Google представила смартфон Pixel 9a по цене от $499

В продаже — с апреля 2025 года. Источник: GoogleВ магазинах устройство появится в апреле 2025-го. Диагональ дисплея — 6,3 дюйма, такого же размера, как у Pixel 9 и Pixel 9 Pro. У предыдущей модели, 8а, диагональ была 6,1 дюйма. Пиковая яркость выросла с 2000 нит до 2700 нит, частота обновления осталась прежней — 120 Гц.Внутри установлен собственный процессор компании Tensor четвёртого поколения. Камеры: 48-мегапиксельная основная камера и ультраширокоугольная 13-мегапиксельная.$499 (около 40 тысяч рублей по курсу ЦБ на 19 марта 2025 года) стоит модель с 128 ГБ встроенной памяти, версия на 256 ГБ стоит $599 (48,8 тысячи рублей). Модель доступна в чёрном, белом, светло-голубом и розовом цветах. Задняя панель — плоская, камеры теперь не выступают. Время автономной работы без подзарядки — 30 часов. В режиме энергосбережения — 100 часов, заявляет компания.#новости #google #pixel