtr

Мегафон упал..

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