«Авито» добавил инструмент для оценки рыночной стоимости ноутбуков для частных продавцов

В зависимости от указанной цены объявление получит бейдж «Рыночная цена», «Цена ниже рыночной» или «Цена выше рыночной».Чтобы определить рыночную стоимость ноутбука, пользователю при создании объявления о продаже устройства нужно заполнить его характеристики, а также указать степень износа, дефекты и комплектацию. Об этом рассказали в «Авито».После заполнения анкеты сервис автоматически предложит ценовые диапазоны. В зависимости от того, цену в каком диапазоне укажет пользователь, он получит бейдж «Цена ниже рыночной», «Рыночная цена» или «Цена выше рыночной».Источник: «Авито»Алгоритм оценивает модель ноутбука, дефекты, степень износа, полноту комплектации и анализирует стоимость в аналогичных объявлениях, опубликованных за последний месяц.Если таких объявлений недостаточно, сервис смотрит на предложения за три или 12 месяцев. В первую очередь алгоритм оценивает объявления в регионе продавца, но иногда может включить и другие регионы.Источник: «Авито»В сентябре 2024 года «Авито» запустил программу выкупа ноутбуков у частных продавцов с помощью партнёров. В ней сервис также показывает предварительную цену выкупа, но использует другую технологию. У компании есть похожие программы выкупа подержанных смартфонов и планшетов.#новости #авито
Как заставить лоха продать еще дешевле
продавец лох? покупатель бу ноутбука, как правило является полным лохом, а продавец как раз умный человек.
покупать бу ноутбук сравнимо с покупкой бу жены... я даже не знаю, ну грубо говоря крайне тупой поступок крайне тупого человека...
батарея в опу, скорее всего весь грязный, пыльный шумящий, скорее всего, все дико устаревшее внутри... ради чего? 5-10000р профита от цены нового красивого?
это смысл авито
когда на авито начнут постельное белье и трусы бу продавать? а тож в магазинах такие цены, что уже не по карману новое людям покупать.
постельное белье не продавал конечно, но продавал какую-то другую ерунду, думая что никто не купит, но вдруг подержу месяц прежде чем в мусорку отправить. в итоге купили, вот что удивительно.
Это ты уже утрируешь, я хотел бу носки продать, меня заблочили
Так и так это продают)