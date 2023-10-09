Соцсети
Маша Цепелева

«ВКонтакте» изменила критерии для верификации профилей и сообществ Статьи редакции

С 2019 года синюю галочку давали любым страницам, которые доказывали известность на уровне города или связь с бизнесом, но соцсеть не анонсировала публично критерии.

  • «ВКонтакте» обновила критерии прохождения верификации. Для получения или сохранения синей галочки нужно набрать не менее 5000 подписчиков и публиковать не менее четырёх постов и десяти историй в месяц. Критерии одинаковые для сообществ и личных страниц.
  • Правила начнут действовать с 1 января 2024 года, в декабре нужно опубликовать указанное количество записей. У авторов есть три месяца, чтобы «адаптироваться к обновлению и внести нужные изменения».
  • Подтверждённые сообщества получают приоритет в поиске, но «получать галочку не обязательно, чаще всего в верификации нет потребности», утверждает соцсеть.
  • В 2019 году «ВКонтакте» стала выдавать галочки любым страницам, чтобы подтвердить, что «их ведут настоящие представители». Чтобы пройти проверку, владелец должен доказать известность на уровне города или приложить документы, подтверждающие связь бизнеса и профиля или сообщества. Конкретные критерии соцсеть публично не анонсировала.

#новость #вконтакте

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 Ovechkin
и публиковать не менее четырёх постов и десяти историй в месяц. Критерии одинаковые для сообществ и личных страниц

А других способов мотивации нет, кроме как шантаж галочкой?

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Alexey Ivanov
А других способов мотивации нет, кроме как шантаж галочкой?

Есть. Но другие способы требуют работы команды и не дают быстрого выхлопа, а значит менеджер не получит премию. Дальше сами...

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Дрюс Уилис

Они пишут что провели исследования.
Ииии... других способов мотивации не нашли хахаха

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Ovechkin

Им за это исследование такууую премию дадут

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Иван Серик

У придурков походу сезон обострения начался!

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Гриша Н.

Это вы про вк?

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AutoBuy.by - авто в Беларуси
публиковать не менее десяти историй в месяц.

с козырей пошли

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Андрей Лучина

пять тиктоков в неделю был бы фул хаус

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Марина Крылова

Не удивлюсь если и это потом будет

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Вася Пражкин

пять тиктоков или справка из дурки

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Денис Боенсков

Знаю что получится в итоге. Лента будет завалена пустыми, бестолковыми и неинформативными постами и историями которыми будут спамить малоактивные сообщества с целью "набить счетчик".

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Baddy Boy

а что поменяется то? вроде и сейчас так же

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Денис Боенсков

К тому что есть добавятся ранее малоактивные сообщества.

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Лицо в толпе

Отпишись от малоактивных сообществ, если тебе пуста их тематика.

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Alex R

А если эта официальная страница компании и галочка нужна чтоб отсеять фейки? Так получается другое сообщество может сделать клон и получить галочку.

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Антон Тарасов

Клон вряд ли докажет связь с компанией

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Таир Бакиев

А серых галочек это не касается?

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Вадим Д.

Там ещё и серые есть?!

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Марина Крылова

Интересно даже стало, а какие там требования. И судя по всему это похоже на какую-то скорее бюджетную галочку)

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Иван Серик
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Марина Крылова
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lakoros

Серая просто подтверждённый аккаунт. (через госуслуги или банки)
Функционал у неё нулевой. нужно было сразу вводить расширенные настройки. Например разрешение оставлять комментарии только пользователям с подтверждёнными аккаунтами.(по желанию группы, а не везде) А то сейчас в большинстве пабликов они или закрыты или всё засрано рекламой и ботами.

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VLAD

И голубые даже

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Тоже хочу
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Baddy Boy

ммм..таргетированная реклама сообществ)) ах вы шалунишка!

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Garmonbon

А им почему галочки не выдали?

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Тоже хочу

по две

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Вадим Д.

А могли бы просто продавать.

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Иван Серик
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Accurate Bites

В ВК еще остались люди?

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A V

Кто-то ещё есть в ВК?)))

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Alex Shevchenko

Иметь в какой-то соц сети акк, не значит заседать там постоянно 😏

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ЛУРИЙ БЛАЖЕННЫЙ В ГРУЗИИ

Я ещё есть там )) я везде сижу, все социальные сети и около того)

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Гриша Н.

Он ещё живет, просто заходят туда гораздо реже из-за тг

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whoyabloko

Я за всю жизнь встречал только пару человек в мск, у которых не было ВК, однако телеги нет у многих.
Более того, в ВК самая большая база музыки и понятная лента сообществ исполнителей. Многие музыканты, которых я слушаю, ведут телегу как твиттер, и ты просто не увидишь когда и где у них например будет концерт. Более того и концерты чаще всего продаются в самом ВК, без аккаунта их не купить.
К сожалению много всяких «тонкостей» которых лишаешься, если просто удалить там аккаунт.

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Garmonbon

Я в мск не встречал ни одного человека в вк или они просто стеснялись в этом признаться.

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Аникин

Не думаю, что это жесткие правила. Те, кто с галочкой, и так подходят под условия. А те, кто не подходит, будут стараться. Для платформы это плюс

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CHI DA?

Какая соц сеть такой и байт

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Дмитрий Перепродажный

• Отличная новость.
• Но как думают в ридакции, повлияет ли это на ритейл?

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Фоксик

Я думал регистрация в 1 отделе с оплатой пошлины в 1000 рублей за каждый месяц

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Alex Shevchenko

Счас всё быстро делается через госуслуги)

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Вася Пражкин
Для получения или сохранения синей галочки нужно набрать не менее 5000 подписчиков и публиковать не менее четырёх постов и десяти историй в месяц

Ботоводы такие:

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Настя Савельева
нужно набрать не менее 5000 подписчиков и публиковать не менее четырёх постов и десяти историй в месяц

Уже не знают как еще замотивировать людей публиковать истории

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Ware Wow

я думал надо через госуслуги верифицировать или какой-то рекламный токен ставить))

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Fred Han

Вау

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Elvira Dzaridze

Хотят наполнить платформу контентом за бесплатно...ушлый подход. Что интересно а что нет регулирует аудитория.

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ЯжПрограммист

Вот это я понимаю способ поднять показатели. А чего не удалять сразу за 10 то историй? А... тогда никого не останется.

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lakoros

Бред какой, я тут нормальный бизнес план составил

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Дима Коренев
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Мигель Маркин

Жду от всех крутых звезд сторис о том, как они поспали, поели, сходили в туалет в трёхкратном размере

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