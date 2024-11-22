Структура «Сбера» стала совладельцем производителя техники «Аквариус» — РБК

«Аквариус» производит серверы, системы хранения данных, мониторы, персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки и планшеты — в том числе карманные с «функцией мобильной связи» на базе российской ОС «Аврора». У компании есть два завода — в Твери и в Шуе. Их общая мощность, по её собственным данным, составляет 2,5 млн устройств в год.