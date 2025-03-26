Российские производители электроники попросили ограничить параллельный импорт ноутбуков, смартфонов и планшетов

А ещё предоставить ритейлерам льготные кредиты на закупку отечественных устройств, субсидировать рекламу и ввести дополнительный утильсбор. Глава АНО «Вычислительная техника» (входят Yadro, «Аквариус», Kraftway и другие) Светлана Легостаева на совещании Совета федерации 25 марта 2025 года предложила сенаторам ограничить параллельный импорт «некоторых» брендов смартфонов, планшетов и ноутбуков, передаёт «Ъ».Она также попросила поддержать продажи отечественной техники с помощью льготных кредитов для ритейлеров и субсидирования рекламы в онлайн-рознице, ввести дополнительный утильсбор для производителей и предоставить покупателям возможность получить кешбэк при покупке российских устройств.Из-за низких продаж отечественной электроники в потребительском сегменте «государство недополучает около 12 млрд рублей в год», утверждает Легостаева. По её словам, предложенные меры необходимо ввести на три года.Члены организации отмечают, что благодаря господдержке в России создали «достаточно» производственных мощностей, чтобы обеспечить государство, бизнес и граждан «современной» электроникой. Однако эти предприятия сейчас «недозагружены».Впрочем, предложения АНО «Вычислительная техника» поддерживают не все участники рынка. В РАТЭК (входят «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие) заявили, что выступают против ограничения параллельного импорта и дополнительного утильсбора: это может привести к сокращению ассортимента, снижению качества и росту цен.Собеседник «Ъ» на рынке добавил, что ритейлеры поддержат меры по продвижению продаж российской электроники, если это будет делаться не за их счёт.Фото ТАССВ июле 2023 года АНО «Вычислительная техника» предлагала ограничить импорт готовых серверов, но разрешить ввоз компонентов для них, чтобы нарастить заказы от корпоративных клиентов.В апреле 2024 года организация призывала запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков всех брендов, потому что отечественным производителям «тяжело конкурировать» с иностранными.#новости #параллельныйимпорт