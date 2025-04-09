«Квант» остановил производство единственного телевизора из реестра Минпромторга из-за низкого спроса

На госзакупках в основном покупают иностранные бренды, отмечают участники рынка.Завод «Квант» прекратил выпуск телевизоров под брендом Irbis по всем диагоналям — от 32 до 65 дюймов — и не планирует возобновлять производство во втором и третьем кварталах 2025 года. Об этом говорится в письме генерального директора компании Михаила Етонова, с которым ознакомился «Коммерсантъ».По данным источников, близких к компании, решение связано с низким спросом на телевизоры из реестра Минпромторга, а также с трудоёмкой процедурой оформления документов. При этом «Квант» остаётся единственным производителем, чьи устройства включены в реестр отечественной электроники.Раньше крупнейшими заказчиками «Кванта» по производству телевизоров были китайские Xiaomi и TCL, но после введения санкций они перестали поставлять компоненты в Россию. Из-за чего «Квант» начал строить завод в Казахстане.По данным «Контур.Закупок», в 2024 году провели 4,6 тысячи тендеров на закупку телевизоров — на 15% больше, чем в 2023-м. В основном через госзакупки приобретались телевизоры LG, Sony, Samsung, Xiaomi, Haier и других.Директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина говорит, что другие производители не смогут выполнить требования для получения преференций в госзакупках, поэтому госкомпании сейчас выбирают в качестве альтернативы китайские бренды. По её оценке, телевизоры, произведённые на заводе «Квант», занимают около 10–15% российского рынка.В рознице Irbis не подойдёт покупателям из-за высоких цен на фоне конкурентов, отмечает директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин. Представитель DNS подчеркнул, что нахождение в реестре Минпромторга не делает телевизоры «более российскими», чем другие марки. При этом процесс включения в реестр требует значительных ресурсов от производителя при низкой маржинальности.Сейчас в коммерческом и государственном сегментах телевизоров в России представлено около 70 брендов — в основном иностранных. По словам источника «Ъ» на рынке бытовой техники, лидируют LG и Samsung. В случае возвращения южнокорейских компаний на российский рынок их доля может вырасти.#новости