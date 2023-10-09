«ВКонтакте» изменила критерии для верификации профилей и сообществ Статьи редакции
С 2019 года синюю галочку давали любым страницам, которые доказывали известность на уровне города или связь с бизнесом, но соцсеть не анонсировала публично критерии.
- «ВКонтакте» обновила критерии прохождения верификации. Для получения или сохранения синей галочки нужно набрать не менее 5000 подписчиков и публиковать не менее четырёх постов и десяти историй в месяц. Критерии одинаковые для сообществ и личных страниц.
- Правила начнут действовать с 1 января 2024 года, в декабре нужно опубликовать указанное количество записей. У авторов есть три месяца, чтобы «адаптироваться к обновлению и внести нужные изменения».
- Подтверждённые сообщества получают приоритет в поиске, но «получать галочку не обязательно, чаще всего в верификации нет потребности», утверждает соцсеть.
- В 2019 году «ВКонтакте» стала выдавать галочки любым страницам, чтобы подтвердить, что «их ведут настоящие представители». Чтобы пройти проверку, владелец должен доказать известность на уровне города или приложить документы, подтверждающие связь бизнеса и профиля или сообщества. Конкретные критерии соцсеть публично не анонсировала.
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А других способов мотивации нет, кроме как шантаж галочкой?
Есть. Но другие способы требуют работы команды и не дают быстрого выхлопа, а значит менеджер не получит премию. Дальше сами...
Они пишут что провели исследования.
Ииии... других способов мотивации не нашли хахаха
Им за это исследование такууую премию дадут
У придурков походу сезон обострения начался!
Это вы про вк?
с козырей пошли
пять тиктоков в неделю был бы фул хаус
Не удивлюсь если и это потом будет
пять тиктоков или справка из дурки
Знаю что получится в итоге. Лента будет завалена пустыми, бестолковыми и неинформативными постами и историями которыми будут спамить малоактивные сообщества с целью "набить счетчик".
а что поменяется то? вроде и сейчас так же
К тому что есть добавятся ранее малоактивные сообщества.
Отпишись от малоактивных сообществ, если тебе пуста их тематика.
А если эта официальная страница компании и галочка нужна чтоб отсеять фейки? Так получается другое сообщество может сделать клон и получить галочку.
Клон вряд ли докажет связь с компанией
А серых галочек это не касается?
Там ещё и серые есть?!
Интересно даже стало, а какие там требования. И судя по всему это похоже на какую-то скорее бюджетную галочку)
Серая просто подтверждённый аккаунт. (через госуслуги или банки)
Функционал у неё нулевой. нужно было сразу вводить расширенные настройки. Например разрешение оставлять комментарии только пользователям с подтверждёнными аккаунтами.(по желанию группы, а не везде) А то сейчас в большинстве пабликов они или закрыты или всё засрано рекламой и ботами.
И голубые даже
ммм..таргетированная реклама сообществ)) ах вы шалунишка!
А им почему галочки не выдали?
по две
А могли бы просто продавать.
В ВК еще остались люди?
Кто-то ещё есть в ВК?)))
Иметь в какой-то соц сети акк, не значит заседать там постоянно 😏
Я ещё есть там )) я везде сижу, все социальные сети и около того)
Он ещё живет, просто заходят туда гораздо реже из-за тг
Я за всю жизнь встречал только пару человек в мск, у которых не было ВК, однако телеги нет у многих.
Более того, в ВК самая большая база музыки и понятная лента сообществ исполнителей. Многие музыканты, которых я слушаю, ведут телегу как твиттер, и ты просто не увидишь когда и где у них например будет концерт. Более того и концерты чаще всего продаются в самом ВК, без аккаунта их не купить.
К сожалению много всяких «тонкостей» которых лишаешься, если просто удалить там аккаунт.
Я в мск не встречал ни одного человека в вк или они просто стеснялись в этом признаться.
Не думаю, что это жесткие правила. Те, кто с галочкой, и так подходят под условия. А те, кто не подходит, будут стараться. Для платформы это плюс
Какая соц сеть такой и байт
• Отличная новость.
• Но как думают в ридакции, повлияет ли это на ритейл?
Я думал регистрация в 1 отделе с оплатой пошлины в 1000 рублей за каждый месяц
Счас всё быстро делается через госуслуги)
Ботоводы такие:
Уже не знают как еще замотивировать людей публиковать истории
я думал надо через госуслуги верифицировать или какой-то рекламный токен ставить))
Вау
Хотят наполнить платформу контентом за бесплатно...ушлый подход. Что интересно а что нет регулирует аудитория.
Вот это я понимаю способ поднять показатели. А чего не удалять сразу за 10 то историй? А... тогда никого не останется.
Бред какой, я тут нормальный бизнес план составил
Жду от всех крутых звезд сторис о том, как они поспали, поели, сходили в туалет в трёхкратном размере