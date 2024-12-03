Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Карьера
Маркетплейсы
AI
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Техника

Компания Eniac представила аналог Touch Bar для MacBook в виде отдельного устройства

Розничная цена составит $179.

Фото Eniac
Фото Eniac
  • Разработку под названием Flexbar компания показала на краудфандинговой платформе Kickstarter. Это аналог Touch Bar, который Apple использовала в предыдущих версиях MacBook Pro. Он работает как отдельное устройство, подключаемое через USB.
  • В Eniac рассказали The Verge, что в Flexbar используется 10-дюймовый 2K OLED-экран. Компоненты для устройства компания закупает «через стандартные каналы поставок», но подробностей не раскрывает.
  • Flexbar работает с ПК или ноутбуками на Windows и macOS, а также с «мобильными устройствами». Его можно настроить для управления функциями ОС или отдельных сервисов. Приложение FlexbarDesigner (для Windows) также позволяет создавать собственные кнопки и сочетания клавиш.
  • Рекомендованная розничная стоимость устройства составит $179 (около 19 тысяч рублей по курсу ЦБ на 3 декабря 2024 года). По предзаказу на Kickstarter Flexbar можно заказать за $119 (около 12,5 тысячи рублей).

#новости #flexbar

44
11
18 комментариев
umudumu

Мне кажется, у тач-бара было бы право на существование, если бы его сделали вместе с физическими F-клавишами, а не вместо них.

8
Ответить
Борат Язь

Можно было бы и вместо, если бы физическая отдача была (как у тачпада, например).

Ответить
HAS NOT BEEN SELECTED

Я все еще жду со дня выхода первого макбука когда на маке норм кнопки стрелки будут, а не обрубыши.

Ответить
Буквоед

В дизайн пришли люди, которые не слышали про промышленный дизайн, поэтому пытаются всё делать без физических кнопок и клавиш.

Ответить
Bitcoin Ganesh

Артемий Лебедев плачет кровавыми слезами 🤣

3
1
Ответить
Максим Исаев

Так-то у него круче девайс был. Там кнопки были физическими и с экранами

2
Ответить
Филипп Гаврилов

Помню, помню

Ответить