Бесплатно поучаствовать смогут все пользователи через Apple Developer.
- Ежегодная конференция для разработчиков WWDC начнётся 22 июня, сообщает TechCrunch. Она впервые пройдёт в онлайн-режиме. Доступ к конференции будет бесплатным для всех пользователей через приложение или сайт Apple Developer.
- Такой формат мероприятия соберёт самую большую про численности аудиторию Apple за последние 30 лет, заявлял ранее исполнительный директор Apple Фил Шиллер.
- «WWDC20 станет нашей самой крупной выставкой, которая в течение недели в июне соберёт глобальное сообщество разработчиков, насчитывающее более 23 млн человек»,— добавил он.
- Мероприятие будет состоять из онлайн-сессий, разделённых на блоки iOS, iPadOS и MacOS. Более подробная информация появится за полтора месяца до конференции, пишет издание.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","wwdc","apple"],
"comments": 3,
"likes": 1,
"favorites": 2,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "tech",
"id": 125112,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Tue, 05 May 2020 19:48:30 +0300",
"is_special": false }
alex twit
Вероломненько.
Nick Fomich
choose your developerFighter
Николай Васильков
Первый