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Анна Свиридова
11 259

История как мне взломали telegram аккаунт, канал и группы

Начала писать эту историю на этом замечательном сайте 24 декабря. Суть которой заключается в том что telegram сплошная недоработка. Если кто-то захочет взломать канал, чат или группу, это не сложно при наличии денег. При этом, абсолютное соблюдение правил ничего не гарантирует. Наперёд знаю что разные разработчики будут ставить мне минус. Ибо мои заметки отнимают у них кусочек хлеба. Но моя цель не угодить программистам, а донести обычным людям правду.

11 комментариев
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Рассказ о том как легко взломать телеграмм аккаунт или группу​

Чтобы не переписывать заново текст, поделю рассказ на две части. В первой описаны события происходящие в конце декабря 2019 года. Во второй, продолжение этого сюжета от 31 января 2020 года 21 века, второго тысячелетия от рождества Христова. Для полной ясности, напомню что ранее писала как можно своровать подписчиков без особых сложностей. Несмотря на высмеивание меня в комментариях программистами реальные люди откликнулись. И человек 7 написали в личку которую указала в конце заметки. Кстати этого аккаунта два дня как не существует. Во второй части узнаете почему.

Глава 1. Первый взлом telegram канала

Недавно произошла со мной удивительная история. Пару лет тому назад связалась с замечательным мессенджером Павла Дурова. Который не перестает удивлять до этих пор. В этот раз, удалили наш чат и канал telegram.

Важно! Хочу обратить внимание, что запрещённый контент отсутствует во всех наших сообществах. В настройках априори отключена возможность публиковать видео, фото, а так же ссылки и предо смотр. Большая часть это некоммерческие сообщества для общения по интересам. Так же, бот постоянно контролирует спам и стоп слова. Кроме этого, постоянно находятся девочки модераторы на случай если получится обойти бота, и опубликовать спам.

  1. Болталка.
  2. Черный список.

Просьба мужчин там не писать, ибо моментально заблокируют. Оставила ссылки на прокладки страницы сайта где размещены актуальные ссылки. Так как, постоянно удаляют.

С чего всё началось

Началась эта эпопея с регулярных жалоб девочек на коварных Литовских сутенеров. Творящие бесчинства в отношении порочных женщин. Собрав воедино полученные сведения опубликовала это в своём блоге 07.11.2019.

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В публикации предупредила что проституция в Литве опасное занятие. Порекомендовав воздержаться от посещения бывшей республики советского союза. Дабы не въехать в забор.

Неоднократно ранее за собой замечала черноротость. Как только на кого-то рассержусь, у человека случаются неприятности. В этот раз произошло нечто похожее. Вышеупомянутые злодеи творили бесчинства около двух лет. Спустя пять дней после добавления рассказа в блог, их задерживает полиция. В статье добавлены видео задержания, там была целая военная операция одновременного задержания в разных странах. То есть, реально опасные засранцы, а не плод моего бурного воображения.

Контра недобитая начала мстить

Как оказалось не все участники ОПГ были задержаны, некоторые остались на свободе. По непонятным причинам затаили злобу в мой адрес, и принялись мстить. Упущу множество разных идиотских неудачных попыток нам навредить. Изложу лишь то что имело успех. Первой им удалось заблокировать чёрный список ссылка. Который по сей день заблокирован для IOS несмотря на то что почищено всё содержимое.

В этом случае принцип по которому пустили чат под откос абсурден, но понятен. Провокаторы посетили его ночью, опубликовали скорее всего порно изображения и отправили сами жалобу. Этого было достаточно. По сути, таким образом можно любого скомпрометировать. После этого инцидента, везде запретила всем желающим возможность публиковать фото и видео. Данный факт уже не хорошо для сообщества, но ладно, проехали.

Если у кого-то есть идеи как разблокировать этот чат, поделитесь, пожалуйста.

Попытка номер два

После вышеупомянутого инцидента были сделаны выводы. Новый ЧС был создан по новому принципу. Теперь он состоял из канала и был прикреплён к нему чат. С расчётом что в чате участники будут общаться публиковать информацию. А я потом буду выбирать самое стоящее и добавлять в паблик. Соответственно наши понимают что запрещенное нельзя и я в канал строго по правилам отбирала контент.

Но спустя несколько дней после создания и группа и канал в телеграмме были удалены. Ссылка на удаленный канал здесь, на чат не осталось. В отличие от первого случая, в этот раз причина удаления мне непонятна.

Вскоре после этого мне написали некто, позиционирующие себя исполнителями взлома.

С одной стороны ситуация выглядит нелепо и глупо. Но по факту были удалены telegram канал и группа. При этом, во второй раз причина мне не была понятна.

На этом 24 декабря, сия быль для пользователей vc.ru была приостановлена. В связи с Новогодними праздниками, потом надо было догонять упущенное. Плюс подзабыла эти взломы, и решила не отвлекать уважаемую аудиторию подобными мелочами. Но в последний день января текущего года, дело приняло неожиданный оборот.

Глава 2. Взлом аккаунта в телеграмме

Так получилось, что накануне очередных событий в одной из групп девочка админ сделала замечание одному пользователю. В её адрес последовала неадекватная реакция и оскорбления. А так же, угрозы в отношении наших чатов. К этому давно привыкли, молча заблокировали буйного и забыли. Утром произошёл сей инцидент, а после обед я не смогла войти в свой телеграмм аккаунт.

Не стану наговаривать, в этом частично моя вина. Номер телефона к которому привязан аккаунт был давно утерян. Это была бельгийская сим карта, которую я покупала года три назад в Брюсселе. Тогда еще не было этого всего. А потом я как то ленилась сделать передачу групп и каналов на новый аккаунт. В этом случае могли банально проверить номер, узнать что он нерабочий порю, и сделать сброс пароля. Не спорю.

К счастью у меня заранее был создан запасной юзер с правами админа для основных групп. Создав новый аккаунт на реальную сим карту, с помощью запасного старого админа дала новому пользователю аналогичные права. Слегка огорченная утратой юзера владельца групп, помыла ноги и легла спать.

На манеже всё те же...

На следующий день, ближе к вечеру посетила болталку, чтобы снять запрет писать в чате. Перед этим на ночь закрыла на всякий случай. Потом написала личное сообщение знакомому толковому парню который в этом понимает. После чего аккаунт был загадочным образом удалён. То есть, аватарка черно-белая на ней изображение приведения, а вместо имени надпись пользователь удалён. Восстановить его не представляется возможным.

И тут неожиданно я получаю входящие сообщения. От кого бы Вы могли подумать? Тот самый персонаж скриншотами диалога с которым закончилась первая глава сей повести.

Полагаю комментарии излишне здесь.

Что мы имеем в итоге

Как видите, в итоге мы имеем с одной стороны вполне забавную историю как по заказу сутенеров взломать телеграмм не составляет труда. Было бы весело и забавно если бы это не имело отношение к моим группам. После всех событий, поставила пароль на приложение и установила двух этапную аутентификацию. Пока что, ничего не произошло.

Как сделать, чтобы предотвратить взлом телеграмм канала или группы

За последние несколько дней в ходе общения с толковыми людьми из этой темы узнала несколько полезных фактов. Чтобы избежать удаления аккаунта, и заодно чтобы не потерять доступ к связанным с ним сообществ следует:

  1. Создать не особо активным пользователем (к примеру с маминого телефона).
  2. Крайне желательно с постороннего устройства и с отдельного IP адреса.
  3. Добавить себя администратором с полными правами. (желательно еще одного запасного).
  4. Владелец должен покинуть чат (не удалиться, а просто выйти).

Главное чтобы аккаунт создателя был привязан к стабильному номеру телефона. И желательно меньше активно пользовался приложением. 4 пункт существенно затрудняет удалить телеграмм группу несмотря на разные провокации.

Эти советы дали очень компетентные товарищи которые на общественных началах противодействуют telegram каналам с наркотиками. А эти паразиты как я понимаю как никто знают как усложнить удаление своих вонючих сообществ.

P.S

Подробнее я писала подробно про недоработки телеги и какую цель преследую. Повторюсь в двух словах. Это замечательный инструмент с помощью которого можно отлично удерживать свою аудиторию. Кто сомневается в эффективности, яркий пример болталка, в которой общение кипит 24/7. Моя цель, максимально привлечь к двум важным недоработкам внимание людей. Возможно это повлияет на разработчиков мессенджера исправить эти ошибки.

Анна Свиридова
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andr oid

5

Номер телефона к которому привязан аккаунт был давно утерян. А потом я как то ленилась сделать передачу групп и каналов на новый аккаунт. 

🤦🏼‍♂️ Ты же в курсе что можно просто обновить свой номер в настройках и всё твоё барахло автоматом переедет на новый номер?

Похоже ещё и 2фа не стояло, тебя не взломали, а воспользовались штатным функционалом и твоей …(беспечностью)
Перевели на себя и удалили.

Слегка огорченная утратой юзера владельца групп, помыла ноги и легла спать.

Полностью одобряю. Чистота - залог здоровья!

Моя цель, максимально привлечь к двум важным недоработкам внимание людей. Возможно это повлияет на разработчиков мессенджера исправить эти ошибки.

Каким образом они могут исправить вам мозг?

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Владимир Коченов

andr
3

Все по фактам , про чистоту - в голосину.

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Анна Свиридова

andr
0

О том что можно сбросить номер телефона узнала только после этого. Прошу обратить внимание, что я обычный человек, а не специалист в области технологий.

Нет никто ничего не перевёл. Только что появился шанс вернуть. Пока писала, додумалась позвонить на свой бывший номер и там пошёл гудок. Скорее всего ним пользуется какой-то бельгиец. Завтра попробую телефонизировать ему и договариваться чтоб дал смс подтверждение от телеграмм.

Согласна, я тоже за чистоту.

Просто когда я одна пишу жалобы и просьбы устранить возможность воровать пользователей из групп, это капля в море. А если об этом начнут писать массово люди, им не будет куда деваться. Других вариантов не вижу.

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andr oid

Анна
1

Я даже близко не специалист, но мне хватает ума заглянуть в настройки, а также читать что нового добавили с каждым обновлением.

«Воровство подписчиков»
Вам уже говорили что «разрешение добавлять в группы/каналы» — это настраиваемая опция у каждого отдельного пользователя. Попросите ваших девочек выключить её у себя в настройках и никто их ни в какую группу не добавит.

хватит обвинять других, займитесь самообразованием.
ну или найдите нишу, которая вам по плечам

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Анна Свиридова

andr
0

Спасибо за Ваше авторитетное мнение. Меня всё устраивает более чем. Прежде неоднократно писала, что телеграмм отличная площадка для общения аудитории сайта. При этом, для самых разных возрастных категорий. Кто сомневается как это работает, отличный пример кроме болталки комсомолка RU https://shpargalka.work/group/komsomolka-ru/ допустим.

Эти группы разработчики могут показывать владельцам сайтов в качестве примера как это может замечательно работать. И отлично держать пользователей ресурса. В этом плане респект Дурову. Так же, как видите, даже если сейчас среди ночи зайти в любом чате 24/7 идёт движение. И это не боты, можно каждому написать и убедится. Следовательно у меня всё получается и всё по плечу.

Единственное что меня смущает этот парсинг. И не меня одну, поверьте многие пишут кто читал прошлые мои заметки. Надеюсь Вы не против что у меня и у других людей есть право на мнение что это существенный недостаток открытого чата в телеграмм.

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Bulat Ziganshin

1

это 5, 5. одна косноязычная блядь жалуется нам на других. из её статьи:

"Если тебе нужна безопасная работа в эскорте, заходи и выбирай согласно новому нашему способу."

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Анна Свиридова

Bulat
0

Во-первых: я не предлагаю никому работу. Во-вторых: блог и группы для взрослых людей которые ещё до того как нас найти сделали свой выбор. Три, там агитации, а объективная информация. По большому счету там больше негатива чем позитива. К примеру, раздел грабли https://shpargalka.work/tag/grabli/ истории девочек, о том как может в реальной жизни обернутся работа проституткой.

Нравится Вам и мне это или нет, но по факту огромное количество народа таким образом обеспечивают себя. Согласна кто-то чтобы сумочку купить, а кто-то чтоб ребёнка прокормить. И если не наш блог, то девочки ищущие работу впервые с высокой вероятностью попадают к подобным уродам как литовцы.

И поверьте большинство из них не с жиру бесятся. А почему каждой из них правительство её страны не смогло обеспечить условия для существования, это уже вопрос не ко мне.
Я лично не нахожу в этом ничего забавного. Впрочем руководство страны в глубине души тоже это понимает. 

И раз уж Вы начали бросятся выражениями. То должны знать, «не те бляди, кто хлеба ради...». Давайте быть честными, все мы грешные, Вы в том числе, просто каждый по своему.

В конце концов, эта статья не девушках с пониженной социальной ответственностью, а про telegram. А если у Вас какие-то комплексы или проблемы в личной жизни, или вам больше нравятся мальчики чем девочки, это Ваша личная жизнь и точка зрения, было бы шикарно если бы Вы оставили её при себе. Как говориться, «не суди, да не судим будешь...». Всего Вам самого лучшего.)

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Bulat Ziganshin

Анна
1

и ты ещё считаешь себя порядочной, вовлекая несовершеннолетних в порституцию?!

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Анна Свиридова

Bulat
0

А вы считаете себя порядочным вовлекая несовершеннолетних в гомосексуализм?

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ООО ААА

0

Напиши в комментах каким образом своровали. Сэкономь время жизни.

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Анна Свиридова

ООО
0

В случае с аккаунтом просто сделали сброс номера. Остальные эпизоды мне самой не понятно.

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