В петербургском аэропорту «Пулково» протестируют беспилотных роботов для доставки багажа

На время тестов ими управляет оператор. Источник здесь и далее: «Воздушные Ворота Северной Столицы»В «Пулкове» начали тестировать доставку багажа с помощью беспилотных колёсных роботов — автономных роверов «Пиранья», пишет ТАСС. Пилотный этап продлится полгода, во время него роботы будут перевозить негабаритный багаж и багаж маломобильных пассажиров, обеспечивать транспортировку в службе обработки багажа.В «перспективе» они должны взять на себя «функции навигации» — то есть будут помогать пассажирам ориентироваться в аэропорту. Управлять роботами во время тестов будет оператор, но после они должны работать «полностью автономно».Беспилотная платформа может перевозить на себе грузы массой до 300 кг и буксировать — до 500 кг. Также робота можно оснастить специализированным оборудованием: например, поворотными камерами с тепловизионным модулем, акустическими камерами, радарами и другим, пишет «Фонтанка». Работать без подзарядки роботы могут до восьми часов и выдерживают температуру от −25°C до +40°C.#новости #роботы
Сначала показалось: “протестуют беспилотные роботы” 🙈
Главный страх
Брутально и надёжно, как ПВО.
А почему бы этих роботов не направить на СВО?
они стоят дороже чем пушечное мясо, их надо беречь.
Каждый минимум по 100 млн, согласно контрактам на поставку
Что-то подобное используется давно.
тоже подумалось, хороший наземный дрон-камикадзе же будет.