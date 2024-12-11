«Сбер» представил семейство роботов-помощников, в том числе Топу и Кубу

Это роботы-аниматроники, а ещё компания показала манипуляторы.Центр робототехники «Сбера» разработал семейство роботов, которых представили на международной конференции AI Journey.Первый — Топа, который напоминает «избушку на курьих ножках из русских сказок». Над ним работали в том числе со специалистами «Союзмультфильма». Голос сделали в SberDevices, а с помощью нейросети SymFormer сгенерировали музыкальные партии, озвученные виртуальными синтезаторами.Источник: «Сбер»Пока робот «делает первые шаги», но в будущем сможет «ещё интереснее» развлекать пользователей — бегать, прыгать и танцевать.Источник: Telegram-канал concertzaalВторой робот — Куба, который помогает «исследовать алгоритмы ходьбы и динамического равновесия, а также тестировать разработанные методы и модели машинного обучения с подкреплением в реальности». Задача робота — научиться идеально ходить.Источник: «Сбер»Источник: Telegram-канал concertzaalТретья разработка, которую представили, — двурукий робот-помощник Краб. Он может прибраться на столе, брать разные предметы и складывать их в контейнер. Есть два режима: с ИИ-интерфейсом, который позволяет роботу самостоятельно взаимодействовать с разными объектами, и без него — в режиме телеуправления человеком.Источник: «Сбер»Четвёртый робот-помощник — Слон со встроенной ИИ-моделью. Пользователи могут задать ему вопросы. Например, спросить, как скоро он выполнит просьбу, — тогда робот ответит «Без проблем, сейчас сделаю». Доработанная большая языковая модель формирует план действий на основе запроса пользователя и визуальной информации с камер.Источник: «Сбер»Также Центр робототехники «Сбера» совместно с МФТИ представил алгоритм управления, позволяющий робособаке преодолевать препятствия, которые по размеру больше самого робота или сравнимы с ним.Источник: «Сбер»Источник: «Ведомости»#новости #сбер #роботы
Нафаня когда будет ?
Когда смотришь на ту хрень что похожа на умпа-лумпу, то первое что хочется сделать - втащить ей с ноги)
Вот почему они так выглядят как китайский айфон 10 лет назад 😅
Кринж 😂
Скам проект
На из месте должны быть лупа и пупа
Хорошее название