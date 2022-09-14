В Азербайджане заблокировали TikTok Статьи редакции
Из-за публикации видео, которые содержат военную тайну и «бросают тень на успехи военных».
- Об этом рассказала Служба государственной безопасности Азербайджана. В сообщении указано, что блокировка соцсети «временная», но как долго она продлится — неизвестно.
- Причиной блокировки стали «видео, бросающие тень на успехи армии Азербайджана, а также содержащие военную тайну или направленные на создание ложного представления о происходящем в обществе».
- В ведомстве призвали ссылаться «только на официальную информацию государственных учреждений».
- Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь с 12 на 13 сентября. Армения обвинила азербайджанские войска в обстрелах приграничных населенных пунктов на юго-востоке страны. В Азербайджане, в свою очередь, обвинили в столкновении Армению.
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Там вообще-то обстрелы городов и позиций в Армении, некоторых десятках киломентров от границы.
А так же азербайджанские войска, зашедшие в Армению, захватившие часть территорий Армении. Я не про Карабах, именно про Армению.
А российские СМИ это всё называют "обострением у границ". Ребят, это агрессия и вторжение.
Сам ты агрессия и вторжение. Это спецоперация
И? Открываем ещё один фронт?
То есть когда в Азербайджане армянские войска бомбят города причем Искандером вашим это ок, 30 лет сидят в городах даже вне Нагорного Карабаха, считая это бонусом, а когда Азербайджан бьёт по военным объектам в Армении уже вторжение? Не двулично?
Как все похоже
У нас тик ток сам заблокировался
Но какая разница в реакции мирового сообщества
Бегом в ВК клипы))
Что-то напоминает эта блокировка из-за ролика, «бросающего тень».
А где же мировые санкции и полный кансел всего азербайджанского?
Это санкции Армении прилетели за упорное нежелание обеспечивать транзит в Нахичевань.
Там что всем пофиг.
И правильно сделали
А инста, фб и вк?
Щас и до других соц. сетей дойдут
А так бы тикток хаусы переехали в азербайджан
А эти видео, которые содержат военную тайну и «бросают тень на успехи военных», они эксклюзивно только в тик-токе выкладываются? Типа, у ютуба, других видеохостингов или там соцсеточек прав на эти видосики не было? Хехе.
Здесь тип ток и vk ..однакласик закрыт .. только чорний работа можна
Как бы и другие соц сети им не заблокировали
В Армении тоже заблокирован. С утра.
Интернет Teams - тиктак работает
По ходу дела айзербаджанцы Нагорный Карабах вернут себе полностью. На самом деле как я помню они ползуче начали продвигаться ещё как наши миротворческий контингент частично подпропал.