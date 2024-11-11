LG разработала дисплей, который можно растянуть на 50% — с 12 до 18 дюймов

Предыдущий прототип растягивался только на 20%. Изображение LGДисплей представили в научном парке LG в Сеуле. Его размер составляет 12 дюймов, но способен растягиваться до 18 дюймов, рассказала компания.Первый прототип «эластичного» дисплея, который можно складывать, скручивать и растягивать на 20%, LG представила в ноябре 2022 года. Его изготовили из особого вида кремния, используемого для контактных линз. В новой версии компания «улучшила растяжимость и гибкость» за счёт «новой конструкции» проводов. В дисплей также установили микродиоды с длиной волны до 40 микрометров, что позволило увеличить предел прочности до примерно 10 тысяч растягиваний.Эластичные дисплеи «лёгкие» и способны «прилипать» к изогнутым поверхностям, говорят в LG. Они могут использоваться в автомобилях, носимых устройствах, а также в сфере моды, считает компания.#новости #lg
Спортик
По краю ходите))) опасно это нонче
Дисплей 12 сантиметров, но ощущается как 18
да он 18, просто холодно было
Растянем если нужно
Ну так-то прикольная херобуда.