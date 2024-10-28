Индонезия запретила продавать в стране iPhone 16 — Apple вложила в страну меньше денег, чем обещала

Старые модели будут продаваться как и раньше. Ввозить устройства не для продажи тоже можно.Причина запрета — Apple не выполнила обязательства по инвестициям в местную экономику, пишет Bloomberg.Индонезия требует, чтобы смартфоны и планшеты были на 40% локализованы, но Apple не выполнила это требование. Кроме того, она обещала вложить в местную экономику 1,7 трлн индонезийских рупий ($108 млн или 10,5 млрд рублей по курсу ЦБ на 28 октября 2024 года), но инвестировала только 1,5 трлн рупий ($95 млн или 9,2 млрд рублей).Чтобы повысить уровень локализации, компания должна или вкладываться в местную экономику либо использовать местные компоненты или сырьё. Другие компании — вроде Samsung и Xiaomi — запустили для этого заводы в Индонезии. Apple же вместо этого открыла четыре академии для разработчиков ПО.Старых моделей iPhone запрет не касается. Ввозить устройства для личного использования тоже можно. Чтобы получить лицензию на продажу, Apple придётся доинвестировать оставшиеся средства, пишет Kita Indonesia Satu.Источник: Bloomberg#новости #apple
Представляю, чтобы все кричали, если бы что-то похожее случилось в России)
Представляю, чтобы все кричали, если бы что-то похожее случилось в России)Не представляю ни одну статью на ВиСи без такого комментария.
Да разное бы орали, одни бы кляли эппл, другие бы ругали Путина, третьи злорадствовали бы
Разное бы говорили, потому что то что происходит в России касается всех нас
Индонезия такой же бантусан как и РФ, коррупция одинаковая везде...
Там как раз пару месяцев назад массовые протесты проходили против коррупции и пропихивания родственников президента во властные структуры, так что в индонезийском интернете вполне себе идут баталии в комментах, да ещё какие.
В России это уже давно случилось — производители даже получают баллы за локализацию и попадают в т.н. реестры «отечественной» продукции.
О чем тут на vc пишется с завидной регулярностью.
Но зачем я об этом напоминаю, если у местных память как у аквариумных рыбок, на пять минут