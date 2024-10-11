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Евгения Евсеева
Техника

«Авито» начал тестировать обмен старых смартфонов на новые

Устройство можно сдать партнёру площадки и получить скидку на новое.

  • Чтобы воспользоваться услугой, нужно найти соответствующий баннер в карточке товара, а затем заполнить анкету о состоянии своего смартфона, сообщила компания.

Источник: «Авито»
Источник: «Авито»
  • Нужно указать все недостатки и неисправности, после этого сервис предложит выбрать новую модель для покупки. «Авито» покажет цену на неё в размере оценки стоимости старого устройства.
Источник: «Авито»
Источник: «Авито»
  • Если пользователь согласен с условиями выкупа, с ним связывается партнёр «Авито». Нужно будет привезти смартфон в точку продажи для проверки состояния — по её итогам назовут финальную цену, которая может быть скорректирована от изначальной, если найдутся другие дефекты.
  • После согласования цены с пользователем заключат договор и выдадут ему новое устройство. Также при необходимости помогут перенести данные со старого смартфона на новый.
  • В рамках теста партнёрами программы стали «Хорошая связь», Mpoint, Ibox.Store, «В сети», TorStore, «Стимул», Gadget City, TREND WOOD, «М. Тайм» и iРlаtinum. Программа доступна в Москве, Санкт-Петербурге и ещё 25 городах.

#новости #авито

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30
30 комментариев
Васисуалий Лоханкин

А есть вообще выгодный трейд-ин? У меня сложилось впечатление, что эти сервисы минимум на 40-50% меньше предложат, чем если продавать самому по рыночной.

18
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selecadm

Ну а как иначе? Они же на этом зарабатывают. Им потом ещё перепродавать дороже, то что они у тебя за дёшево выкупили. Физ лицо купит по рыночной, так как он себе в пользование покупает.

11
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Запопу Кусь

Это называется капитализмом. Кругом обман и все пытаются на тебе нажиться. Никто не хочет работать за бесплатно. Поэтому я коммунистка и веганка 💁‍♀️🥦

2
1
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Alex Shevchenko

В трейд ин, экономите в первую очередь своё время, а не деньги. А для кого время - деньги, тот и деньги 😁

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ЯжПрограммист

В самом вопросе есть ответ на него.

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Edward

Ни разу не сталкивался с тем, чтобы больше предлагали, а то и меньше. Мой вывод, трейд ин не выгоден

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Игорь

тут по логике, что самому очень много мороки.

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