«Сбер» выпустил своё первое «умное» кольцо с встроенным ИИ

В продажу поступит в начале 2025 года.Устройство отслеживает частоту сердечных сокращений, температуру, уровень насыщения кислородом крови, уровень стресса и качество сна, сообщает компания. Разработала его команда SberDevices.Источник здесь и далее — «Сбер»В кольцо встроена нейросеть GigaChat Max, созданная банком. Она может вести «содержательный диалог» с владельцем устройства и давать ему персональные советы, опираясь на знания в разных областях, в том числе связанных с медициной, говорят в «Сбере».Данные от кольца поступают в приложение, там же можно общаться с нейросетью и получать рекомендации от неё.Кольцо весит пять граммов, может работать без подзарядки до семи дней. Доступно в нескольких цветах — матовый серый, матовый чёрный, серый или «чёрный хром». Есть восемь размеров.В продажу устройство поступит в начале 2025 года. Стоимость пока неизвестна.#новости #сбер #умноекольцо
Рассчитывает ресурс,🤣🤣🤣
думаю, что за него никто так драться не будет
Идея спизжена, как всегда.))
типа если кто-то уже сделал кольцо, то нельзя больше такое выпускать? комментаторы vc как всегда
джобс также про закругление углов в телефоне говорил. Потом Т. Бокальчук приснилось что нужно запатентовать фиолетовый цвет, чтобы все у кого есть такой цвет в вывеске платили ей дань.
ну вы даёте, ведь никто ничего не повторяет и не выпускает