Huawei анонсировала старт продаж «раскладушки» с тремя экранами Mate XT за пределами Китая — в России открыли предзаказы по цене 340 тысяч рублей

На презентации компания объявила цене в €3499.Китайская Huawei провела в Малайзии презентацию смартфона Mate XT для международного рынка, пишет Time. Это «раскладушка» с тремя экранами, которую компания представила в сентябре 2024 года. В Китае за несколько дней количество предзаказов превысило 5 млн.На презентации Huawei заявила, что Mate XT будет стоит €3499 (около $3661 или 335 тысяч рублей по курсу ЦБ на 18 февраля 2025 года). На каких рынках будет представлен смартфон, пока неясно. CNBC проверило, что устройство доступно для продажи в Саудовской Аравии и ОАЭ.В России предзаказ на Huawei Mate XT Ultimate Design открыл МТС. Цена на Mate XT с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной — 339 990 рублей. Примерно по такой же цене предзаказ открыл «М.Видео».Вице-президент по данным и аналитике компании IDC Франциско Джеронимо в беседе с CNBC предположил, что Mate XT не будет продаваться большими партиями. Целевая аудитория устройства — «люди, которые больше заинтересованы в том, чтобы показать, что у них есть деньги», считает он.По оценке IDC, которую приводит Time, Huawei стала лидером на рынке складных смартфонов в Китае с долей 49% в 2024 году. В мире доля компании составила 23% против 33% у Samsung.Huawei Mate XT можно сложить два раза, в сложенном состоянии толщина смартфона составляет 12,8 мм. В полностью разложенном виде диагональ OLED-экрана — 10,2 дюйма. Ёмкость аккумулятора — 5600 мА·ч. Есть три основных камеры и фронтальная на 8 Мп. Mate XT работает на Harmony OS.Источник: Gsmarena#новости #huawei
Круто, конечно. Однако, за эти деньги можно купить ноутбук игровой и флагманский смартфон + планшет :)
Просто как proof of concept - хорошо.
Ппц. Я за эти деньги 3500€ брал олед 83. Но он хотябы лет 5-7 прослужит пока не прогорит.
Тут все таки как то нет доверия к экрану за 340К с постоянными раскладываниями, лопнет года за 2 и 1/3 ляма в помойку.
100% и даже на макбук с айфоном хватит.
Ну возьми другой раскладной смартфон с тремя дисплеями дешевле. А, ну да, таких нет. Поэтому они могут гнуть любую цену. 350к вполне адекватно за такой инновационный продукт. Большинство не сможет его себе купить но так и должно быть
У меня уже есть. Могу продать 500$
Двойная уже не модно
Тройную давай
Как будет 88 экранов, куплю. Три маловато.