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Евгения Евсеева
Техника

Сеть Restore: начнёт выпускать аксессуары для электроники под собственным брендом

Их дизайн сохранит «визуальный код Apple».

  • На первом этапе в линейку войдут 25 наименований: беспроводные зарядки и устройства для зарядки одновременно смартфонов, наушников и часов, наушники и часы, сетевые адаптеры, ремешки для Apple Watch и чехла на iPhone, пишут «Ведомости».
  • Компания ориентируется на премиальный сегмент, цены на товары будут в диапазоне от 5000 до 17 тысяч рублей, а дизайн сохранит «визуальный код Apple», уточняют в Restore:.
  • Когда именно устройства появятся в продаже — не уточняется.
  • Сегмент аксессуаров сочли перспективным для запуска собственных товаров, так как в интернет-магазине и сети компании их рост составил 19% (абсолютные показатели не раскрываются).
  • Restore: входит в Inventive Retail Group, которая также развивает в России сети магазинов Samsung, Xiaomi, «Мир кубиков», Toystore, Street Beat, Amazing Red, Hiker и UnoDe50.
  • До 2022-го сеть называлась re:Store и былла официальным партнёром Apple в России. В 2023-м она сменила название на Restore: и стала продавать технику других брендов.

#новости #restore

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11
31 комментарий
Вадим Д.

Restore: начнёт выпускать аксессуары для электроникиИх дизайн сохранит «визуальный код Apple»Нашли-таки подходящего продавца на алике? Молодцы какие.
Как расплачиваться планируют? Сказочные бубли даже россиянам не очень нужны, а с валютой всё непросто, китайские банки нефритовый стержень компаниям глубоко засунули.

5
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Макгаффин

бартером: чтобы злая ната не украла все НАШЫ ресурсы - отдадим китайским братьям за копейки. Как лес прямо сейчас:)

4
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abubas//

Aliexpress это не оптовая площадка, неуч

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Максим Исаев

Айфоны со встроенным телевизором за рубли отдадут

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Макс Фактор

Мы им нефть, они нам чехлы (бусы)

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Yuri Kozharov

В последний раз когда я покупал в restore мне продали поддельный шнур по цене оригинала, а в xiaomi продали тоже шнурки которые не подходили (два раза), советую у них ничего не покупать

4
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Миио проходил

А хоть слово про качество/надёжность? Иль только Код и 100$+ цены

3
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