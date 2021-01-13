В рамках сделки основатели и сотрудники стартапа перейдут в команду Qualcomm.

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Qualcomm объявила о покупке за $1,4 млрд стартапа Nuvia, который занимается разработкой процессоров для обработки данных.

Qualcomm собирается интегрировать процессоры Nuvia в собственные продукты компании. В компании заявили, что это «ещё больше укрепит лидерство платформ Qualcomm Snapdragon».

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Основатели Nuvia Джерард Уильямс III, Ману Гулати и Джон Бруно вместе с остальными сотрудниками присоединятся к Qualcomm. Покупку стартапа поддержали представители Microsoft, Google, Samsung, Acer, ASUS, HP, Lenovo, Xiaomi и других компаний.

У Nuvia есть собственное ядро на базе Arm, которое продаёт NVIDIA, конкурент Qualcomm. Покупка позволит компании отойти от использования процессоров Arm, пишет Axios.

Nuvia основали в феврале 2019 года три бывших руководителя Apple, которые занимались разработкой чипов в смартфонах iPhone. Стартап разрабатывает процессор под названием Phoenix. В сентябре 2020 года Nuvia привлекла $240 млн.

В январе 2020 года Apple обвинила одного Джерарда Уильямса в нарушении соглашения об интеллектуальной собственности и обязанности быть лояльным к компании, потому что он решил создать конкурента, когда еще работал в Apple.

В феврале 2020 года Уильямс подал ответный иск, в котором утверждает, что Apple переманивала сотрудников Nuvia и пыталась помешать ему нанять работников.