Не работает Discord: пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений и входом в систему Статьи редакции
Сервис работает над устранением сбоя.
По данным, Downdetector, проблемы с доступом к Discord начались около 21:50 мск. На 22:40 количество сообщений об ошибках превысило 6000, в основном они от жителей России и Украины.
Представители сервиса написали в Twitter, что работают над устранением проблем. В компании не пояснили причины сбоя.
@Маша Цепелева опечатка в заголовке
Миша спат. Ой, опечатка : Спиша мат. Блин... Маша спит! Вот!
завидую
"в основном они от жителей России и Украины"
Ну вот, зашла пошутить про DDoS Украины, а за меня уже пошутили.
Сообщение удалено
Дописались на расте своем, мамкины оптимизаторы
Сообщение удалено
Welcome to the club, Buddy
https://vc.ru/flood/354641-discord-upal
Действительно так. Пользуюсь приложением давно, в последнее время столкнулась с проблемой. Думаю, это может быть из-за перегрузки платформы.
Мегафон упал..
Комментарий удален
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