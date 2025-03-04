Сеть «М.Видео» запустила доставку техники через «Яндекс Еду» и «Деливери»

Доставят примерно за час-два.Заказать можно около 6000 позиций — смартфоны, ноутбуки, устройства для «умного» дома и другую электронику, сообщила компания.Найти товары можно в разделе «Электроника». Доставить крупногабаритную бытовую технику и электронику весом более 30 кг не получится.На старте с службами доставки сотрудничают 30 магазинов «М.Видео» в Москве, а также 24 магазина в Санкт-Петербурге, Казани, Омске и других городах-миллионниках России. В 2025 году к такой доставке также подключат магазины «Эьдорадо».#новости #мвидео