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Артур Томилко
Техника

LG разработала дисплей, который можно растянуть на 50% — с 12 до 18 дюймов

Предыдущий прототип растягивался только на 20%.

Изображение LG
Изображение LG
  • Дисплей представили в научном парке LG в Сеуле. Его размер составляет 12 дюймов, но способен растягиваться до 18 дюймов, рассказала компания.
  • Первый прототип «эластичного» дисплея, который можно складывать, скручивать и растягивать на 20%, LG представила в ноябре 2022 года. Его изготовили из особого вида кремния, используемого для контактных линз.
  • В новой версии компания «улучшила растяжимость и гибкость» за счёт «новой конструкции» проводов. В дисплей также установили микродиоды с длиной волны до 40 микрометров, что позволило увеличить предел прочности до примерно 10 тысяч растягиваний.
  • Эластичные дисплеи «лёгкие» и способны «прилипать» к изогнутым поверхностям, говорят в LG. Они могут использоваться в автомобилях, носимых устройствах, а также в сфере моды, считает компания.

#новости #lg

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66 комментариев
Камиль Харисян
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Anton Rozhkov

Спортик

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Flexx U

По краю ходите))) опасно это нонче

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Alexander

Дисплей 12 сантиметров, но ощущается как 18

23
9
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Павел

да он 18, просто холодно было

22
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1
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Анна Колодяжная

Растянем если нужно

1
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Слегка Придурковатый

Ну так-то прикольная херобуда.

11
1
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