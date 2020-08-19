Стартап OnwardMobility анонсировал выпуск смартфона Blackberry с 5G в 2021 году — в феврале от бренда отказалась TCL Материал редакции
Смартфон соберёт FIH Mobile, «дочка» крупнейшего поставщика Apple — Foxconn.
Техасский стартап OnwardMobility получил лицензию на производство смартфонов под канадским брендом Blackberry. Компания анонсировала выпуск 5G-смартфона Blackberry на базе Android и с физической QWERTY-клавиатурой в 2021 году.
Характеристики смартфона пока не раскрываются. OnwardMobility подчеркивает, что устройством удобно пользоваться на ходу, а также обращает внимание на безопасность устройства — вероятно, смартфон будет ориентирован на корпоративных клиентов, сделало вывод The Verge.
Устройство соберёт компания FIH Mobile, «дочка» крупнейшего поставщика Apple — Foxconn. Смартфон появится в продаже в США и Европе в первой половине 2021 года.
Blackberry была лидером рынка смартфонов до появления сенсорных устройств. Когда в 2016 году компания решила уйти с рынка и сфокусироваться на разработке приложений и систем безопасности, китайская TCL выкупила права на бренд.
В феврале 2020 года TCL сообщила, что прекратит сотрудничество с брендом Blackberry и остановит производство и продажу смартфонов с 31 августа. Тогда не уточнялось, будет ли Blackberry производить свои смартфоны в будущем.
Жду жду , старым не успел попользоваться, но если будет какой то яд , будем тестить
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