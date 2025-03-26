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Артур Томилко
Техника

Российские производители электроники попросили ограничить параллельный импорт ноутбуков, смартфонов и планшетов

А ещё предоставить ритейлерам льготные кредиты на закупку отечественных устройств, субсидировать рекламу и ввести дополнительный утильсбор.

  • Глава АНО «Вычислительная техника» (входят Yadro, «Аквариус», Kraftway и другие) Светлана Легостаева на совещании Совета федерации 25 марта 2025 года предложила сенаторам ограничить параллельный импорт «некоторых» брендов смартфонов, планшетов и ноутбуков, передаёт «Ъ».
  • Она также попросила поддержать продажи отечественной техники с помощью льготных кредитов для ритейлеров и субсидирования рекламы в онлайн-рознице, ввести дополнительный утильсбор для производителей и предоставить покупателям возможность получить кешбэк при покупке российских устройств.
  • Из-за низких продаж отечественной электроники в потребительском сегменте «государство недополучает около 12 млрд рублей в год», утверждает Легостаева. По её словам, предложенные меры необходимо ввести на три года.
  • Члены организации отмечают, что благодаря господдержке в России создали «достаточно» производственных мощностей, чтобы обеспечить государство, бизнес и граждан «современной» электроникой. Однако эти предприятия сейчас «недозагружены».
  • Впрочем, предложения АНО «Вычислительная техника» поддерживают не все участники рынка. В РАТЭК (входят «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие) заявили, что выступают против ограничения параллельного импорта и дополнительного утильсбора: это может привести к сокращению ассортимента, снижению качества и росту цен.
  • Собеседник «Ъ» на рынке добавил, что ритейлеры поддержат меры по продвижению продаж российской электроники, если это будет делаться не за их счёт.
Фото ТАСС
Фото ТАСС
  • В июле 2023 года АНО «Вычислительная техника» предлагала ограничить импорт готовых серверов, но разрешить ввоз компонентов для них, чтобы нарастить заказы от корпоративных клиентов.
  • В апреле 2024 года организация призывала запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков всех брендов, потому что отечественным производителям «тяжело конкурировать» с иностранными.

#новости #параллельныйимпорт

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