Qualcomm купила разработчика процессоров Nuvia выходцев из Apple за $1,4 млрд Статьи редакции
В рамках сделки основатели и сотрудники стартапа перейдут в команду Qualcomm.
Qualcomm объявила о покупке за $1,4 млрд стартапа Nuvia, который занимается разработкой процессоров для обработки данных.
Qualcomm собирается интегрировать процессоры Nuvia в собственные продукты компании. В компании заявили, что это «ещё больше укрепит лидерство платформ Qualcomm Snapdragon».
Основатели Nuvia Джерард Уильямс III, Ману Гулати и Джон Бруно вместе с остальными сотрудниками присоединятся к Qualcomm. Покупку стартапа поддержали представители Microsoft, Google, Samsung, Acer, ASUS, HP, Lenovo, Xiaomi и других компаний.
У Nuvia есть собственное ядро на базе Arm, которое продаёт NVIDIA, конкурент Qualcomm. Покупка позволит компании отойти от использования процессоров Arm, пишет Axios.
Nuvia основали в феврале 2019 года три бывших руководителя Apple, которые занимались разработкой чипов в смартфонах iPhone. Стартап разрабатывает процессор под названием Phoenix. В сентябре 2020 года Nuvia привлекла $240 млн.
В январе 2020 года Apple обвинила одного Джерарда Уильямса в нарушении соглашения об интеллектуальной собственности и обязанности быть лояльным к компании, потому что он решил создать конкурента, когда еще работал в Apple.
В феврале 2020 года Уильямс подал ответный иск, в котором утверждает, что Apple переманивала сотрудников Nuvia и пыталась помешать ему нанять работников.
У Qualcomm тоже есть история судебных отношений с Apple — в 2019 году компании завершили двухлетний патентный спор об ущербе на сумму до $27 млрд.
"Покупку стартапа поддержали представители Microsoft, Google, Samsung, Acer, ASUS, HP, Lenovo, Xiaomi и других компаний."
What is it even supposed to mean?
В январе 2020 года Apple обвинила одного Джерарда Уильямса в нарушении соглашения
А второго не обвинила?
У Nuvia есть собственное ядро на базе Arm, которое продаёт NVIDIA, конкурент Qualcomm.
Очень интересно, но ничего непонятно
Тупорылый перевод и перепечатка чужих материалов на vc без погружения оставляет массу вопросов к статье.
Блоги компаний
Показать еще