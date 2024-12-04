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Евгения Евсеева
Техника

Российский производитель электроники Fplus начнёт выпускать принтеры формата А3

Всего — четыре модели.

  • Fplus представил первые многофункциональные устройства (МФУ, объединяют в себе принтер, сканер, копир), рассчитанные на цветную печать формата А3, пишут «Ведомости».

  • «До сих пор подобные устройства выпускались только иностранными вендорами и поставлялись в Россию по параллельному импорту», — уверяют в компании.

  • В линейку входят четыре МФУ, которые различаются мощностью автоподатчика, скоростью печати и сканирования. Первые две модели появятся в продаже в первом квартале 2025 года, остальные — во втором.

  • Fplus ведёт сборку на собственном заводе в Подмосковье, комплектующие «частично» поставляются из-за рубежа. Какая именно доля иностранных деталей — не уточняется. В России компания проводит конвейерную сборку, установку собственного ПО и комплектацию.

  • Печать А3 требуется «относительно небольшому кругу пользователей», которые работают с графикой, — инженерам, строителям, дизайнерам, говорит руководитель направления печатной техники российского производителя «Гравитон» Андрей Ильичев.

  • Автор Telegram-канала «Сурков о маркетинге» Александр Сурков полагает, что Fplus пошла в нишу цветных МФУ формата A3 потому, что уже представлена в остальных массовых категориях печатной и копировальной техники.

#новости #fplus

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44 комментария
Покушай булочек

Так все узнали, что есть какой-то Российский производитель электроники Fplus

17
1
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new_comment

Российский импортёр электроники под брендом Fplus

7
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Fallen-117

Это бывшая Марвел-Дистрибуция, которой уже 30 лет. Самому Fplus - 18 лет. Про него не знаю только обитатели бункеров.

4
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TimmyChonga

Блин, я надеялся быть первым кто это напишет

2
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Вадим Д.

производитель электроники Fplus начнёт выпускатьКакая именно доля иностранных деталей — не уточняется😁

14
1
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Семен Живенков

Российский производитель)) Ну да, ну да

6
1
1
1
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Слегка Придурковатый

Что на этот раз? Sindoh? Или может Lexmark?

3
1
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