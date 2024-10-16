Amazon показала новую линейку Kindle — с первой цветной электронной книгой от компании

Всего — четыре новых «читалки».Источник здесь и далее: AmazonОбновлено в 16:44 мск. Amazon официально представила новую линейку Kindle.Amazon опубликовала объявление только на испанском языке, а затем удалила анонс, так что The Verge предполагает, что он был не совсем официальным.В обновлённой линейке появилась Kindle Colorsoft Signature Edition — это первая электронная книга от Amazon с цветными чернилами. Она должна «обеспечить цвет, схожий с бумажной печатью», для цветных обложек и выделений.Компания утверждает, что изображения можно увеличивать, «не беспокоясь о пикселизации». У книги есть влагозащита, батарея расчитана на восемь недель работы без подзарядки. Стоимость — $279,99 или около 27,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 16 октября. Старт продаж — 30 октября 2024 года.Kindle Colorsoft Signature EditionKindle Scribe сочетает функции электронной книги и блокнота. Можно оставлять заметки на полях или прямо в тексте — он будет «обтекать» написанное. В будущем должна появиться боковая панель, где также можно писать.В блокноте есть ИИ-функции — с помощью них можно сделать краткое изложение страниц. Также рукописные заметки можно превратить в текст. Стоимость — $399,99 или 38,8 тысячи рублей. Старт продаж — 4 декабря 2024 года.Kindle ScribeKindle Paperwhite — «самая быстрая» в линейке. Она стала тоньше, а работать без подзарядки может до трёх месяцев. Версия на 16 ГБ памяти стоит $159,99 (15,5 тысячи рублей), на 32 ГБ — $199,99 (19,4 тысячи рублей). Книга уже доступна для покупки.Kindle PaperwhiteТакже уже можно купить самый бюджетный вариант Kindle — версия на 16 ГБ стоит $109,99 или 10,6 тысячи рублей. У книги теперь доступен новый цвет — «матча», это порошковый зелёный чай. Kindle#новости #amazon #kindle
Проще планшет какой купить от Епл или Самсунг. Мангу все равно обычно с сайтов читать приходится. А еще звонить удобно, по кнопачкам не промахнешься.
Тут простая ситуация - если вы не понимаете зачем нужен eInk - вам он не нужен а нужен планшет. Как один из примеров - возьмите и сравните планшет и eInk-устройство, в яркий солнечный день под солнцем.
Вот за мангу согласен. Киндл все ещё имеет убогий браузер.
Хромбуки мне нравятся в этом плане.
На большом должно быть удобно читать мангу. И если она в нормальном формате то проблем быть не должно
батарейки в планшете хотя бы на пару недель чтения без зарядки хватит? не говоря уже про 3 месяца
Мне нужно
Гони $350