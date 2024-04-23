Техника
Маша Цепелева

Apple анонсировала презентацию 7 мая 2024 года Статьи редакции

Трансляция начнётся в 17:00 мск.

  • Презентация под названием Let Loose пройдёт в онлайн-формате, пишет The Verge. В центре анонса — Apple Pencil, поэтому, скорее всего, обновления будут касаться iPad.
  • По данным издания, компания может показать обновлённый iPad Air и 13-дюймовый iPad Pro с OLED-дисплеем, чипом M3 и фронтальной камерой, расположенной на длинной стороне корпуса.
  • Также ожидается новый Apple Pencil и клавиатура Magic Keyboard с алюминиевым корпусом и увеличенным трекпадом.
  • С 10 по 14 июня 2024 года Apple проведёт ежегодную конференцию для разработчиков WWDC, где, скорее всего, расскажет о планах по развитию ИИ-сервисов.

#новости #apple

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56 комментариев
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 Ale K

Как же похуй

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drapeg

Настолько "похуй", что ты не поленился комментарий написать

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2 комментария
Неприемлемый разговор
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Константин

Ну не знай, за их развитием всегда наблюдателей хватало

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Денис Попович

ну их нафиг. говорят там приложения сбера нет

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Градибор Пожарский

Так это только достоинство)

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2 комментария
Константин

Могу организовать

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Слегка Придурковатый

Если бы Эппл знала, как мне вселенски похуй, она бы отменила эту презентацию.

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Денис Попович

так напиши им может еще успеют все отменить

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1 комментарий
Лев Аристов

ну да, не забывайте нам об этом сообщать , очень интересно(((((((((

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1 комментарий
Запопу Кусь

Аппле - это обычные китайские компьютеры в стильном алюминиевом дизайне. 💁‍♀️💻

Алюминия у нас полно, китайских компьютеров тоже на Алиэкспрессе дофига. Так что легко можно начать производить свои. 💁‍♀️📱

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Альвар

Согласен, вот вот начнем. Еще чуть чуть и точно начнем

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4 комментария
умный человек

Вам приходится всю аналитику в одиночку вытягивать, молодцом

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Кружочек

Спасибо за ваше экспертное мнение!

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Федор Завитухин

Единственный ваш здравый комментарий за всю историю пребывания на вс.

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flash

раз так то почему ещё не начали?)

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2 комментария
Bl0ck3d

Найс байтишь

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Fred Han

Ждём очередной кринж

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Кружочек

Они сяоми не переплюнут

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Альвар

Может Apple пора уже Apple Pay обратно в РФ включить?

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Денис Попович

а была новость что нфс с мая могут открыть доступ. опять европейцы в залупу лезут и принуждают эпл. так шо может мир пэй скоро появится. а то типы на андройде так переживают шо на эпле его нет

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3 комментария
Таир Бакиев

Тут самсунг свой пэй выкоючила, так что шансов на включение apple pay ноль. Да и не нужно, пускай NFC и установку в обход стора откроют.

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Мимо проходивший

они его не выключали, выключили шлюз mastercard

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Вадим Д.

О, в День радио. Покажут Pencil с радиоприёмником?

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Игорь Лапин

Как всегда ничего нового ;)

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Jampire

интересно что в перо такого добавят, что потребовалось новое выпускать. второе отличалось от первого очень значительно.

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Labeling
Amazing, amazing... and those amazing features come with a bit of a price premium

Надо еще немного подоить эпплбоев.

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Алексей Иевлев

Вау! Я яблочник и я в восторге!

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Эд Маслов

Ждем восторженных яблочников в комментариях

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Кружочек

Они уже здесь...

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Ипотечныи-отдел.рф

Cool

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Ildar Aslyamov

зачем 13 дюймов для планшета? И как интересно сделают с OLED-дисплеем? Будет только для 13 дюймов или для версии поменьше тоже завезут OLED.

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Андрей Середа

интересно посмотреть на их новый продукт , может придумали что-то функционально классное

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Дамир Пустынов
В центре анонса — Apple Pencil

Покажут нам свой пенсил, очень круто

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Кружочек

Минусы?

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Наташа

Ждем короткий пересказ)

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Давид Хачатурян

наконец-то новые ipad!! Уже два года не было обновы!!!

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Никита Каляев

Раньше у них были нормальные презентации, а сейчас фиг пойми что)

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debil
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Власов Платон

Надеюсь М3 принесет новые возможности и удобства

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Константин

iPadы у них очень крутые. Мой пашет уже лет 10

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53 комментария
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