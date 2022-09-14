Соцсети
Тактический файл

В Азербайджане заблокировали TikTok Статьи редакции

Из-за публикации видео, которые содержат военную тайну и «бросают тень на успехи военных».

  • Об этом рассказала Служба государственной безопасности Азербайджана. В сообщении указано, что блокировка соцсети «временная», но как долго она продлится — неизвестно.
  • Причиной блокировки стали «видео, бросающие тень на успехи армии Азербайджана, а также содержащие военную тайну или направленные на создание ложного представления о происходящем в обществе».
  • В ведомстве призвали ссылаться «только на официальную информацию государственных учреждений».
  • Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь с 12 на 13 сентября. Армения обвинила азербайджанские войска в обстрелах приграничных населенных пунктов на юго-востоке страны. В Азербайджане, в свою очередь, обвинили в столкновении Армению.

#новость #tiktok

2162 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
64 комментария
Написать комментарий...
 Павел

Там вообще-то обстрелы городов и позиций в Армении, некоторых десятках киломентров от границы.
А так же азербайджанские войска, зашедшие в Армению, захватившие часть территорий Армении. Я не про Карабах, именно про Армению.

А российские СМИ это всё называют "обострением у границ". Ребят, это агрессия и вторжение.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Сам ты агрессия и вторжение. Это спецоперация

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Bublikov Anton
Ребят, это агрессия и вторжение.

И? Открываем ещё один фронт?

Ответить
Развернуть ветку
26 комментариев
Murad Mustafayev

То есть когда в Азербайджане армянские войска бомбят города причем Искандером вашим это ок, 30 лет сидят в городах даже вне Нагорного Карабаха, считая это бонусом, а когда Азербайджан бьёт по военным объектам в Армении уже вторжение? Не двулично?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Альберт Штерн

Как все похоже

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

У нас тик ток сам заблокировался

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Pavel

Но какая разница в реакции мирового сообщества

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Ярослава Радионова

Бегом в ВК клипы))

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Что-то напоминает эта блокировка из-за ролика, «бросающего тень».

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Pavel

А где же мировые санкции и полный кансел всего азербайджанского?

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Protasov

Это санкции Армении прилетели за упорное нежелание обеспечивать транзит в Нахичевань.
Там что всем пофиг.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Алексей Владимирович

И правильно сделали

Ответить
Развернуть ветку
Валентин Шерстобит

А инста, фб и вк?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Верхотуров

Щас и до других соц. сетей дойдут

Ответить
Развернуть ветку
Иван С.

А так бы тикток хаусы переехали в азербайджан

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

А эти видео, которые содержат военную тайну и «бросают тень на успехи военных», они эксклюзивно только в тик-токе выкладываются? Типа, у ютуба, других видеохостингов или там соцсеточек прав на эти видосики не было? Хехе.

Ответить
Развернуть ветку
Ahmed Jiyanboyev

Здесь тип ток и vk ..однакласик закрыт .. только чорний работа можна

Ответить
Развернуть ветку
Стас Рогов

Как бы и другие соц сети им не заблокировали

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Ogarkov

В Армении тоже заблокирован. С утра.

Ответить
Развернуть ветку
Baguwk

Интернет Teams - тиктак работает

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Soulis

По ходу дела айзербаджанцы Нагорный Карабах вернут себе полностью. На самом деле как я помню они ползуче начали продвигаться ещё как наши миротворческий контингент частично подпропал.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 64 комментария
null