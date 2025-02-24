Asus представила «ароматную» мышь Fragrance Mouse

Эфирное масло для неё пользователь сможет выбрать сам.Флакон для масел можно снять, помыть и наполнить понравившимся ароматом, сообщается на сайте Asus. В остальном Fragrance Mouse — классическая мышь с двумя кнопками и колесом прокрутки.Переключатели выдержат до 10 млн нажатий, обещают в компании. Мышь поддерживает три уровня чувствительности – 1200, 1600 и 2400 DPI, подключается по Bluetooth или через адаптер с радиоканалом 2,4 ГГц. Fragrance Mouse работает от одной батарейки AA.Она будет доступна в двух цветах — белом и розовом. В продажу мышь поступит «в конце апреля — начале мая», её стоимость неизвестна, отмечает The Verge.AsusAsusВ июле 2024 года Asus представила ноутбук со встроенным ароматизатором Adol Book 14 от бренда Anna Sui.#новости #asus