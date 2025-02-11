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Артур Томилко
Техника

«Яндекс» представил «ТВ Станцию» второго поколения — с QLED-экраном и технологией «оптимизации изображения с помощью ИИ»

Цена — от 50 тысяч рублей за телевизор диагональю 43 дюйма.

«Яндекс» представил «ТВ Станцию» второго поколения — с QLED-экраном и технологией «оптимизации изображения с помощью ИИ»
  • Новая «ТВ Станция» оснащена экраном с технологией KSF QLED, которая «обеспечивает яркие цвета при просмотре любой сцены», рассказали в «Яндексе». Есть поддержка МЕМС и HDR10. Яркость составляет 450 нит.
  • По словам компании, инженеры на производстве калибруют баланс белого индивидуально для каждого устройства, чтобы добиться одинакового качества изображения.
  • В «ТВ Станцию» также добавили функцию AI Picture Quality — для «оптимизации изображения с помощью ИИ». Нейросеть анализирует, что происходит на экране, и автоматически меняет настройки цветопередачи, яркости, контрастности и детализации.
Пример работы функции AI Picture Quality. Изображение: «Яндекс» 
Пример работы функции AI Picture Quality. Изображение: «Яндекс» 
  • В телевизоре установлены четыре динамика общей мощностью 34 Вт. Они поддерживают технологию Dolby Audio и «проходят фирменную настройку звука». Разработкой акустики занималась команда, которая создаёт колонки с «Алисой».
  • В операционной системе YaOS X появились новые возможности голосового управления. Открывать сайты, прокручивать страницы, искать информацию в интернете и просматривать историю поиска теперь можно голосом.
  • «ТВ Станция QLED» представлена в четырёх размерах — 43, 50, 55 и 65 дюймов. Цены начинаются от 50 тысяч рублей.

#новости #яндекс

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59 комментариев
E. K.

Надеюсь, что наконец-то суверенный ИИ научился сам замазывать гениталии, сигареты и ЛГБТ-актеров, чтобы сделать хорошо Мизулиной и РКН

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Eddie II

Существование только двух гендеров это теперь тоже навязываемые из-за бугра западные ценности, поэтому мужчин и женщин тоже нужно нещадно замазывать

9
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Вадим Д.

3,14здулиной хорошо пока делает мракобесный белобрысый сотона. Но скрепный ИИ тоже может постараться.

4
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xbevice

Че-т рекламная картинка как-то неахти. Из стильного приглушенного леса намутили вырвиглазную хрень

28
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Oleg Gorbunov

HDR10 на 450 нит? :D

12
2
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UDAV

тссс, маркетинг работает)

5
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Валентина Mишина

ИИ наслушается 1 канала и выпадет в осадок

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1
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