Apple опровергла обвинения в незаконной записи разговоров пользователей через Siri

Хоть и согласилась выплатить $95 млн для урегулирования коллективного иска.Apple заявила, что не использует данные Siri для создания маркетинговых профилей, не передаёт их для рекламы и не продаёт третьим лицам, говорится в сообщении компании.Компания подчеркнула, что не хранит аудиозаписи, если пользователь не дал на это согласие. Данные не привязываются к аккаунту, вместо этого используется случайный идентификатор устройства для обработки запросов и улучшения работы Siri.UnsplashКомпания опубликовала заявление после того, как 2 января 2025 года согласилась выплатить $95 млн для урегулирования коллективного иска, в котором её обвинили в использовании виртуального помощника для записи разговоров пользователей без их согласия.Истцы утверждают, что запись происходила даже в тех случаях, когда они не обращались к помощнику с фразой "Hey, Siri" («Привет, Сири»). По их словам, часть записанных разговоров передавалась рекламодателям.По условиям соглашения, Apple должна подтвердить удаление всех аудиозаписей, собранных через Siri до октября 2019 года.Если суд одобрит соглашение, пользователи из США могут получить до $20 за каждое устройство с поддержкой Siri, которым они пользовались в период с 2014-го по 2019 год, пишет Associated Press.Это не первый иск к Apple. В январе 2024 года Apple согласилась выплатить до $500 млн за замедление работы iPhone. В ноябре британская организация по защите прав потребителей Which? подала иск против Apple на сумму £3 млрд, обвинив компанию в обмане клиентов через сервис iCloud.#новости #apple
"Мы вообще ничего не записываем! Спите спокойно!"
Нате вам денежков и, пожалуйста, тссс
Как же хорошо ,что это американские спецслужбы за мной следят, а не наши ...
Так точно, гражданин Павил Иванович Блахин, проживающий по адресу Балашиха, Шоссе Энтузиастов, 47 кв 3, а в данный момент находящийся по адресу Малый Каретный переулок, 14 строение 1, 2й этаж, 6я квартира, туалет
Павел, не переживайте, если у вас нет паранойи, это еще не значит, что за вами никто не следят
Верим, конечно верим!
Блин амеры наверное про наших чиновников много чего знают, там же все поголовно с айфонами
Это называется не "опровергла", а "отрицает"