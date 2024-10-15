«Яндекс» представил «умный» телевизор «ТВ Станция Бейсик» — самый «доступный» в линейке

Стоимость — от 34 990 рублей.Как и старшие модели, которые «Яндекс» показал в августе 2023 года, телевизор работает на операционной системе YaOS X, сообщила компания.«ТВ Станция Бейсик» — самый «доступный» телевизор во всей линейке. Он представлен в четырёх диагоналях: 43, 50, 55 и 65 дюймов.Источник здесь и далее: «Яндекс»Телевизор поддерживает технологию HDR, которая помогает сделать изображение максимально реалистичным, а также технологию подсветки экрана KSF LED. Разрешение экрана — 4К.В корпус встроены два динамика мощностью от 20 Вт до 30 Вт в зависимости от размера устройства. Телевизоры поддерживают технологию распознавания голоса Farfield — пользователи могут управлять устройствами без пульта: переключать каналы, регулировать громкость, искать фильмы, менять аккаунты и включать субтитры.«Алиса» в «ТВ Станции Бейсик» работает на YandexGPT. Голосовая помощница умеет предлагать идеи, удерживать контекст беседы, рекомендовать персональный контент разным членам семьи, ставить музыку и таймеры, а также управлять «умным» домом —даже с выключенным экраном.Среди новых функций — персонализация по голосу. Каждый член семьи может создать себе аккаунт и «познакомиться» с «Алисой», чтобы она его запомнила. Появился режим караоке — в нём будет приглушаться вокал в песнях. Также можно транслировать на телевизор содержимое экрана смартфона.«Яндекс» представил свои первые «умные» телевизоры с «Алисой» и на платформе «Яндекс ТВ» в октябре 2022 года. В июле 2023-го компания открыла продажи третьего устройства. В компании рассказывали, что телевизоры разрабатывали самостоятельно. Первую партию собирали в Китае, но в будущем устройства будут собирать в России.#новости #яндекс #телевизоры
Голосовая помощница умеет предлагать идеи, удерживать контекст...даже с выключенным экраном.Да что мелочиться — даже с выключенным микрофоном!
Не то что гугл.
А еще она умеет незаметно подавать сигналы в соответствующие органы если услышит что-то преступное.
Я уверен на 1000% что так и есть...
Ну вот то о чём я всегда говорю. Новость банальная, про телек. Появилась 13 минут назад, её никто толком не успел увидеть, но 6 ботов уже тут как тут. И в комментах пытаются найти, чего бы из себя выделить по данному поводу. Весь негатив на vc обусловлен тем, что здесь работает ферма ботов, старательно мажущих фекалиями статьи о чём угодно российском.
Появилась 13 минут назад, её никто толком не успел увидетьВы правда думаете, что за 13 минут нельзя прочитать новость и тыкнуть смайлик? Вы льстите новости, ее можно прочитать за минуту. Тем более сейчас обед...
На самом деле печальнее то, что часть тупых постов пишет не боты, а вполне такие живые люди, просто не очень умные. Хотя вот сверху Вадим. Д. - вроде какая-то местная знаменитость с кучей рейтинга. Вопрос в том что администрация на это глаза закрывает, но там вроде бы владельцы не в РФ живут, так что опять же - понятно почему. Ресурс конечно в помойку превращается, но альтернатив нету, вот я ж сюда хожу зачем-то и даже решил 5 минут своей жизни потратить на написание никому не нужного коментария, эх