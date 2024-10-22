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Карина Пардаева
Техника

Fujitsu представила ультрабук с деревянной крышкой в технике кумико — в честь 50 млн выпущенных ПК

На её создание потребовалось около трёх месяцев.

  • Для крышки ноутбука использовали 5800 деталей из четырёх пород древесины. Клавиши S, F и J также выполнены из дерева — аббревиатура Shimane Fujitsu Japan. Памятный ноутбук выполнен в единственном экземпляре, пишет Tom's Hardware.
  • За изготовление крышки отвечала компания Funaki Woodworks. Мастер Фунаки Кийоши работал с деталями толщиной не более 4 мм, чтобы она не была тяжёлой.
  • Памятный ноутбук создан на базе ультрабука FMV Note C. Стандартная версия устройства оснащена процессором Intel Meteor Lake-U, 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 (FHD+) и весит около 1187 гр.
IT Media
IT Media
IT Media
IT Media
IT Media
IT Media
  • Кумико — это традиционное японское искусство создания декоративных композиций из тонких деревянных деталей, которые затем используются для украшения предметов быта и интерьера.
  • Shimane Fujitsu — «дочка» Fujitsu Limited — выпускает с 1990 года персональные компьютеры под брендом Fujitsu. К февралю 2025 года компания выпустила 50 млн ноутбуков. К 2050 году компания планирует произвести 100 млн ПК.

#новости

19
6
39 комментариев
Паувек-челух

Наконец-то, ноутбук для армян

16
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Тополиный пух

Ноутбук для новостей

1
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Слегка Придурковатый

Ой вэй!

5
1
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Валька Терешкова
15
3
1
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Gedevan
4
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d679eaad610471402e548ca689df29

Боже какой колхоз

6
1
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تقي

Как там, у вас в колхозе? Школу до сих пор не планируют строить?

2
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