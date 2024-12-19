«Яндекс» решил договориться с Haier, TCL и Huawei об установке своей ОС на все поставляемые ими в Россию телевизоры — «Ъ»

Так компания сможет увеличить свою долю на рынке.Об этом пишет «Коммерсантъ». Среди тех, с кем «Яндекс» ведёт переговоры — «лидеры российского рынка ТВ», китайские Haier, TCL и Huawei и «другие компании».В «Яндексе» подтвердили изданию факт переговоров, но не уточнили, с кем именно их ведут.Совокупная доля только Haier и TCL, по данным GFK, в штуках составляет порядка 32% российского рынка. Около 30% продаваемых в России телевизоров работают на YaOS от «Яндекса», 20% — на «Салют-ТВ» от Сбера, а остальные 50% — на Android TV от Google, говорит директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов.По его словам, производители выбирают ОС от Google, так как та по стоимости дешевле, чем ОС российского производства. При этом крупные бренды, например Samsung, LG или Hisense, предпочитают собственные ОС: Tizen, WebOS и ViDAA соответственно.Источник: «Яндекс»#новости #яндекс
Не могу назвать себя фанатом Яндекса, но операционка на ТВ от них действительно неплохая. Особенно по сравнению с убогим Google TV
Ну хорош)))
Убогим? 😁 Гугл тв на нормальном телеке не за 8к работает лучше лучше всех операционок которые представлены в телевизорах.
Не Салют ТВ по лучше будет в плане работы с эфирными каналами
А ничего что Яндекс тв это форк андроид тв?
С Google не сравнивал но могу сказать что сырое сырое ещё слава Богу автообновление есть мои дети все блокировки обходят YouTube сидят смотрят и им ничего не сделаешь и пароль не помогает поэтому не знаю