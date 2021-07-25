Подделал картин на $21 млн, отсидел четыре года и живёт в Швейцарии: история фальсификатора Вольфганга Бельтракки Статьи редакции
По собственным заверениям, Бельтракки выдал за картины известных художников около 300 собственных и заработал по некоторым оценкам $45 млн. После разоблачения, суда и тюрьмы он — успешный художник, о котором сняли фильм.
«Вредное» влияние отца
Настоящее имя Вольфганга Бельтракки — Вольфганг Фишер, фамилию Бельтракки он позднее взял от жены. Он родился в 1951 году в деревне Хёкстере, в Германии.
Отец Бельтракки был реставратором и расписывал фресками церкви. И для дополнительного заработка копировал работы Рембрандта, Пикассо, Сезанна и других мастеров.
Благодаря отцу сын в детстве приобщился к живописи и уже в 14 лет нарисовал копию работы Пикассо. По словам Бельтракки, в 17 лет он мог написать что угодно.
В школьные год он подрабатывал в стрип-баре и часто ездил на музыкальные фестивали. В 17 лет он бросил учебу, но позже поступил в Академию художеств в Аахене. Там он часто пропускал занятия, а если посещал их, то скучал, и вскоре ушёл и оттуда. Кроме того, преподаватель не верил, что ученик сам писал картины.
В конце 1960-х Бельтракки купил мотоцикл Harley-Davidson и стал хиппи. До начала 1980-х он кочевал по Европе и северной Африке. Полтора года провёл на пляже в Марокко, жил в коммуне в Испании и в плавучем доме в Амстердаме, где устраивал психоделические световые шоу в ночном клубе Paradiso.
Параллельно художник занимался живописью, его работы приняли на престижную выставку в Доме искусств в Мюнхене в 1978 году. Он также покупал и продавал картины на антикварных рынках Барселоны, Лондона и Парижа.
Однажды Бельтракки купил за $250 зимний пейзаж неизвестного голландского художника 18 века. Он заметил, что картины этого периода, где персонажи катаются на коньках, стоили в пять раз дороже. Бельтракки воспользовался этим: написал несколько таких работ и, по его утверждению, продал за немалые деньги.
В 1981 году Бельтракки попробовал устроиться на постоянную работу. Он открыл в Дюссельдорфе фирму по торговле искусством Kürten & Fischer Fine Arts GmbH. Его партнёром стал продавец недвижимости. Бельтракки ездил по Европе и покупал картины по привлекательной цене для перепродажи.
Вскоре его вытеснили из дела, обвинив в убытках из-за покупки картин на аукционе, в «опрометчивой распродаже картин по заниженной цене» и в «грубом пренебрежении обязанностями управляющего директора». Чтобы решить финансовые трудности, Бельтракки сосредоточился на подделках.
Не копии, а новые произведения
Бельтракки не копировал существующие работы. Вместо этого он изобретал новые, которые по стилю совпадали с картинам подделываемого художника. Также он воспроизводил их по названиям, которые числились в списках картин мастеров, но считались утерянными. Было важно, чтобы не было и изображений этих работ.
После расхождения с партнёрами Бельтракки подделывал не старых мастеров, а французских и немецких художников начала 20 века — для них было легче найти рамы и оригинальные пигменты.
Специализацией Бельтракки стали работы в стиле немецкого экспрессиониста Йоханнеса Мольцана. В 1980-е годы он продал около дюжины «Мольцанов» на $45 тысяч. Одну из картин купила вдова самого художника.
Более поздняя группа подделок 1980-х — работы другого немецкого экспрессиониста Генриха Кампендонка, которого нацисты осудили как художника-дегенерата. В 1980-е годы искусствовед Андреа Фирмених готовила полный каталог работ Кампендонка вместе с сыном художника. Позже Бельтракки признался, что пять или шесть его подделок попали в каталог, а Фирмених приняла их за оригиналы.
В 1980-е Бельтракки познакомился с Отто Шульте-Келлингхаусом, который стал его деловым партнёром и напарником в сбыте подделок. Вместе они придумали историю происхождения картин Бельтракки: дедушка Отто, портной Кнопс покупал картины в 1920 годах у арт-дилеров, во времена нацистов спрятал их и оставил внуку большую коллекцию.
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Встреча с Хеленой
Фальсификация Бельтракки достигла особых масштабов после встречи с будущей женой Хелен Бельтракки в 1992 году. Она работала в кинопроизводственной компании и от случая к случаю торговала антиквариатом.
В интервью The Vanity Fair в 2012 году Хелен Бельтракки вспоминала, как она узнала о занятии Вольфганга Бельтракки:
Хелен охотно стала соучастницей Вольфганга и Отто Шульте-Келлингхауса. Она предложила голландскому аукционному дому Lempertz якобы картину французского кубиста Жоржа Валмье — написанную Бельтракки.
Сама Хелен удивлялась, насколько легко специалист поверил им, даже не проводя анализ картины. Он рассматривал её всего несколько минут и спросил, за сколько Хелен готова её продать. Они договорились на 20 тысяч немецких марок. Тогда это была небольшая сумма, но через несколько лет подделку продали на аукционе в Нью-Йорке за $1 млн.
Метод Бельтракки
Убедительная легенда
Спустя некоторое время после продажи поддельной картины Валмье Бельтракки вместе придумали правдоподобное происхождение работ.
Супруги говорили, что это произведения из коллекции деда Хелены, кёльнского бизнесмена Вернера Йегерса. Он якобы приобрёл картины в 1933 году у своего друга, коллекционера-еврея Альфреда Флехтхейма, спасавшегося бегством от нацистов. По «семейной легенде», Йегерс спрятал картины в своём загородном доме в горах Эйфель, недалеко от Кёльна.
Йегерс и Флехтхейм действительно существовали, и последний был коллекционером, его собрание распродали нацисты. Однако в этой истории были нестыковки. Например, Йегерс стал членом нацистской партии в 1930-е годы, что ставит под сомнение его дружбу с Флехтхеймом. Кроме того, у них была разница в возрасте 34 года.
Чтобы история была убедительнее, Бельтракки сделал фотографии жены в образе её бабушки на фоне картин из придуманной коллекции Йегерса. И выдавал их за старые, сделав расфокус и распечатав на довоенной бумаге.
Фальшивые этикетки
Бельтракки стал крепить их на оборотной стороне рам, чего он не делал раньше. Чтобы состарить их, он ставил на них чайные и кофейные пятна. На этикетках была изображена карикатура на Альфреда Флехтхайма — придумка Бельтракки.
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Такое сравнение приводит сам Бельтракки. Создавая картину, он глубоко изучал творчество и личность подделываемого художника, вплоть до того, что тот ел. Бельтракки исследовал исторические тексты, культурный и политический контекст, литературу о мастере и его собственные высказывания. Так он старался добраться до эмоционального уровня, чтобы между ним и художником возникла связь.
Однако специалист по живописи немецкого экспрессиониста Макса Пехштейна Айя Сойка говорит, что Бельтракки не всегда работал так, как заявляет. По её исследованию, он использовал проектор, чтобы переводить акварели Пехштейна тушью на холст, и дальше прописывал рисунок маслом. Сам Бельтракки отрицает это, считая нелепым.
Важной частью работы был поиск старых холстов и рам, соответствующих эпохе. Они могли стоить как €30, так и €5000. Бельтракки удалял с холстов старую краску, чтобы написать подделку. А иногда вставлял детали старого изображения в новое.
Сбытом подделок занимались Хелен, её сестра Жанетт Спюрцем и Отто Шульте-Келлингхаус.
Первая ошибка не приносит вреда
В 1995 году химический анализ одной из поддельных картин Мольцана, датированной 1920-м, выявил пигмент, который появился только в 1957 году. Эту картину написал Бельтракки и выдал за оригинал.
В центре расследования был берлинский арт-дилер, продававший фиктивных Мольцанов. Однако полиция подозревала, что художник и его партнёр Шульте-Келлингхаус были причастны к этому, последнего даже вызвали на допрос.
Испугавшись преследования, супруги Бельтракки продали свой дом в Фирзене за $1,7 млн, сели в кемпинг-кар и поехали на юг Европы. Сначала они жили в Марселе, потом купили поместье Domaine des Rivettes под французским городом Мезе и 26 гектаров виноградников за почти €1 млн. Из поместья они ездили на выходные в Андорру .
В Domaine des Rivettes у Бультракки была мастерская, где он продолжал писать подделки. К началу 2000-х годов его дело процветало, он продавал картины за шестизначные суммы. Например, за его подделку в стиле Кампендонка актёр Стив Мартин заплатил $850 тысяч в 2004 году.
Даже директор Центра Помпиду Вернер Шпис, ведущий эксперт по художнику Максу Эрнсту, не понял, что картина «Лес» — подделка. Как вспоминала Хелен Бельтракки, при взгляде на картину Шписа охватило волнение, и он заявил, что у нет никаких сомнений в подлинности. Он посоветовал продать её через дилера.
В итоге швейцарский торговец искусством продал картину компании Salomon Trading за €1,8 млн ($2,3 млн). Позднее итальянский издатель Даниэеле Филипакки купил её уже за €5,5 млн ($7 млн).
В 2005 году Бельтракки приобрели виллу в городе Фрайбург, в Германии за €5 млн.
Роковой тюбик с белилами
«Красная картина с конями» в стиле Камендонка из придуманной коллекции Йегерса положила конец афере Бельтракки.
В 2006 году аукционный дом Lempertz продал её мальтийской компании Trasteco за €2,8 млн ($3,6 млн). Это была рекордная сумма за работу этого мастера.
После покупки компания неожиданно запросила у аукционного дома сертификат подлинности. Lempertz сослались на то, что сын Кампендонка признавал картину подлинной. Тогда Trasteco обратилась к эксперту по Камендонку Андрэе Фирмених. Раньше она приняла подделки Бельтракки за подлинники и внесла их в каталог, но в этот раз посоветовала провести исследование.
Для начала в 2008 году экспертизу поддельной этикетки провёл знаток живописи 20 века Ральф Йенч. Он понял, что это фальшивка, так как видел настоящие этикетки картин из коллекции Флехтхейма. Также Йенч отметил, что коллекционер был человеком вкуса и никогда бы не допустил «такой глупый портрет» — то есть карикатуру, которую создал Бельтракки.
Кроме того, химический анализ картины показал, что она содержала титановые белила, которых не существовало в 1914 году — такую дату поставил Бельтракки на картине.
Йенч обнаружил ещё 15 картин с поддельными этикетками с карикатурой Флехтхейма. В том числе «Лес» Макса Эрнста, который к тому моменту висел в квартире издателя Филипакки на Манхэттене.
Как говорил обманутый покупатель, это был один из лучших «Эрнстов», которых он когда либо видел. И готов был забыть о разоблачении. Но немецкая полиция сказала ему, что если он не подаст в суд на продавших ему картину — галерею Cazeau-Béraudière, то будет выглядеть как сообщник.
Расследованием занялся берлинский отдел полиции по мошенничеству в сфере искусства.
В 2010 году Trasteco подала иск против Lempertz. В числе обвиняемых фигурировало имя Жанетты Спюрцем, сестры Хелен Бельтракки. Именно она предоставила эту картину аукционному дому.
Полиция продолжала расследование. Постепенно всплыло имя сообщника Бельтракки Отто Шульте-Келлингхауса. Йенч рассказал полиции о ряде работ с поддельными этикетками. Галеристы упоминали о Хелен Бельтракки, которая, по их словам, продавала подозрительные работы. Кроме того, следствие разыскало членов семьи Вернера Йегерса и выяснило, что он никогда не знал Альфреда Флехтхейма и не покупал его коллекцию.
Вольфганга и Хелен Бельтракки арестовали во Фрайбурге 28 августа 2010 года и посадили в тюрьму в Кёльне.
Суд состоялся 1 сентября 2011 года. Супругов и их сообщников обвиняли в подделке 14 работ на общую сумму €16 млн ($21 млн).
Корреспондент немецкой газеты Der Spiegel назвал процесс «фарсом». В своём признании Вольфганг Бельтракки в красках рассказывал об увлечении наркотиками в юношестве, критически высказывался об арт-рынке, говорил, что подделки были «большим развлечением». Они нежно обнимались с Хелен в начале каждого дня суда.
В обмен на признание в подделке 14 картин Вольфганга и Хелен Бельтракки приговорили к шести и четырём годам тюрьмы с «отгулами» за хорошее поведение соответственно. По условиям приговора супруги должны были устроиться на оплачиваемую работу и приходить в тюрьму только на ночь. Они также должны были выплатить $20 млн штрафа. После окончания суда Бельтракки снова обнялись и поблагодарили присутствующих.
Шульте-Келлингхауса приговорили к пяти годам лишения свободы на тех же условиях. Сестру Хелен — к 21 месяцу условно.
Однако в ходе суда так и не выяснилось, сколько на самом деле работ подделал Бельтракки. В декабре 2011 года полиция докладывала уже о 53 картинах, в 2012-м — о 58. Сам Бельтракки говорил, что подделал более 50 художников, но не раскрыл точное количество, ведь, по его словам, на суде его спрашивали только о 14.
После ареста супруги работали в фотостудии у своего друга. Хелен привлекала клиентов, а Вольфганг отвечал за художественные вопросы. Он называл заключение облегчение, потому что он мог открыто заниматься любимыми делами: писать, снимать фильмы, лепить и рисовать собственные работы.
Успех после тюрьмы
Разоблачение Бельтракки не помешало его успеху. Ещё когда он был в тюрьме, в 2014 году галерист из Берна Кристин Брюггер предложила ему организовать выставку. Она говорила, что была очарована его техникой. На выставке были как подделки, так и его собственные работы. Брюггер продала все картины за €650 тысяч ($737 тысяч).
В январе 2015 года Бельтракки досрочно освободили и с тех пор они живут в Швейцарии. После тюрьмы они опубликовали несколько книг. В 2015 году о фальсификаторе вышел документальный фильм «Бельтракки — искусство подделки» (Beltracchi: The Art of Forgery). Он был снят ещё во время их заключения, и в 2014 году показан на кинофестивалях.
Уже в мае 2015 года в Мюнхене открылась выставка работ Бельтракки «Свобода». Художник так объяснял его: «Во-первых, теперь я свободен и не должен снова попасть в тюрьму. Во-вторых, я могу делать всё, что хочу». Выставка вызвала интерес ещё до открытия, работы хотели купить. Самая дорогая оценивалась в €78 тысяч ($88,5 тысяч).
В 2018 году Бельтракки говорил: «Как правило, мои картины продаются ещё до того, как я их заканчиваю». По его словам, он получает шестизначные суммы и идёт параллельно арт-рынку: его работы покупают коллекционеры, но он не представлен на аукционах или в крупных галереях. Супругам удалось выплатить $20 млн долга.
В 2019 году Бельтракки участвовал в выставке «КАЙРОС. Подходящий момент». Он написал работы, которые никогда не существовали, но, которые, по его мнению, должны были бы быть написаны. Как и раньше, он выполнил их в манере других мастеров.
Например, он написал картину в стиле Уильяма Тёрнера: корабль Beagle отплывает из Девонпорта в пятилетнее путешествие в 1831 году. На борту Чарльз Дарвин совершил своё первое большое плавание.
Идея Бельтракки заключалась в следующем: Тёрнер был в то время в Девонпорте, но не знал, насколько важной станет эта прогулка для всего человечества — во время неё Дарвин развил свою эволюционную теорию. За Тёрнера это событие запечатлел Бельтракки.
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