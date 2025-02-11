«Яндекс» представил «ТВ Станцию» второго поколения — с QLED-экраном и технологией «оптимизации изображения с помощью ИИ»

Цена — от 50 тысяч рублей за телевизор диагональю 43 дюйма. Новая «ТВ Станция» оснащена экраном с технологией KSF QLED, которая «обеспечивает яркие цвета при просмотре любой сцены», рассказали в «Яндексе». Есть поддержка МЕМС и HDR10. Яркость составляет 450 нит.По словам компании, инженеры на производстве калибруют баланс белого индивидуально для каждого устройства, чтобы добиться одинакового качества изображения.В «ТВ Станцию» также добавили функцию AI Picture Quality — для «оптимизации изображения с помощью ИИ». Нейросеть анализирует, что происходит на экране, и автоматически меняет настройки цветопередачи, яркости, контрастности и детализации.Пример работы функции AI Picture Quality. Изображение: «Яндекс» В телевизоре установлены четыре динамика общей мощностью 34 Вт. Они поддерживают технологию Dolby Audio и «проходят фирменную настройку звука». Разработкой акустики занималась команда, которая создаёт колонки с «Алисой».В операционной системе YaOS X появились новые возможности голосового управления. Открывать сайты, прокручивать страницы, искать информацию в интернете и просматривать историю поиска теперь можно голосом.«ТВ Станция QLED» представлена в четырёх размерах — 43, 50, 55 и 65 дюймов. Цены начинаются от 50 тысяч рублей.#новости #яндекс
Надеюсь, что наконец-то суверенный ИИ научился сам замазывать гениталии, сигареты и ЛГБТ-актеров, чтобы сделать хорошо Мизулиной и РКН
Существование только двух гендеров это теперь тоже навязываемые из-за бугра западные ценности, поэтому мужчин и женщин тоже нужно нещадно замазывать
3,14здулиной хорошо пока делает мракобесный белобрысый сотона. Но скрепный ИИ тоже может постараться.
Че-т рекламная картинка как-то неахти. Из стильного приглушенного леса намутили вырвиглазную хрень
HDR10 на 450 нит? :D
тссс, маркетинг работает)
ИИ наслушается 1 канала и выпадет в осадок