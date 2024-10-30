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Евгения Евсеева
Техника

Профильные ассоциации попросили исключить печатные платы и диоды из эксперимента по маркировке электроники

Они слишком маленькие — на них негде ставить маркировку.

  • Семь профильных ассоциаций электроники, куда входит большинство отечественных и иностранных компаний (среди них РАТЭК, АПКИТ, АРПЭ и другие) направили письмо Минпромторгу с просьбой исключить из эксперимента маркировку некоторых позиций электроники, пишет «Коммерсантъ».
  • Это печатные платы, светодиоды и другие запчасти. В письме говорится, что маркировка увеличивает стоимость готовой продукции, а, кроме того, её саму часто некуда ставить из-за недостатка места на компонентах. Ассоциации отмечают, что маркировка компонентов в сравнении с готовыми изделиями более затратна: «в одном готовом изделии может находиться до нескольких сотен комплектующих».
  • В РАТЭК говорят, что маркировка запчастей может увеличить стоимость техники: помимо цены самой маркировки, которая начинается от 60 копеек за штуку, в неё входят и затраты на отслеживание маркированных компонентов.
  • В Центре развития перспективных технологий (оператор маркировки «Честный знак») говорят, что проводят эксперимент именно для того, чтобы узнать какие товары маркировать и в какие сроки. В Минпромторге не ответили на запрос.
  • Но против маркировки выступают не все участники рынка: в «Аквариусе» говорят, что она помогает пресекать поставки иностранной продукции под видом российской.
Источник: Shutterstock
Источник: Shutterstock
  • Эксперимент по маркировке радиоэлектроники начался 1 декабря 2023 года. Продлиться он должен до 31 августа 2025 года. В первоначальный список вошли, например, розетки, контактные элементы для проводов и кабелей, лампы и прожекторы.

#новости #электроника

11
25 комментариев
Филипп Гаврилов

Наклеивайте не маркировки на компоненты, а компоненты на маркировки

6
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Слегка Придурковатый

Нет уж, если маркировать - так всё. Допиздитесь, и на атомы с электронами маркировку введём. С уважением, Минпромторг.

4
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Brno

Маркировка будет через макро-трафарет баллончиком

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Grin

Обязать водоканалы маркировать воду из крана, а население - наносить маркировку, когда смывают унитаз!

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Бинарный Ёж

Каждый транзистор в процессоре нужно промаркировать!

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Brno

Китай производит ,а мы метим, схема такова ?

2
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Цифровые комплексы

Развиваем шильдиковую отрасль, так сказать

5
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