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Евгения Евсеева
Техника

Индонезия запретила продавать в стране iPhone 16 — Apple вложила в страну меньше денег, чем обещала

Старые модели будут продаваться как и раньше. Ввозить устройства не для продажи тоже можно.

  • Причина запрета — Apple не выполнила обязательства по инвестициям в местную экономику, пишет Bloomberg.
  • Индонезия требует, чтобы смартфоны и планшеты были на 40% локализованы, но Apple не выполнила это требование. Кроме того, она обещала вложить в местную экономику 1,7 трлн индонезийских рупий ($108 млн или 10,5 млрд рублей по курсу ЦБ на 28 октября 2024 года), но инвестировала только 1,5 трлн рупий ($95 млн или 9,2 млрд рублей).
  • Чтобы повысить уровень локализации, компания должна или вкладываться в местную экономику либо использовать местные компоненты или сырьё. Другие компании — вроде Samsung и Xiaomi — запустили для этого заводы в Индонезии. Apple же вместо этого открыла четыре академии для разработчиков ПО.
  • Старых моделей iPhone запрет не касается. Ввозить устройства для личного использования тоже можно. Чтобы получить лицензию на продажу, Apple придётся доинвестировать оставшиеся средства, пишет Kita Indonesia Satu.
Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg

#новости #apple

88
22
11
89 комментариев
Сергей Епихин

Представляю, чтобы все кричали, если бы что-то похожее случилось в России)

15
1
Ответить
Илай Макс

Представляю, чтобы все кричали, если бы что-то похожее случилось в России)Не представляю ни одну статью на ВиСи без такого комментария.

8
1
Ответить
Andrey Zykov

Да разное бы орали, одни бы кляли эппл, другие бы ругали Путина, третьи злорадствовали бы

6
Ответить
illusive man

Разное бы говорили, потому что то что происходит в России касается всех нас

4
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Денис Демидов

Индонезия такой же бантусан как и РФ, коррупция одинаковая везде...

4
Ответить
Драка вегетарианца с людоедом

Там как раз пару месяцев назад массовые протесты проходили против коррупции и пропихивания родственников президента во властные структуры, так что в индонезийском интернете вполне себе идут баталии в комментах, да ещё какие.

2
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Сын маминой подруги

В России это уже давно случилось — производители даже получают баллы за локализацию и попадают в т.н. реестры «отечественной» продукции.

О чем тут на vc пишется с завидной регулярностью.

Но зачем я об этом напоминаю, если у местных память как у аквариумных рыбок, на пять минут

2
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