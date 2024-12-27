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Евгения Евсеева
Техника

В петербургском аэропорту «Пулково» протестируют беспилотных роботов для доставки багажа

На время тестов ими управляет оператор.

Источник здесь и далее: «Воздушные Ворота Северной Столицы»
Источник здесь и далее: «Воздушные Ворота Северной Столицы»
  • В «Пулкове» начали тестировать доставку багажа с помощью беспилотных колёсных роботов — автономных роверов «Пиранья», пишет ТАСС.
  • Пилотный этап продлится полгода, во время него роботы будут перевозить негабаритный багаж и багаж маломобильных пассажиров, обеспечивать транспортировку в службе обработки багажа.
  • В «перспективе» они должны взять на себя «функции навигации» — то есть будут помогать пассажирам ориентироваться в аэропорту. Управлять роботами во время тестов будет оператор, но после они должны работать «полностью автономно».
  • Беспилотная платформа может перевозить на себе грузы массой до 300 кг и буксировать — до 500 кг. Также робота можно оснастить специализированным оборудованием: например, поворотными камерами с тепловизионным модулем, акустическими камерами, радарами и другим, пишет «Фонтанка».
  • Работать без подзарядки роботы могут до восьми часов и выдерживают температуру от −25°C до +40°C.
В петербургском аэропорту «Пулково» протестируют беспилотных роботов для доставки багажа
В петербургском аэропорту «Пулково» протестируют беспилотных роботов для доставки багажа

#новости #роботы

88
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39 комментариев
Илья Казаков

Сначала показалось: “протестуют беспилотные роботы” 🙈

7
2
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Наталья Филиппова

Главный страх

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Бинарный Ёж

Брутально и надёжно, как ПВО.

2
1
1
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Покушай булочек

А почему бы этих роботов не направить на СВО?

1
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d3n.z3l

они стоят дороже чем пушечное мясо, их надо беречь.
Каждый минимум по 100 млн, согласно контрактам на поставку

5
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Ivan Mart

Что-то подобное используется давно.

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Таир Бакиев

тоже подумалось, хороший наземный дрон-камикадзе же будет.

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