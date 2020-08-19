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Техника
Лиана Липанова
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Стартап OnwardMobility анонсировал выпуск смартфона Blackberry с 5G в 2021 году — в феврале от бренда отказалась TCL Материал редакции

Смартфон соберёт FIH Mobile, «дочка» крупнейшего поставщика Apple — Foxconn.

3 комментария
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Техасский стартап OnwardMobility получил лицензию на производство смартфонов под канадским брендом Blackberry. Компания анонсировала выпуск 5G-смартфона Blackberry на базе Android и с физической QWERTY-клавиатурой в 2021 году.

Характеристики смартфона пока не раскрываются. OnwardMobility подчеркивает, что устройством удобно пользоваться на ходу, а также обращает внимание на безопасность устройства — вероятно, смартфон будет ориентирован на корпоративных клиентов, сделало вывод The Verge.

Устройство соберёт компания FIH Mobile, «дочка» крупнейшего поставщика Apple — Foxconn. Смартфон появится в продаже в США и Европе в первой половине 2021 года.

Blackberry была лидером рынка смартфонов до появления сенсорных устройств. Когда в 2016 году компания решила уйти с рынка и сфокусироваться на разработке приложений и систем безопасности, китайская TCL выкупила права на бренд.

В феврале 2020 года TCL сообщила, что прекратит сотрудничество с брендом Blackberry и остановит производство и продажу смартфонов с 31 августа. Тогда не уточнялось, будет ли Blackberry производить свои смартфоны в будущем.

#новость #blackberry #tcl

Лиана Липанова
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3 комментария
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Кирилл Половинкин

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Если будет форм-фактор как у Q20, то возьму себе 

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Stas Korg

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Жду жду , старым не успел попользоваться, но если будет какой то яд , будем тестить

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ПекинПок

0

Прежде чем выпускать, пусть фотку вначале покажут

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