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Таня Боброва
Техника

«Сбер» представил семейство роботов-помощников, в том числе Топу и Кубу

Это роботы-аниматроники, а ещё компания показала манипуляторы.

  • Центр робототехники «Сбера» разработал семейство роботов, которых представили на международной конференции AI Journey.
  • Первый — Топа, который напоминает «избушку на курьих ножках из русских сказок». Над ним работали в том числе со специалистами «Союзмультфильма». Голос сделали в SberDevices, а с помощью нейросети SymFormer сгенерировали музыкальные партии, озвученные виртуальными синтезаторами.
Источник: «Сбер»
Источник: «Сбер»
  • Пока робот «делает первые шаги», но в будущем сможет «ещё интереснее» развлекать пользователей — бегать, прыгать и танцевать.
Источник: Telegram-канал concertzaal
  • Второй робот — Куба, который помогает «исследовать алгоритмы ходьбы и динамического равновесия, а также тестировать разработанные методы и модели машинного обучения с подкреплением в реальности». Задача робота — научиться идеально ходить.
Источник: «Сбер»
Источник: «Сбер»
Источник: Telegram-канал concertzaal
  • Третья разработка, которую представили, — двурукий робот-помощник Краб. Он может прибраться на столе, брать разные предметы и складывать их в контейнер. Есть два режима: с ИИ-интерфейсом, который позволяет роботу самостоятельно взаимодействовать с разными объектами, и без него — в режиме телеуправления человеком.
Источник: «Сбер»
Источник: «Сбер»
  • Четвёртый робот-помощник — Слон со встроенной ИИ-моделью. Пользователи могут задать ему вопросы. Например, спросить, как скоро он выполнит просьбу, — тогда робот ответит «Без проблем, сейчас сделаю». Доработанная большая языковая модель формирует план действий на основе запроса пользователя и визуальной информации с камер.
Источник: «Сбер»
Источник: «Сбер»
  • Также Центр робототехники «Сбера» совместно с МФТИ представил алгоритм управления, позволяющий робособаке преодолевать препятствия, которые по размеру больше самого робота или сравнимы с ним.
Источник: «Сбер»
Источник: «Сбер»
Источник: «Ведомости»

#новости #сбер #роботы

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22
12 комментариев
КодМакарон

Нафаня когда будет ?

2
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xsignes

Когда смотришь на ту хрень что похожа на умпа-лумпу, то первое что хочется сделать - втащить ей с ноги)

2
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КодМакарон

Вот почему они так выглядят как китайский айфон 10 лет назад 😅

2
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Виталий Кошечкин

Кринж 😂

1
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Pasha Z

Скам проект

1
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xbevice

На из месте должны быть лупа и пупа

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abubas//

Хорошее название

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