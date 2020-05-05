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Техника
Лиана Липанова
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WWDC 2020 начнётся 22 июня в онлайн-режиме Материал редакции

Бесплатно поучаствовать смогут все пользователи через Apple Developer.

  • Ежегодная конференция для разработчиков WWDC начнётся 22 июня, сообщает TechCrunch. Она впервые пройдёт в онлайн-режиме. Доступ к конференции будет бесплатным для всех пользователей через приложение или сайт Apple Developer.
  • Такой формат мероприятия соберёт самую большую про численности аудиторию Apple за последние 30 лет, заявлял ранее исполнительный директор Apple Фил Шиллер.
  • «WWDC20 станет нашей самой крупной выставкой, которая в течение недели в июне соберёт глобальное сообщество разработчиков, насчитывающее более 23 млн человек»,— добавил он.
  • Мероприятие будет состоять из онлайн-сессий, разделённых на блоки iOS, iPadOS и MacOS. Более подробная информация появится за полтора месяца до конференции, пишет издание.

#новость #apple #wwdc

Лиана Липанова
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