Китайская Oppo показала Find N5 — он может стать самым тонким складным смартфоном в мире

Толщиной в две монетки.Менеджер Oppo выложил на Weibo фото iPhone 16 Pro толщиной 8,3 мм рядом со смартфоном Find N5. Габариты последнего в разложенном виде едва превышают размеры Type-C, пишет Gizmochina.GizmochinaОppo представляет этот смартфон как «самый тонкий в мире», отмечает издание.Как ожидается, Find N5 будет оснащён беспроводной зарядкой, ёмким аккумулятором, камерой с настройками от Hasselblad и 7-ядерным процессором Snapdragon 8 Elite.При этом точные размеры телефона неизвестны. Сейчас самым тонким смартфоном считается Honor Magic V3 с толщиной 4,4 мм, а будущий iPhone 17 Air, как ожидается, будет чуть больше — 5,5 мм.Продажи смартфона в Китае предположительно начнутся в феврале 2025 года.#новости
А нахуй он такой тонкий?
Места в карманах чтоль мало...
Затем, что это раскладушка. В сложенном состоянии он будет +\- как обычный смартфон, и это хорошо.
Раньше было модно нож кредитку иметь, а теперь нож телефон выходит
В руке такой тонкий будет неудобно лежать
А батарея в нем вообще есть? Или он от сети только работает?))
Мощности аккумулятора хватит на минут 40))
Мы это уже проходили в нулевых годах с кнопочными Fly. В итоге от гонки за тонкостью отказались, потому что телефоны стали слишком хрупкими на излом и в заднем кармане джинс вполне себе могли сломаться