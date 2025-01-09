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Карина Пардаева
Техника

Apple опровергла обвинения в незаконной записи разговоров пользователей через Siri

Хоть и согласилась выплатить $95 млн для урегулирования коллективного иска.

  • Apple заявила, что не использует данные Siri для создания маркетинговых профилей, не передаёт их для рекламы и не продаёт третьим лицам, говорится в сообщении компании.
  • Компания подчеркнула, что не хранит аудиозаписи, если пользователь не дал на это согласие. Данные не привязываются к аккаунту, вместо этого используется случайный идентификатор устройства для обработки запросов и улучшения работы Siri.
Unsplash
Unsplash
  • Компания опубликовала заявление после того, как 2 января 2025 года согласилась выплатить $95 млн для урегулирования коллективного иска, в котором её обвинили в использовании виртуального помощника для записи разговоров пользователей без их согласия.
  • Истцы утверждают, что запись происходила даже в тех случаях, когда они не обращались к помощнику с фразой "Hey, Siri" («Привет, Сири»). По их словам, часть записанных разговоров передавалась рекламодателям.
  • По условиям соглашения, Apple должна подтвердить удаление всех аудиозаписей, собранных через Siri до октября 2019 года.
  • Если суд одобрит соглашение, пользователи из США могут получить до $20 за каждое устройство с поддержкой Siri, которым они пользовались в период с 2014-го по 2019 год, пишет Associated Press.
  • Это не первый иск к Apple. В январе 2024 года Apple согласилась выплатить до $500 млн за замедление работы iPhone. В ноябре британская организация по защите прав потребителей Which? подала иск против Apple на сумму £3 млрд, обвинив компанию в обмане клиентов через сервис iCloud.

#новости #apple

22
37 комментариев
Максим Исаев

"Мы вообще ничего не записываем! Спите спокойно!"
Нате вам денежков и, пожалуйста, тссс

8
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Павел Блахин

Как же хорошо ,что это американские спецслужбы за мной следят, а не наши ...

1
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Х3р майор

Так точно, гражданин Павил Иванович Блахин, проживающий по адресу Балашиха, Шоссе Энтузиастов, 47 кв 3, а в данный момент находящийся по адресу Малый Каретный переулок, 14 строение 1, 2й этаж, 6я квартира, туалет

11
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Борис Кокляев

Павел, не переживайте, если у вас нет паранойи, это еще не значит, что за вами никто не следят

1
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Эфир Биторган

Верим, конечно верим!

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Павел Блахин

Блин амеры наверное про наших чиновников много чего знают, там же все поголовно с айфонами

3
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DxdV

Это называется не "опровергла", а "отрицает"

1
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