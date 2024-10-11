«Авито» начал тестировать обмен старых смартфонов на новые

Устройство можно сдать партнёру площадки и получить скидку на новое.Чтобы воспользоваться услугой, нужно найти соответствующий баннер в карточке товара, а затем заполнить анкету о состоянии своего смартфона, сообщила компания.Источник: «Авито»Нужно указать все недостатки и неисправности, после этого сервис предложит выбрать новую модель для покупки. «Авито» покажет цену на неё в размере оценки стоимости старого устройства.Источник: «Авито»Если пользователь согласен с условиями выкупа, с ним связывается партнёр «Авито». Нужно будет привезти смартфон в точку продажи для проверки состояния — по её итогам назовут финальную цену, которая может быть скорректирована от изначальной, если найдутся другие дефекты.После согласования цены с пользователем заключат договор и выдадут ему новое устройство. Также при необходимости помогут перенести данные со старого смартфона на новый.В рамках теста партнёрами программы стали «Хорошая связь», Mpoint, Ibox.Store, «В сети», TorStore, «Стимул», Gadget City, TREND WOOD, «М. Тайм» и iРlаtinum. Программа доступна в Москве, Санкт-Петербурге и ещё 25 городах.#новости #авито
А есть вообще выгодный трейд-ин? У меня сложилось впечатление, что эти сервисы минимум на 40-50% меньше предложат, чем если продавать самому по рыночной.
Ну а как иначе? Они же на этом зарабатывают. Им потом ещё перепродавать дороже, то что они у тебя за дёшево выкупили. Физ лицо купит по рыночной, так как он себе в пользование покупает.
Это называется капитализмом. Кругом обман и все пытаются на тебе нажиться. Никто не хочет работать за бесплатно. Поэтому я коммунистка и веганка 💁♀️🥦
В трейд ин, экономите в первую очередь своё время, а не деньги. А для кого время - деньги, тот и деньги 😁
В самом вопросе есть ответ на него.
Ни разу не сталкивался с тем, чтобы больше предлагали, а то и меньше. Мой вывод, трейд ин не выгоден
тут по логике, что самому очень много мороки.