«М.Видео-Эльдорадо» рассказала о продажах смартфонов в России по итогам 2024 года: лидерами в штуках стали устройства Xiaomi, Tecno и Samsung

В деньгах — Apple, Samsung и Xiaomi.В 2024 году россияне купили 29,8 млн смартфонов на общую сумму 720 млрд рублей, приводит предварительные данные «М.Видео-Эльдорадо». Для сравнения: в 2023-м в России продали более 30 млн устройств. В деньгах продажи выросли на 5% год к году.Среди лидеров в штуках — смартфоны Xiaomi (Redmi), Tecno, Samsung, realme и Infinix. В деньгах — Apple, Samsung, Xiaomi (Redmi), Tecno и Honor.При этом ритейлер выделил модели-лидеры по продажам в трёх ценовых категориях: до 20 тысяч рублей — Realme Note 50 64/3GB Dual LTE, от 20 тысяч до 50 тысяч — Samsung Galaxy A55 256/8GB SM-A556 Dual/eSIM NFC 5G, свыше 50 тысяч — iPhone 13 128/4GB SIM/eSIM NFC 5G.О возможном падении продаж смартфонов в России по итогам 2024 года говорили в декабре 2024-го опрошенные РБК эксперты. Они указывали на сравнительно высокие показатели 2023-го, а также высокую ключевую ставку и, следовательно, высокие ставки по кредитам.Бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк, например, отмечал, что после всплеска продаж в 2023 году сейчас «правильнее говорить о стабилизации рынка, когда продажи сохраняются примерно на одном уровне».#новости #смартфоны
"В деньгах — Apple, Samsung".
Традиция-с.
Было б удивительно, если б итог был другой
Так непривычно видеть, что айфона нет
Среди лидеров в деньгах — Apple, Samsung, Xiaomi
Как говорится, у вас айфон какой марки?
Хотя бы семерку бы покупали
ксяоми еще топ за свои деньги?
Ещё бы.
Четыре года подряд выпускать на рынок одинаковое дерьмо в разных корпусах под именами redmi/poco , при этом задирая цены на собственно xiaomi - это талант надо иметь.
Как и исправлять одни и те же глюки в самой глючной прошивке смартфонов на сегодня, miui.
А когда-то miui реально была инновационным подходом к юзабилити и скорости андроида.
Теперь ниху... простите, ничего в чейнджлогах, кроме "повысили плавность".
10 лет всё повышают, уже давно масло должно таять с большей просадкой по fps, но нет, всё никак.
Даже у самсунга , символа "этож пиздец что такое а не софт" уже года четыре такого нет, а эти, передовые и "лучшее сооношение ", избрали какой-то свой, особый путь, и почему-то через анальный тоннель.