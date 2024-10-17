Китайский производитель дронов DJI пожаловался на проблемы с таможней США — та не пропускает товары в страну

Таможня ссылается на «проверки», а компания говорит, что это «недоразумение».Дрон Air 3S. Фото: DJIDJI не может свободно импортировать свои дроны в США, а последняя модель — дрон Air 3S — пока не будет продаваться в стране, рассказала компания The Verge.О запрете на импорт речи не идёт — у DJI возникли проблемы с таможней США. Ограничения на ввоз — часть «инициативы министерства внутренней безопасности по проверке происхождения товаров».Компания предупредила своих дистрибьюторов, что таможня для «проверки» ссылается на закон о борьбе с принудительным трудом уйгуров. DJI говорит, что это «недоразумение»: она уже отправила таможне документы, подтверждающие, что компания ничего не производит в Синьцзяне, где нарушаются права уйгуров.DJI заверяет, что соблюдает международные стандарты и законы США, а американские продавцы уже провели аудит её цепочки поставок. Все дроны производят в Малайзии и Шэньчжэне.«Проблемы с таможней» повлияли «в первую очередь» на корпоративные и сельскохозяйственные дроны, утверждает компания. Она решает проблему и надеется, что это получится «сделать быстро».DJI не входит в список фирм, которые подозревают в использовании труда уйгуров. Но в 2020 году США запретили американским компаниям поставлять ей технологии без особого разрешения, а в 2021-м DJI внесли в «чёрный» список для инвесторов из США.В сентябре 2024-го Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который может запретить ввоз дронов DJI в страну, но его пока не приняли.#новости #dji #сша
Дронов у нас неплохо пропускают. Правда, с западного направления.
Обходя таможню
Правильно и делают, дроны сейчас РФ нужнее
Нафтобазам, складам оружия...
американская таможня решила устроить дронам DJI принудительную посадку прямо на границе
"Таможня ссылается на «проверки», а компания говорит, что это «недоразумение»." - конечно недоразумение))) У них своих дронов хватает, зачем им еще и китайские)))
Говорят, проверяют на использование принудительного труда, но может, просто завидуют, что китайцы научились делать дроны лучше?