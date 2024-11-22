Структура «Сбера» стала совладельцем производителя техники «Аквариус» — РБК

«Аквариус» производит серверы, системы хранения данных, мониторы, персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки и планшеты — в том числе карманные с «функцией мобильной связи» на базе российской ОС «Аврора». У компании есть два завода — в Твери и в Шуе. Их общая мощность, по её собственным данным, составляет 2,5 млн устройств в год.
Почему Сбер просто не купит всё
Ну другим пацанам, которые тоже хотят всё купить, дорогу перебегать опасно.
Ахуэнна чо.
Скупаем все ...
Numa bios лучше изделие на планете. Сервера аквариус самые доступные для российского кии. Вместе с бумагой снегурочка на сдачу их берём