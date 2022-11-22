Соцсети
Маленький танк88

Илон Маск обязал всех программистов в Twitter раз в неделю отчитываться о работе и присылать «образцы кода» — Insider Статьи редакции

А ещё пообещал больше не сокращать штат и начать нанимать новых сотрудников.

  • Отчитываться нужно раз в неделю — по пятницам, пишет Insider со ссылкой на рассылку сотрудникам Twitter от Илона Маска. Эта обязанность появится у менеджеров и инженеров, «тех, кто пишет код», и других технических должностей, напрямую не связанных с программированием — например, у администраторов сети или специалистов по обработке данных.
  • В теме письма надо будет указать имя, отдел и дату, в самом письме — рассказать над каким проектом сотрудник работает, каких целей пытается достичь и приложить «образец кода». Если сотрудник его не пишет — тогда резюме о проделанной работе.
  • Также на встрече с сотрудниками Маск заявил, что больше не будет никого увольнять — даже наоборот, Twitter возобновит наём, пишут Insider и The Verge со ссылкой на источники. На собрании предприниматель сообщил, что хочет нанять больше инженеров, утверждает Insider. А The Verge — что речь о разработчиках и отделе продаж. Издания пишут, что в компании работало 7500 человек, после увольнений их число сократилось до 2300.
  • Маск купил Twitter в конце октября 2022 года — и сразу уволил пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров. В начале ноября компания сократила половину штата (около 3700 человек), а сам предприниматель запретил удалёнку и призвал штат приготовиться к «тяжёлым временам».
  • 14 ноября компания без предупреждения прекратила работу с большей частью внештатников, а 15 ноября Маск публично уволил несогласных с ним сотрудников. 16 ноября предприниматель поставил штату Twitter ультиматум: перейти на новый «хардкорный» режим или покинуть компанию с выходным пособием. Чтобы остаться, нужно было дать согласие к вечеру 17 ноября.
  • 17 ноября СМИ сообщили, что Маск всё-таки разрешил сотрудникам работать удалённо, но если их руководители докажут, что они «вносят заметный вклад» в развитие соцсети. Вместе с этим он пригрозил уволить менеджеров, приукрашивающих успехи подчинённых.
  • В тот же день компания объявила, что закроет офисы до 21 ноября на фоне массовых добровольных увольнений. Она боялась саботажа и хотела разобраться, чьи пропуска нужно отключить, писали источники. Сколько именно человек не захотело работать в «хардкорном» режиме — неизвестно.
  • 20 ноября Маск встретился с разработчиками Twitter, которые «на самом деле пишут код», чтобы «лучше понять стек». Не приезжать разрешили только по уважительной причине. Перед встречей нужно было прислать описание того, какую пользу принёс их код за последние полгода, и скриншоты самых значимых строк.

#новость #twitter #илонмаск

5002 просмотров
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136 комментариев
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 ъуъ

Маск изобрел кодревью

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Михаил Желтухин

скорее говнобюррократию со странной мотивацией

Если ему интересны образцы кода, то почему бы не посмотреть коммиты в гите и адресно уже увольнять неэффективных/некомпетентных людей

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3 комментария
Disp Rosit

Переосмыслил!

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maximus

нет, он изобрёл пятничные отчёты, к которым мы пришли много лет назад https://github.com/ivelum/job/wiki/Минимум-бюрократии#отчеты-по-пятницам
По опыту, это самый оптимальный срок предоставления отчёта: не каждый день, когда у тебя тупо может болеть голова и ничего не сделаешь; но и не 2+ недели, когда по отчёту можно понять, какие есть проблемы и попытаться пофиксить их как можно быстрее.
К тому же, вот это

каких целей пытается достичь

супер важно. Как известно, если боец не знает, за что воюет, хорошего не жди

Минимум бюрократии · ivelum/job Wiki
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1 комментарий
Valentin Dombrovsky

Которого не было в Тви до этого, видимо.

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Вадим Д.

– Кто последний сдать код на анализ?
– У тебя в коробке или в банке? Вооон за тем становись, который распечатками машет.

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Вася Пражкин

В крупных корпорациях, Вадим, код уже возят в ассенизаторских машинах. А код-ревью принятно проводить в костюме химзащиты.

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1 комментарий
Alexander Bobylev

Это если бы у Маска был синдром Путина. Ему бы приносили код в синих папочках))

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1 комментарий
Alexey QuQu

Ещё раз повторюсь - он владелец сервиса, это его право что-то требовать и вводить...

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Anton Khomchenko

Убери упоминание Илона Маска, и все тут же закричат "смотрите, очередной эффективный менеджер". В негативном смысле само собой

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22 комментария
Михаил Желтухин

конечно, мы же не отбираем у него это право, а покомментировать говнорешения - наше право

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D.

А если с анальной пробкой ходить весь день? Пойдешь исполнять, потому что это великий и ужасный Иииииилон?

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Art.Spark

жаль ток что он не разбирается в сфере достаточно,
но мыслит он в принципе правильно...

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1 комментарий
Duck

Извини, что мы тут тебя все заставляем талдычить нам одно и то же.

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Олег Якушев

Ни дня без новости про Маска и Твиттер. Уже настолько по**й, если честно)

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Вася Пражкин

Вы специально зашли в новость и написали целый комментарий, чтоб показать, насколько Вам похуй?

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4 комментария
ЯжПрограммист
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Ментат

Как же я кайфую с этого человека. В особенности с того что он далает в Твиттер.
Наглядное пособие по уничтожении бюрократизма в компании.

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п/п-к Алексей Андрейченко
уничтожении бюрократизма
Отчитываться нужно раз в неделю
приложить «образец кода»
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2 комментария
Входной шмель

Вот образец на сдачу

Ilon = {
'Musk': forever,
'Zaebal': 4 days,
'Pizdui v Tesla': today,
}

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Backup Service

let Ilon = {
Musk: "forever",
Zaebal: "4 days",
Pizdui v Tesla: "today",
toString() {
return `{Musk ${this.Musk} Zaebal ${this.Zaebal}}`;
}
};
alert(Ilon);

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3 комментария
ondefeat

JSON не валидный. Походу дальше вы не прошли.

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2 комментария
Astas Jr
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Никита Ровнин

Не знаю, какая в твиттере методология разработки, но чем не устраивают командные дейлики, плюс кросревью у девов? Кто эти куски кода будет смотреть в отрыве от контекста? Сам Илон?

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п/п-к Алексей Андрейченко

Тут задача держать сотрудника в страхе, а не код смотреть.

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Александр А.

Для меня это выглядит как логирование.

Через квартал наберется стопка отчетов по каждому сотрудников.

Будут ли их изучать - это другой вопрос.

Честно говоря, не вижу ничего криминального - если человек нормально работает, ему всегда есть что написать. Если он делает серьезные вещи - шелуху даже не вспомнит.

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1 комментарий
Владимир Бычко

Что-то мне подсказывает, что нанимать новых инженеров его рекрутеры будут из числа ранее уволенных. Какой-то материализовавшийся Гэвин Бэлсон из «Кремниевой долины».

А что касается отчётности, расскажу следующее. Однажды я работал руководителем группы разработки и поддержки форумов в одной компании. Все менеджеры должны были не раз в неделю, а каждый вечер слать куратору письмо, в котором были перечислены:
1. Все созданные задачи в джире.
2. Все закрытые задачи в джире.
3. Все переоткрытые задачи в джире.
4. Перечень заголовков всех цепочек почтовой переписки, в которых поучаствовал за день с указанием временных затрат на каждую цепочку.
5. Прочее, что посчитаю важным указать.

И, что самое страшное, эти письма реально читались. Я однажды в пятом пункте указал, что до меня дошла информация, что один из разрабов планирует увольняться и куратор мне внезапно ответил, чтобы я непроверенную информацию в этих письмах не указывал.

Мучили ли так исполнителей, мне неизвестно, думаю, что нет. Но о каждом из них (благо в моей группе их было немного, человек шесть) меня раз в три месяца требовали писать характеристику в свободной форме.

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Grigoriy Malyshev

так, а разве жира сама не умеет такие отчеты строить?

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1 комментарий
Karol

🤯 вы продержались достаточно времени для того, чтоб успеть выяснить, как в итоге они использовали данную информацию?)

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Александр Суворов

Прогеры скоро на него порчу наведут, нормально ж сидели, нихера не делали, че началось-то?

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Екатерина Реднекова

Настоящий токсик босс
Еще подкинем идеи - штрафы за минуту опоздания и совещания по внедрению совещаний и отчеты в конце дня который вот прям щас надо внезапно.

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п/п-к Алексей Андрейченко

Скриншоты экрана каждые 5 минут, кейлоггер активности, KPI по строчкам кода.

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1 комментарий
Barth

Мышиная возня для того, чтобы морочить голову толпе.

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Олег Макаров

Тем временем Илон Маск открыл страничку на VC RU с этой статьёй, нажал кнопку translate, и, затаив дыхание, ожидает мнений о себе и своих инициативах...

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Zloy Marketolog
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2 комментария
Alex

https://twitter.com/TheLaurenChen/status/1594101861564534784?t=siP0CsOpT3JFH24gMSQLkg&s=19

Lauren Chen @TheLaurenChen

Twitter before Elon vs Twitter after Elon

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Grigoriy Malyshev
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1 комментарий
Max Bernberg

Как и ожидалось западными аналитиками, Маск просто расчистил рабочие места для своих друзей из тесел, спайс иксов и прочих залуп. Эффективный менеджер

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SonyaZavr

Сколько у них тех. сотрудников? Ну-ну, пусть все выходные читает тыщу отчётов. Нанимает, наверно, специалистов, которые будут эти отчёты читать

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Kinolog

что там, твиттер все еще работает?
надо же, а левые снежинки обещали, что упадет вот-вот со дня на день

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da Loonie

ну как бэ боженька илон уже несколько раз открыто говорил что в следующем году так и так Твиттеру банкротство уже практически планируется есичо.

посмотрим, чего через месяц будет. выкатит таки он свои Blue или понял уже что пиздец тупо. да и вообще он такую гору хуйни наобещал уже, что там и бывший состав Твиттера не справился бы, а урезанный вариант наверное утопится реально скоро. а этот дебил радуется толпе, которая собралась на платформе пожар посмотреть.

а вообще я совершенно не понимаю, откуда всё столько прославления этому очередному избалованному миллиардеру. он же либо СТРАШНО ТУПО wholesale купил уже реально сгнивший бизнис который теперь ну очень тупо пытается выкопать, либо сам же его загнал в могилу меньше, чем за месяц.

пусть я буду "левая снежинка", похуй, но где бизнис-гений то? мозгов не видно так и так. посмотрим, чего с твиттером будет.

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6 комментариев
Nikolay Tumakov

сотрудники уже не рады тому факту, что Маск купил твитер

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Yan Pimenov

время перемен, перемены каждый день с Маском

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Eli

Илон, заебал, отстань от пацанов.

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da Loonie

как бэ цирк смишно, поржал спасибо.

но он реально как будто специально старается всех своих работников из Твиттера вытурить. такого рода отчётность сама себя же загнёт страшной тратой времени и кучей бессмысленной информации, которая никому не будет нужна.

чего за схема вообще?

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Денис Боенсков

Программисту ставят задачу и он еще должен объяснить какая цель у этой задачи. Или программист сам себе задачи придумывает? Вроде бы цели формулируют те кто выше, потом разбивают на задачи и программист реализует задачи. Ох, чую что не выдержат долго толковые программисты этих еженедельных допросов.

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Торт Скряба

Объем написаного кода разве влияет на бизнес?

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Grigoriy Malyshev
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Aleks B

вспомнилось ебаное ит

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Astemir Shibzuhov

Ему сложно в репозиторий зайти и аналитику глянуть?

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Eli

Он хочет чтобы репозиторий был у него в почтовом ящике)

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Тесла-канадец

Ему не сложно. Работнику который дофига сделал за неделю тоже не сложно отчитаться. Вот тому кто нефига не делал сложно. Придётся выдумывать и врать, а на вранье легко спалиться и быть уволеным.
Это самый простой и эффективный метод самоконтроля.

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3 комментария
Alexandr Leibowitz

Ему нужно, чтобы к нему на ковёр ходили, чтобы знали, кто тут батя.

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Дмитрий Игоревич

Помню, какие миллиарды говн пролились на Агапитова и его Xsolla, когда он уволил часть сотрудников на основании лог-анализа.

А тут опять, батюшки святы, требуют Результата Работы! И кто? Святой Илон, да штош такое.

Жду заявлений от адептов, что "это другое"!

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Дмитрий Кузнецов

На Агапитова вроде ругались за чисто формально-статистический подход, без индвидуального рассмотрения. Ну типа "ты пишешь в среднем 18,4 фразы в чат - идинахуй". Илон же наоборот каждому предлагает индивидуально расписывать кто он и зачем нужен.

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Dmitry Baychapanov

в интересное время живем.

Представьте, что у Маска получится то, что он желает - перенести опыт жесткого управления с железных компаний на софтверную. А если у него в итоге получится? И программистов ожидают рабские условия?

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Тесла-канадец

Отчитаться раз в неделю о проделанной работе это рабские условия?

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3 комментария
Karol

Как раз у нас в разработке все непрерывно и практически автоматически контролируется. Мы же работаем в системах управления. Есть план задач, есть сроки, люди. Каждый тратит пару секунд, чтоб затрекать свое время или статус задачи. Благодаря этому в практически в режиме онлайн можно зайти и посмотреть, что происходит в общем, в разрезе проектов, в разрезе человека, в определенном временном периоде, посмотреть статистику просрочек готовности, % выполнения на дату.. да все что угодно можно настроить. Ну и внутрикомандные дейлики по 15 минут для синхронизации на день. В чем рабство? Это прозрачный, удобный процесс в первую очередь и для себя самого, когда у тебя задачи десятками и сотнями исчисляются.
Но вот каждодневные эссе в свободной форме на тему" как я провел день", озадачивают.
Хотя.. Если это входит в оплачиваемые часы, то это даже проще, чем код написать) И тогда большой вопрос к руководству, правда ли они готовы заплатить за это вместо того, чтоб получить за эти же деньги высококвалифицированную услугу для компании 🤭

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1 комментарий
Чайханщик

Образцы в баночках?)

На фотоленте

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Греческий томагавк_два

Полностью одобряю

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Karol

Интересно, они раньше вообще не отчитывались и не использовали никаких показателей для оценки? Столько решений для автоматизации и формирования отчетности о выполненном на нужную дату, что специально садиться и отчитываться даже не нужно. Если этого не было организовано для контроля тысяч человек, то не удивительно, что решили так радикально почистить, а потом со скрипом набирать, требуя обоснование на каждого человека. Так действительно проще, чем разбираться месяцами, кто чем занят.
Или все же это просто пожелание "письменного" дублирования информации с какими-то прочими целями?

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Итальянский Никита

только подумал, как там старина Маск, а уже статья

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Printsessa Derevyashka

Что им помешает писать лютый говнокод, но отправлять в отчете только несколько нормально написанных фрагментов?

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Дмитрий Кузнецов

Как минимум надо понимать какой из них лютый.

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Вадим Д.
не сокращать штат и начать нанимать новых сотрудников

Не те же самые обратно вернутся?

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Бедуин

Они там, вообще не работали)

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Alex Shevchenko
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Ware Wow

Там реально была пару тысяч пассажиров как минимум.
В такой огромной компании и без хозяина.

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Antonio Montana

Включил босса 😆😂 Илон остановись, а то скоро Твиттер ждут конференции, собрания и ежедневные отчёты в овальном зале😆

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Disp Rosit

Эпоха доллара по нулевой ставке кончилась, привыкайте!

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Giraffe

Сильно он их перетряхивает

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Торт Скряба

Чего, прям будет сам сидеть код смотреть?

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Артём Подгорный

Уже было такое, что у кого-то код собака съела?))

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Органический ящик

Перехожу на ручное управление (С)

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Евгений Мартынов

Основное правило менеджера - ты не программист, твои обязанности управлять ресурсами. Не первый год в высоких технологиях - мог бы пригласить тех спеца для оценки и сотрудников и их работы. Детсад какой то с ним начался или он так специально хочет остальных разогнать без скандалов).

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Andre Macareno

Изи в обмен на замороженный образец ДНК Илона

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Valentin Dombrovsky

Жестоко прям.

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