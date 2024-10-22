Fujitsu представила ультрабук с деревянной крышкой в технике кумико — в честь 50 млн выпущенных ПК

На её создание потребовалось около трёх месяцев.Для крышки ноутбука использовали 5800 деталей из четырёх пород древесины. Клавиши S, F и J также выполнены из дерева — аббревиатура Shimane Fujitsu Japan. Памятный ноутбук выполнен в единственном экземпляре, пишет Tom's Hardware.За изготовление крышки отвечала компания Funaki Woodworks. Мастер Фунаки Кийоши работал с деталями толщиной не более 4 мм, чтобы она не была тяжёлой.Памятный ноутбук создан на базе ультрабука FMV Note C. Стандартная версия устройства оснащена процессором Intel Meteor Lake-U, 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 (FHD+) и весит около 1187 гр.IT MediaIT MediaIT MediaКумико — это традиционное японское искусство создания декоративных композиций из тонких деревянных деталей, которые затем используются для украшения предметов быта и интерьера.Shimane Fujitsu — «дочка» Fujitsu Limited — выпускает с 1990 года персональные компьютеры под брендом Fujitsu. К февралю 2025 года компания выпустила 50 млн ноутбуков. К 2050 году компания планирует произвести 100 млн ПК.#новости
Наконец-то, ноутбук для армян
Ноутбук для новостей
Ой вэй!
Боже какой колхоз
Как там, у вас в колхозе? Школу до сих пор не планируют строить?