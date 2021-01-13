Техника
Евгения Евсеева

Qualcomm купила разработчика процессоров Nuvia выходцев из Apple за $1,4 млрд Статьи редакции

В рамках сделки основатели и сотрудники стартапа перейдут в команду Qualcomm.

6 6 комментариев
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Qualcomm объявила о покупке за $1,4 млрд стартапа Nuvia, который занимается разработкой процессоров для обработки данных.

Qualcomm собирается интегрировать процессоры Nuvia в собственные продукты компании. В компании заявили, что это «ещё больше укрепит лидерство платформ Qualcomm Snapdragon».

Основатели Nuvia Джерард Уильямс III, Ману Гулати и Джон Бруно вместе с остальными сотрудниками присоединятся к Qualcomm. Покупку стартапа поддержали представители Microsoft, Google, Samsung, Acer, ASUS, HP, Lenovo, Xiaomi и других компаний.

У Nuvia есть собственное ядро на базе Arm, которое продаёт NVIDIA, конкурент Qualcomm. Покупка позволит компании отойти от использования процессоров Arm, пишет Axios.

Nuvia основали в феврале 2019 года три бывших руководителя Apple, которые занимались разработкой чипов в смартфонах iPhone. Стартап разрабатывает процессор под названием Phoenix. В сентябре 2020 года Nuvia привлекла $240 млн.

В январе 2020 года Apple обвинила одного Джерарда Уильямса в нарушении соглашения об интеллектуальной собственности и обязанности быть лояльным к компании, потому что он решил создать конкурента, когда еще работал в Apple.

В феврале 2020 года Уильямс подал ответный иск, в котором утверждает, что Apple переманивала сотрудников Nuvia и пыталась помешать ему нанять работников.

У Qualcomm тоже есть история судебных отношений с Apple — в 2019 году компании завершили двухлетний патентный спор об ущербе на сумму до $27 млрд.

#новость #qualcomm

6 6 комментариев
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Bobo Momo

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"Покупку стартапа поддержали представители Microsoft, Google, Samsung, Acer, ASUS, HP, Lenovo, Xiaomi и других компаний."

What is it even supposed to mean?

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Alex Makogon

2

В январе 2020 года Apple обвинила одного Джерарда Уильямса в нарушении соглашения

А второго не обвинила?

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Vitalii Vorobiov

Alex
0

Второго и Третьего

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Toliyn

1

У Nuvia есть собственное ядро на базе Arm, которое продаёт NVIDIA, конкурент Qualcomm.
Очень интересно, но ничего непонятно

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Alex Yutkin

1

Основатели Nuvia Джерард Уильямс III, Ману Гулати и Джон Бруно

Вот это пати 

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Bublikov Anton

0

Тупорылый перевод и перепечатка чужих материалов на vc без погружения оставляет массу вопросов к статье.

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