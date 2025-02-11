Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Право
Телеграм
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Техника

Beats представила беспроводные наушники Powerbeats Pro 2 с функцией мониторинга сердечного ритма

Стоят около $250.

Источник здесь и далее: The Verge
Источник здесь и далее: The Verge
  • Предыдущая версия — Powerbeats Pro — вышла в 2019 году. Теперь компания обновила флагманскую модель, предназначенную для тренировок. Наушники стали на 20% легче, заушники — на 50% тоньше, а зарядный кейс — на 33% меньше, отмечает The Verge.
  • Наушники работают на чипе H2 от Apple (компания купила Beats в 2014 году) — такой же у AirPods Pro 2. Заявленное время автономной работы — до 45 часов с кейсом, наушников — до 10 часов воспроизведения. Есть поддержка беспроводной и быстрой зарядки: пять минут дадут 90 минут воспроизведения.
  • Также есть Spatial Audio с отслеживанием движения головы и активное шумоподавление с режимом «прозрачности», который позволяет слышать, что происходит вокруг.
  • Появилась функция мониторинга сердечного ритма — это та же технология, что используется в Apple Watch, отмечает The Verge. Среди поддерживаемых приложений — Nike Run Club, Runna, Ladder, Slopes, Open, Peloton и YaoYao. Для iOS мониторинг включается автоматически, для Android нужна настройка.
  • Powerbeats Pro 2 доступны для заказа по цене $249,99 (около 24 тысяч рублей по курсу на 11 февраля 2025 года) и в четырёх цветах. В продаже — с 13 февраля 2025 года.
Beats представила беспроводные наушники Powerbeats Pro 2 с функцией мониторинга сердечного ритма
Beats представила беспроводные наушники Powerbeats Pro 2 с функцией мониторинга сердечного ритма
Beats представила беспроводные наушники Powerbeats Pro 2 с функцией мониторинга сердечного ритма

#новости #apple #beats

2
1
44 комментария
Олег Корнухин

250 баксов за наушники, которые будут напоминать мне, что я задыхаюсь на пробежке? Гениальный способ испортить себе самооценку. Жду следующую версию с функцией определения финансового состояния — чтобы при попытке купить их сразу блокировалась карта

7
1
Ответить
Сергей Митрофанов

чат гпт напиши ироничный комментарий для статьи

6
Ответить
Олег Волков

Где еще и плохо работает микрофон

Ответить
Vyacheslav Latkin

250 за наушники, которые можно купить и за 100, но без мониторинга сердечного ритма. Вопрос в том, действительно ли они такие уникальные, или просто маркетинговая магия на базе Apple? За 250 баксов, в общем-то, можно было бы ожидать что-то большее, чем просто спортивные аксессуары для тренировок

1
1
Ответить
sBist

За такую цену можно было и кардиограмму распечатывать 🫠

1
Ответить
Олег Волков

Экг это еще как минимум

Ответить
Андрей Любчиков

крутая тема для тех кто бегает

1
Ответить