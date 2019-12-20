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Лиана Липанова
657

TikTok запустил раздел с образовательными роликами внутри приложения Материал редакции

Контент для него могут создавать сами пользователи.

4 комментария
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Видеосервис TikTok запустил раздел с образовательными роликами «TikTok Универ», сообщил vc.ru представитель соцсети.

Контент для раздела создают сами пользователи. Образовательные ролики разделены по четырём направлениям: «КурсыЯзыка», «КурсыНауки», «КурсыИскусства» и «КурсыИнтерьера».

Найти интересующие ролики можно во вкладке «Интересное», набрав в поиске соответствующий хэштег. Добавить видеоролик в раздел можно также с помощью хэштега.

Мы видим большой спрос со стороны пользователей TikTok на образовательный контент; на площадке всё большую популярность набирают обучающие видео, различные туториалы и курсы от профессионалов. Инициатива «TIkTok Универ» призвана аккумулировать обучающий контент на площадке в рамках интересных аудитории категорий. Мы призываем всех пользователей, которые обладают полезными знаниями, поделиться ими в TikTok в формате коротких видеороликов.

представитель TikTok

#новость #tiktok

Соцсети
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Но пользователям придётся отвязать и снова привязать номер для двухфакторной аутентификации.
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4 комментария
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Alexander Zhikh

2

Я так понимаю это будет так?

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Сергей Сергеев

0

Я думал, что и раньше ролики были образовательные.

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Citizen Di

Сергей
0

Интересно было посмотреть на эксперимент: берут 30 детей и всю школьную программу заменяют тиктоком, потом наблюдаем

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Arthur Niazyan

0

TikTok - кузница кадров!

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