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Евгения Евсеева
Техника

«Яндекс» решил договориться с Haier, TCL и Huawei об установке своей ОС на все поставляемые ими в Россию телевизоры — «Ъ»

Так компания сможет увеличить свою долю на рынке.

  • Об этом пишет «Коммерсантъ». Среди тех, с кем «Яндекс» ведёт переговоры — «лидеры российского рынка ТВ», китайские Haier, TCL и Huawei и «другие компании».
  • В «Яндексе» подтвердили изданию факт переговоров, но не уточнили, с кем именно их ведут.
  • Совокупная доля только Haier и TCL, по данным GFK, в штуках составляет порядка 32% российского рынка. Около 30% продаваемых в России телевизоров работают на YaOS от «Яндекса», 20% — на «Салют-ТВ» от Сбера, а остальные 50% — на Android TV от Google, говорит директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов.
  • По его словам, производители выбирают ОС от Google, так как та по стоимости дешевле, чем ОС российского производства. При этом крупные бренды, например Samsung, LG или Hisense, предпочитают собственные ОС: Tizen, WebOS и ViDAA соответственно.
Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»

#новости #яндекс

1414
77
11
144 комментария
Артем Иванов

Не могу назвать себя фанатом Яндекса, но операционка на ТВ от них действительно неплохая. Особенно по сравнению с убогим Google TV

14
1
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И Р

Ну хорош)))

33
1
1
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Дмитрий Григорьевич

Убогим? 😁 Гугл тв на нормальном телеке не за 8к работает лучше лучше всех операционок которые представлены в телевизорах.

17
1
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Алекс

Не Салют ТВ по лучше будет в плане работы с эфирными каналами

1
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Антон Кузьмин

А ничего что Яндекс тв это форк андроид тв?

2
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Александр Б.

С Google не сравнивал но могу сказать что сырое сырое ещё слава Богу автообновление есть мои дети все блокировки обходят YouTube сидят смотрят и им ничего не сделаешь и пароль не помогает поэтому не знаю

2
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