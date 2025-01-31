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Таня Боброва
Техника

Microsoft представила планшет Surface Pro 11 и ноутбук Surface Laptop 7 для бизнеса на базе Intel

Оба устройства Copilot+ PC получили процессоры Intel Core Ultra 5 или Ultra 7 series 2.

  • Ноутбук Surface Laptop 7 доступен в двух размерах: с 13,8-дюймовым и 15-дюймовым сенсорным дисплеем с антибликовым покрытием. Объём оперативной памяти — 16 или 32 ГБ, хранилище — от 256 ГБ до 1 ТБ.
  • Камера — 1080p Full HD с поддержкой ИИ-эффектов Windows Studio. Два порта USB-C с Thunderbolt 4 и один USB-A 3.1. Заявленное время автономной работы — до 20 часов в режиме просмотра видео для 13,8-дюймовой модели и до 22 часов для 15-дюймовой.
Источник: Microsoft
Источник: Microsoft
  • У планшета Surface Pro 11 — 13-дюймовый сенсорный дисплей OLED или LCD. Заявленное время автономной работы — до 14 часов в режиме просмотра видео. Объём оперативной памяти — 16 или 32 ГБ, хранилище — от 256 ГБ до 1 ТБ.
  • Фронтальная камера с разрешением 1440p и «сверхшироким углом обзора», поддерживает ИИ-эффекты Windows Studio. Камера на задней стороне — 10 Мп Ultra HD.
Источник: Microsoft
Источник: Microsoft
  • Цена на оба устройства — от $1500 (около 148 тысяч рублей по курсу на 31 января 2025 года), поставки — с 18 февраля 2025 года. В 2025 году компания планирует представить Surface Laptop 7 с поддержкой 5G.
Источник: Microsoft

#новости #microsoft #surface

1
6
1
17 комментариев
Михаил Котов

ну а почему бы и нет

1
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Edward

По дизайну что-то напоминают, но не могу вспомнить что...

2
1
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nochnoy.ru

но нафига?

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Император Нолимоций

Заявленное время автономной работы — до 20 часов в режиме просмотра видео для 13,8-дюймовой модели и до 22 часов для 15-дюймовой.Как обычно — враньё. В режиме энергосбережения с одним открытым табом в 240p со всеми отключенными сторонними скриптами, выключенным звуком, экраном, никакой периферии на Bluetooth — а в идеале с вообще закрытым браузером и отключенным интернетом анимированная гифка, запущенная в одиноком просмотрщике картинок.

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THEOILMAN

Потому что надо было ставить амуде!

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Максим Исаев

Пока вы не поменяете эти дебильные стрелки на клавиатуре на нормальные, не взлетит)

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Владимир Шевцов

Давайте им расскажет об этом

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