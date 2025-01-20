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Карина Пардаева
Техника

Китайская Oppo показала Find N5 — он может стать самым тонким складным смартфоном в мире

Толщиной в две монетки.

  • Менеджер Oppo выложил на Weibo фото iPhone 16 Pro толщиной 8,3 мм рядом со смартфоном Find N5. Габариты последнего в разложенном виде едва превышают размеры Type-C, пишет Gizmochina.
Gizmochina
Gizmochina
Китайская Oppo показала Find N5 — он может стать самым тонким складным смартфоном в мире
Китайская Oppo показала Find N5 — он может стать самым тонким складным смартфоном в мире
  • Оppo представляет этот смартфон как «самый тонкий в мире», отмечает издание.
  • Как ожидается, Find N5 будет оснащён беспроводной зарядкой, ёмким аккумулятором, камерой с настройками от Hasselblad и 7-ядерным процессором Snapdragon 8 Elite.
  • При этом точные размеры телефона неизвестны. Сейчас самым тонким смартфоном считается Honor Magic V3 с толщиной 4,4 мм, а будущий iPhone 17 Air, как ожидается, будет чуть больше — 5,5 мм.
  • Продажи смартфона в Китае предположительно начнутся в феврале 2025 года.

#новости

22
21 комментарий
Что-то там про имя и машину

А нахуй он такой тонкий?
Места в карманах чтоль мало...

4
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Борис Б

Затем, что это раскладушка. В сложенном состоянии он будет +\- как обычный смартфон, и это хорошо.

3
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Тимур Чумаков

Раньше было модно нож кредитку иметь, а теперь нож телефон выходит

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Довольный

В руке такой тонкий будет неудобно лежать

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Burzumm Up

А батарея в нем вообще есть? Или он от сети только работает?))

3
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Иван Кусто

Мощности аккумулятора хватит на минут 40))

1
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Цифровые комплексы

Мы это уже проходили в нулевых годах с кнопочными Fly. В итоге от гонки за тонкостью отказались, потому что телефоны стали слишком хрупкими на излом и в заднем кармане джинс вполне себе могли сломаться

2
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