История как мне взломали telegram аккаунт, канал и группы

Начала писать эту историю на этом замечательном сайте 24 декабря. Суть которой заключается в том что telegram сплошная недоработка. Если кто-то захочет взломать канал, чат или группу, это не сложно при наличии денег. При этом, абсолютное соблюдение правил ничего не гарантирует. Наперёд знаю что разные разработчики будут ставить мне минус. Ибо мои заметки отнимают у них кусочек хлеба. Но моя цель не угодить программистам, а донести обычным людям правду.

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Рассказ о том как легко взломать телеграмм аккаунт или группу​

Чтобы не переписывать заново текст, поделю рассказ на две части. В первой описаны события происходящие в конце декабря 2019 года. Во второй, продолжение этого сюжета от 31 января 2020 года 21 века, второго тысячелетия от рождества Христова. Для полной ясности, напомню что ранее писала как можно своровать подписчиков без особых сложностей. Несмотря на высмеивание меня в комментариях программистами реальные люди откликнулись. И человек 7 написали в личку которую указала в конце заметки. Кстати этого аккаунта два дня как не существует. Во второй части узнаете почему.

Глава 1. Первый взлом telegram канала

Недавно произошла со мной удивительная история. Пару лет тому назад связалась с замечательным мессенджером Павла Дурова. Который не перестает удивлять до этих пор. В этот раз, удалили наш чат и канал telegram.

Важно! Хочу обратить внимание, что запрещённый контент отсутствует во всех наших сообществах. В настройках априори отключена возможность публиковать видео, фото, а так же ссылки и предо смотр. Большая часть это некоммерческие сообщества для общения по интересам. Так же, бот постоянно контролирует спам и стоп слова. Кроме этого, постоянно находятся девочки модераторы на случай если получится обойти бота, и опубликовать спам.

Просьба мужчин там не писать, ибо моментально заблокируют. Оставила ссылки на прокладки страницы сайта где размещены актуальные ссылки. Так как, постоянно удаляют.

С чего всё началось

Началась эта эпопея с регулярных жалоб девочек на коварных Литовских сутенеров. Творящие бесчинства в отношении порочных женщин. Собрав воедино полученные сведения опубликовала это в своём блоге 07.11.2019.

В публикации предупредила что проституция в Литве опасное занятие. Порекомендовав воздержаться от посещения бывшей республики советского союза. Дабы не въехать в забор.

Неоднократно ранее за собой замечала черноротость. Как только на кого-то рассержусь, у человека случаются неприятности. В этот раз произошло нечто похожее. Вышеупомянутые злодеи творили бесчинства около двух лет. Спустя пять дней после добавления рассказа в блог, их задерживает полиция. В статье добавлены видео задержания, там была целая военная операция одновременного задержания в разных странах. То есть, реально опасные засранцы, а не плод моего бурного воображения.

Контра недобитая начала мстить

Как оказалось не все участники ОПГ были задержаны, некоторые остались на свободе. По непонятным причинам затаили злобу в мой адрес, и принялись мстить. Упущу множество разных идиотских неудачных попыток нам навредить. Изложу лишь то что имело успех. Первой им удалось заблокировать чёрный список ссылка. Который по сей день заблокирован для IOS несмотря на то что почищено всё содержимое.

В этом случае принцип по которому пустили чат под откос абсурден, но понятен. Провокаторы посетили его ночью, опубликовали скорее всего порно изображения и отправили сами жалобу. Этого было достаточно. По сути, таким образом можно любого скомпрометировать. После этого инцидента, везде запретила всем желающим возможность публиковать фото и видео. Данный факт уже не хорошо для сообщества, но ладно, проехали.

Если у кого-то есть идеи как разблокировать этот чат, поделитесь, пожалуйста.

Попытка номер два

После вышеупомянутого инцидента были сделаны выводы. Новый ЧС был создан по новому принципу. Теперь он состоял из канала и был прикреплён к нему чат. С расчётом что в чате участники будут общаться публиковать информацию. А я потом буду выбирать самое стоящее и добавлять в паблик. Соответственно наши понимают что запрещенное нельзя и я в канал строго по правилам отбирала контент.

Но спустя несколько дней после создания и группа и канал в телеграмме были удалены. Ссылка на удаленный канал здесь, на чат не осталось. В отличие от первого случая, в этот раз причина удаления мне непонятна.

Вскоре после этого мне написали некто, позиционирующие себя исполнителями взлома.

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С одной стороны ситуация выглядит нелепо и глупо. Но по факту были удалены telegram канал и группа. При этом, во второй раз причина мне не была понятна.

На этом 24 декабря, сия быль для пользователей vc.ru была приостановлена. В связи с Новогодними праздниками, потом надо было догонять упущенное. Плюс подзабыла эти взломы, и решила не отвлекать уважаемую аудиторию подобными мелочами. Но в последний день января текущего года, дело приняло неожиданный оборот.

Глава 2. Взлом аккаунта в телеграмме

Так получилось, что накануне очередных событий в одной из групп девочка админ сделала замечание одному пользователю. В её адрес последовала неадекватная реакция и оскорбления. А так же, угрозы в отношении наших чатов. К этому давно привыкли, молча заблокировали буйного и забыли. Утром произошёл сей инцидент, а после обед я не смогла войти в свой телеграмм аккаунт.

Не стану наговаривать, в этом частично моя вина. Номер телефона к которому привязан аккаунт был давно утерян. Это была бельгийская сим карта, которую я покупала года три назад в Брюсселе. Тогда еще не было этого всего. А потом я как то ленилась сделать передачу групп и каналов на новый аккаунт. В этом случае могли банально проверить номер, узнать что он нерабочий порю, и сделать сброс пароля. Не спорю.

К счастью у меня заранее был создан запасной юзер с правами админа для основных групп. Создав новый аккаунт на реальную сим карту, с помощью запасного старого админа дала новому пользователю аналогичные права. Слегка огорченная утратой юзера владельца групп, помыла ноги и легла спать.

На манеже всё те же...

На следующий день, ближе к вечеру посетила болталку, чтобы снять запрет писать в чате. Перед этим на ночь закрыла на всякий случай. Потом написала личное сообщение знакомому толковому парню который в этом понимает. После чего аккаунт был загадочным образом удалён. То есть, аватарка черно-белая на ней изображение приведения, а вместо имени надпись пользователь удалён. Восстановить его не представляется возможным.

И тут неожиданно я получаю входящие сообщения. От кого бы Вы могли подумать? Тот самый персонаж скриншотами диалога с которым закончилась первая глава сей повести.

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Полагаю комментарии излишне здесь.

Что мы имеем в итоге

Как видите, в итоге мы имеем с одной стороны вполне забавную историю как по заказу сутенеров взломать телеграмм не составляет труда. Было бы весело и забавно если бы это не имело отношение к моим группам. После всех событий, поставила пароль на приложение и установила двух этапную аутентификацию. Пока что, ничего не произошло.

Как сделать, чтобы предотвратить взлом телеграмм канала или группы

За последние несколько дней в ходе общения с толковыми людьми из этой темы узнала несколько полезных фактов. Чтобы избежать удаления аккаунта, и заодно чтобы не потерять доступ к связанным с ним сообществ следует:

Создать не особо активным пользователем (к примеру с маминого телефона). Крайне желательно с постороннего устройства и с отдельного IP адреса. Добавить себя администратором с полными правами. (желательно еще одного запасного). Владелец должен покинуть чат (не удалиться, а просто выйти).

Главное чтобы аккаунт создателя был привязан к стабильному номеру телефона. И желательно меньше активно пользовался приложением. 4 пункт существенно затрудняет удалить телеграмм группу несмотря на разные провокации.

Эти советы дали очень компетентные товарищи которые на общественных началах противодействуют telegram каналам с наркотиками. А эти паразиты как я понимаю как никто знают как усложнить удаление своих вонючих сообществ.

P.S