Мы видим большой спрос со стороны пользователей TikTok на образовательный контент; на площадке всё большую популярность набирают обучающие видео, различные туториалы и курсы от профессионалов. Инициатива «TIkTok Универ» призвана аккумулировать обучающий контент на площадке в рамках интересных аудитории категорий. Мы призываем всех пользователей, которые обладают полезными знаниями, поделиться ими в TikTok в формате коротких видеороликов.