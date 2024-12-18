В США начали расследование против китайского производителя роутеров TP-Link из-за предполагаемой угрозы нацбезопасности — WSJ

И рассматривают возможность запрета продажи устройств в стране, пишет газета.Источник: Shan Yuqi / Zuma Press / WSJВласти США начали проверки TP-Link, пишет The Wall Street Journal. По словам источников газеты, они расследуют, представляет ли китайская компания угрозу национальной безопасности, и рассматривают возможность запрета продажи её устройств в США в 2025 году.Этим вопросом, вероятно, займётся новая администрация избранного президента Дональда Трампа, полагает WSJ.Клиенты регулярно получают роутеры TP-Link с уязвимостями, которые компания не устраняет, заявили источники. И хотя устройства любых производителей часто имеют ошибки, TP-Link в отличие от других не сотрудничает с исследователями безопасности.Представитель подразделения TP-Link в США заявила, что компания оценивает потенциальные риски безопасности и принимает меры для устранения известных уязвимостей.Кроме того, Минюст якобы расследует, не нарушает ли TP-Link закон, который запрещает попытки установить монополию путём продажи товаров по цене ниже себестоимости.По данным WSJ, доля китайской компании на рынке роутеров для дома и малого бизнеса в США выросла с 20% в 2019 году до почти 65% в 2024-м — в том числе благодаря пандемии. TP-Link также заключила партнёрства с более чем 300 интернет-провайдерам в стране. В TP-Link заявили, что не продают устройства ниже себестоимости и соблюдают законодательство США, включая антимонопольное.Изменение доли TP-Link на рынке США с первого квартала 2021 года по четвёртый квартал 2024 года. Источник: WSJ#новости #китай
демократия она такая.
Демократия, это когда вы можете сменить начальство мирным путем. Причем здесь роутеры?
эй, чё вы мне деняк напхали. Я же свой, я же либераха)))
Какая?)
Тут вообще интересные взаимоотношения
Тик- ток, нвидиа, теперь ещё это
Скорее демократия, это инструмент в руках капитала
скорее свободный рынок. И "мир основанный на правилах".