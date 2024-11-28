Сеть Restore: начнёт выпускать аксессуары для электроники под собственным брендом

Их дизайн сохранит «визуальный код Apple».На первом этапе в линейку войдут 25 наименований: беспроводные зарядки и устройства для зарядки одновременно смартфонов, наушников и часов, наушники и часы, сетевые адаптеры, ремешки для Apple Watch и чехла на iPhone, пишут «Ведомости».Компания ориентируется на премиальный сегмент, цены на товары будут в диапазоне от 5000 до 17 тысяч рублей, а дизайн сохранит «визуальный код Apple», уточняют в Restore:.Когда именно устройства появятся в продаже — не уточняется.Сегмент аксессуаров сочли перспективным для запуска собственных товаров, так как в интернет-магазине и сети компании их рост составил 19% (абсолютные показатели не раскрываются).Restore: входит в Inventive Retail Group, которая также развивает в России сети магазинов Samsung, Xiaomi, «Мир кубиков», Toystore, Street Beat, Amazing Red, Hiker и UnoDe50.До 2022-го сеть называлась re:Store и былла официальным партнёром Apple в России. В 2023-м она сменила название на Restore: и стала продавать технику других брендов.#новости #restore
Restore: начнёт выпускать аксессуары для электроникиИх дизайн сохранит «визуальный код Apple»Нашли-таки подходящего продавца на алике? Молодцы какие.
Как расплачиваться планируют? Сказочные бубли даже россиянам не очень нужны, а с валютой всё непросто, китайские банки нефритовый стержень компаниям глубоко засунули.
бартером: чтобы злая ната не украла все НАШЫ ресурсы - отдадим китайским братьям за копейки. Как лес прямо сейчас:)
Aliexpress это не оптовая площадка, неуч
Айфоны со встроенным телевизором за рубли отдадут
Мы им нефть, они нам чехлы (бусы)
В последний раз когда я покупал в restore мне продали поддельный шнур по цене оригинала, а в xiaomi продали тоже шнурки которые не подходили (два раза), советую у них ничего не покупать
А хоть слово про качество/надёжность? Иль только Код и 100$+ цены