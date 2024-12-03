Компания Eniac представила аналог Touch Bar для MacBook в виде отдельного устройства

Розничная цена составит $179. Фото EniacРазработку под названием Flexbar компания показала на краудфандинговой платформе Kickstarter. Это аналог Touch Bar, который Apple использовала в предыдущих версиях MacBook Pro. Он работает как отдельное устройство, подключаемое через USB.В Eniac рассказали The Verge, что в Flexbar используется 10-дюймовый 2K OLED-экран. Компоненты для устройства компания закупает «через стандартные каналы поставок», но подробностей не раскрывает.Flexbar работает с ПК или ноутбуками на Windows и macOS, а также с «мобильными устройствами». Его можно настроить для управления функциями ОС или отдельных сервисов. Приложение FlexbarDesigner (для Windows) также позволяет создавать собственные кнопки и сочетания клавиш.Рекомендованная розничная стоимость устройства составит $179 (около 19 тысяч рублей по курсу ЦБ на 3 декабря 2024 года). По предзаказу на Kickstarter Flexbar можно заказать за $119 (около 12,5 тысячи рублей). #новости #flexbar
Мне кажется, у тач-бара было бы право на существование, если бы его сделали вместе с физическими F-клавишами, а не вместо них.
Можно было бы и вместо, если бы физическая отдача была (как у тачпада, например).
Я все еще жду со дня выхода первого макбука когда на маке норм кнопки стрелки будут, а не обрубыши.
В дизайн пришли люди, которые не слышали про промышленный дизайн, поэтому пытаются всё делать без физических кнопок и клавиш.
Артемий Лебедев плачет кровавыми слезами 🤣
Так-то у него круче девайс был. Там кнопки были физическими и с экранами
Помню, помню