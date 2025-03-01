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Карина Пардаева
Техника

Французская Waiting For Ideas представила виниловый проигрыватель из цельного алюминия за €5800

PP-1 изготавливают на заказ, ждать нужно около 12 недель.

  • Головка звукоснимателя спрятана в выемку в корпусе — из-за этого пластинку придётся класть нужной стороной вниз. Размеры проигрывателя 35×35×7 см, говорится на сайте компании. Вес не уточняется.
  • PP-1 сам определяет уровень скорости (33 или 45 об/мин), с которой воспроизводить запись. Разъём питания — USB-C (5 В).
  • По курсу ЦБ на 1 марта 2025 года проигрыватель обойдётся в 531 тысячу рублей. У производителя также есть колонки — комплект из двух штук стоит €3200 (293 тысячи рублей).
Waiting For Ideas
Waiting For Ideas
Waiting For Ideas
Французская Waiting For Ideas представила виниловый проигрыватель из цельного алюминия за €5800
Waiting For Ideas
Waiting For Ideas

#новости

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