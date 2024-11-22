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Евгения Евсеева
Техника

Структура «Сбера» стала совладельцем производителя техники «Аквариус» — РБК

Сумма сделки неизвестна.

  • Она получила 12% «Аквариуса», говорят источники РБК. Один из них уточняет, что долю приобрела компания «Сберинвест». По его словам, сделка «обсуждалась давно», а закрыли её в первой половине 2024 года.
  • Для банка покупка доли в «Аквариусе» — долгосрочная стратегическая инвестиция, средства от которой производитель техники направит на финансирование своей инвестпрограммы, также утверждают источники.
  • «Сбер» выступит одним из банков-организаторов размещения акций «Аквариуса» на бирже, предполагает РБК. О планах «в перспективе трёх лет» провести IPO в компании заявляли в 2023 году.

  • «Аквариус» производит серверы, системы хранения данных, мониторы, персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки и планшеты — в том числе карманные с «функцией мобильной связи» на базе российской ОС «Аврора». У компании есть два завода — в Твери и в Шуе. Их общая мощность, по её собственным данным, составляет 2,5 млн устройств в год.

#новости #сбер #аквариус

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5 комментариев
ЯжПрограммист

Почему Сбер просто не купит всё

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Слегка Придурковатый

Ну другим пацанам, которые тоже хотят всё купить, дорогу перебегать опасно.

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Я сказал свое имя машине

Ахуэнна чо.

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Дмитрий Зима

Скупаем все ...

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THEOILMAN

Numa bios лучше изделие на планете. Сервера аквариус самые доступные для российского кии. Вместе с бумагой снегурочка на сдачу их берём

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