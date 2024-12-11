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Евгения Евсеева
Техника

«Сбер» выпустил своё первое «умное» кольцо с встроенным ИИ

В продажу поступит в начале 2025 года.

  • Устройство отслеживает частоту сердечных сокращений, температуру, уровень насыщения кислородом крови, уровень стресса и качество сна, сообщает компания. Разработала его команда SberDevices.
Источник здесь и далее — «Сбер»
Источник здесь и далее — «Сбер»
  • В кольцо встроена нейросеть GigaChat Max, созданная банком. Она может вести «содержательный диалог» с владельцем устройства и давать ему персональные советы, опираясь на знания в разных областях, в том числе связанных с медициной, говорят в «Сбере».
  • Данные от кольца поступают в приложение, там же можно общаться с нейросетью и получать рекомендации от неё.
«Сбер» выпустил своё первое «умное» кольцо с встроенным ИИ
«Сбер» выпустил своё первое «умное» кольцо с встроенным ИИ
«Сбер» выпустил своё первое «умное» кольцо с встроенным ИИ
  • Кольцо весит пять граммов, может работать без подзарядки до семи дней. Доступно в нескольких цветах — матовый серый, матовый чёрный, серый или «чёрный хром». Есть восемь размеров.
  • В продажу устройство поступит в начале 2025 года. Стоимость пока неизвестна.
«Сбер» выпустил своё первое «умное» кольцо с встроенным ИИ
«Сбер» выпустил своё первое «умное» кольцо с встроенным ИИ
«Сбер» выпустил своё первое «умное» кольцо с встроенным ИИ

#новости #сбер #умноекольцо

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104 комментария
Michael Shramko
27
5
1
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Vlad

Рассчитывает ресурс,🤣🤣🤣

1
Ответить
кринге

думаю, что за него никто так драться не будет

1
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Фронт борьбы с Авито

Идея спизжена, как всегда.))

8
3
3
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ACSE

типа если кто-то уже сделал кольцо, то нельзя больше такое выпускать? комментаторы vc как всегда

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1
1
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Константин C.

джобс также про закругление углов в телефоне говорил. Потом Т. Бокальчук приснилось что нужно запатентовать фиолетовый цвет, чтобы все у кого есть такой цвет в вывеске платили ей дань.

2
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Дмитрий Пинчук

ну вы даёте, ведь никто ничего не повторяет и не выпускает

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