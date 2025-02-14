«Яндекс» выпустил планшеты под суббрендом Lunnen

Цена в зависимости от модели — от 11 990 до 18 490 рублейПервая линейка доступна в двух диагоналях — на 10,4 и 11 дюймов, сообщили в пресс-службе компании. Вес и габариты не уточнили.Аккумулятор — 7000 мАч, обеспечивает до 7 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео. Объём оперативной памяти — 4, 6 или 8 ГБ, а встроенного хранилища — 128 или 256 ГБ.Планшеты доступны в четырёх цветах: сером, серебристом, светло-голубом и тёмно-синем. В комплект входят синий магнитный кабель на 100 Вт и адаптер на 20 Вт.«Яндекс»«Яндекс»В компании отметили, что выпустили устройства из-за растущего спроса: на «Яндекс Маркете» продажи планшетов увеличились в 2024 году в два раза по сравнению с 2023 годом.В сентября 2024 года «Яндекс» объединил собственные торговые марки «Маркета» в единое бизнес-направление «Яндекс Фабрика». Среди брендов, которые развивает компания, — компьютерная техника Lunnen, детские товары Junion, аксессуары для электроники Commo, техника для дома Tuvio, товары для дома Pragma и другие.#новости #яндекс
Дяди Ляо и Суньлиньхуй выпустили планшет из отечественных китайских комплектующих, гордо наклеив на него шильдик Яндекс
Дяди Ляо и Суньлиньхуй выпустили планшет из отечественных китайских комплектующих, гордо наклеив на него шильдик Apple.
Нет, простите, это другое) тут понимать надо
Яндекс умеет в схемотехнику и проектирование. По крайней мере, по выпускаемым ими роликам. Только изнутри их продукты выглядят примерно как 90% китайских поделок, чего то оригинального лично я не заметил.
Rндекс
ну всё, раз ты не одобрил, пора сворачиваться
Говно. Как и сам Яндекс в текущем виде
Такого же мнения о Яндексе, что поиск что маркетинг - редкий капец. Причем если 10 лет назад это было что-то адекватное хоть и не лучшее, то сейчас это отвратительно. Даже не знаю что они еще не убили разумного что было