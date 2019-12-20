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Контент для него могут создавать сами пользователи.
Видеосервис TikTok запустил раздел с образовательными роликами «TikTok Универ», сообщил vc.ru представитель соцсети.
Контент для раздела создают сами пользователи. Образовательные ролики разделены по четырём направлениям: «КурсыЯзыка», «КурсыНауки», «КурсыИскусства» и «КурсыИнтерьера».
Найти интересующие ролики можно во вкладке «Интересное», набрав в поиске соответствующий хэштег. Добавить видеоролик в раздел можно также с помощью хэштега.
Я думал, что и раньше ролики были образовательные.
Интересно было посмотреть на эксперимент: берут 30 детей и всю школьную программу заменяют тиктоком, потом наблюдаем
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