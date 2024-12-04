Российский производитель электроники Fplus начнёт выпускать принтеры формата А3

Fplus представил первые многофункциональные устройства (МФУ, объединяют в себе принтер, сканер, копир), рассчитанные на цветную печать формата А3, пишут «Ведомости».
«До сих пор подобные устройства выпускались только иностранными вендорами и поставлялись в Россию по параллельному импорту», — уверяют в компании.
В линейку входят четыре МФУ, которые различаются мощностью автоподатчика, скоростью печати и сканирования. Первые две модели появятся в продаже в первом квартале 2025 года, остальные — во втором.
Fplus ведёт сборку на собственном заводе в Подмосковье, комплектующие «частично» поставляются из-за рубежа. Какая именно доля иностранных деталей — не уточняется. В России компания проводит конвейерную сборку, установку собственного ПО и комплектацию.
Печать А3 требуется «относительно небольшому кругу пользователей», которые работают с графикой, — инженерам, строителям, дизайнерам, говорит руководитель направления печатной техники российского производителя «Гравитон» Андрей Ильичев.
Автор Telegram-канала «Сурков о маркетинге» Александр Сурков полагает, что Fplus пошла в нишу цветных МФУ формата A3 потому, что уже представлена в остальных массовых категориях печатной и копировальной техники.
Так все узнали, что есть какой-то Российский производитель электроники Fplus
Российский импортёр электроники под брендом Fplus
Это бывшая Марвел-Дистрибуция, которой уже 30 лет. Самому Fplus - 18 лет. Про него не знаю только обитатели бункеров.
Блин, я надеялся быть первым кто это напишет
производитель электроники Fplus начнёт выпускатьКакая именно доля иностранных деталей — не уточняется😁
Российский производитель)) Ну да, ну да
Что на этот раз? Sindoh? Или может Lexmark?