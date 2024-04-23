Apple анонсировала презентацию 7 мая 2024 года Статьи редакции
Трансляция начнётся в 17:00 мск.
- Презентация под названием Let Loose пройдёт в онлайн-формате, пишет The Verge. В центре анонса — Apple Pencil, поэтому, скорее всего, обновления будут касаться iPad.
- По данным издания, компания может показать обновлённый iPad Air и 13-дюймовый iPad Pro с OLED-дисплеем, чипом M3 и фронтальной камерой, расположенной на длинной стороне корпуса.
- Также ожидается новый Apple Pencil и клавиатура Magic Keyboard с алюминиевым корпусом и увеличенным трекпадом.
- С 10 по 14 июня 2024 года Apple проведёт ежегодную конференцию для разработчиков WWDC, где, скорее всего, расскажет о планах по развитию ИИ-сервисов.
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Как же похуй
Настолько "похуй", что ты не поленился комментарий написать
Ну не знай, за их развитием всегда наблюдателей хватало
ну их нафиг. говорят там приложения сбера нет
Так это только достоинство)
Могу организовать
Если бы Эппл знала, как мне вселенски похуй, она бы отменила эту презентацию.
так напиши им может еще успеют все отменить
ну да, не забывайте нам об этом сообщать , очень интересно(((((((((
Аппле - это обычные китайские компьютеры в стильном алюминиевом дизайне. 💁♀️💻
Алюминия у нас полно, китайских компьютеров тоже на Алиэкспрессе дофига. Так что легко можно начать производить свои. 💁♀️📱
Согласен, вот вот начнем. Еще чуть чуть и точно начнем
Вам приходится всю аналитику в одиночку вытягивать, молодцом
Спасибо за ваше экспертное мнение!
Единственный ваш здравый комментарий за всю историю пребывания на вс.
раз так то почему ещё не начали?)
Найс байтишь
Ждём очередной кринж
Они сяоми не переплюнут
Может Apple пора уже Apple Pay обратно в РФ включить?
а была новость что нфс с мая могут открыть доступ. опять европейцы в залупу лезут и принуждают эпл. так шо может мир пэй скоро появится. а то типы на андройде так переживают шо на эпле его нет
Тут самсунг свой пэй выкоючила, так что шансов на включение apple pay ноль. Да и не нужно, пускай NFC и установку в обход стора откроют.
они его не выключали, выключили шлюз mastercard
О, в День радио. Покажут Pencil с радиоприёмником?
Как всегда ничего нового ;)
интересно что в перо такого добавят, что потребовалось новое выпускать. второе отличалось от первого очень значительно.
Надо еще немного подоить эпплбоев.
Вау! Я яблочник и я в восторге!
Ждем восторженных яблочников в комментариях
Они уже здесь...
Cool
зачем 13 дюймов для планшета? И как интересно сделают с OLED-дисплеем? Будет только для 13 дюймов или для версии поменьше тоже завезут OLED.
интересно посмотреть на их новый продукт , может придумали что-то функционально классное
Покажут нам свой пенсил, очень круто
Минусы?
Ждем короткий пересказ)
Комментарий удален модератором
наконец-то новые ipad!! Уже два года не было обновы!!!
Раньше у них были нормальные презентации, а сейчас фиг пойми что)
Надеюсь М3 принесет новые возможности и удобства
iPadы у них очень крутые. Мой пашет уже лет 10